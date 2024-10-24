У Львові сталася пожежа на території автобусного заводу
Уранці 24 жовтня на території Львівського автобусного заводу спалахнула пожежа. Вогонь вдалося погасити, обійшлося без жертв.
Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.
"Сьогодні близько 07:00 ранку на одному з підприємств, що орендувало приміщення на території Львівського автобусного заводу, трапилась пожежа", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пожежа трапилась на виробництві, площею 400 кв.м. Саме в цьому приміщенні було багато скловати, тому від пожежі спостерігався сильний дим.
Пожежу на території ЛАЗу погасили, ніхто з людей не постраждав.
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Як повідомлялося, у ніч проти 21 жовтня ворог вкотре завдав удару по припортовій інфраструктурі Одещини. Унаслідок атаки сталася пожежа.
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У квітні 2023 року Господарський суд Дніпропетровської області затвердив план санації (оздоровлення) ЛАЗу. Інвестором підприємства стало ТзОВ «Львівінвестактив» та упродовж року погасило борги заводу на 178,6 млн грн і влило в компанію 82 млн грн. Після цього в грудні 2023 року «Львівінвестактив» став мажоритарним власником ЛАЗу із часткою 57,58%. У березні 2024 року Личаківський районний суд Львова і Печерський суд Києва скасували арешти на майно заводу.
До статутного капіталу ЛАЗу увійшли гроші ТзОВ «Львівінвестактив» і будівлі заводу на вул. Стрийській, 45 у Львові.
Від 2001 року Львівський автобусний завод належав росіянину Ігорю Чуркіну, який довів його до банкрутства. Як повідомляв ZAXID.NET, у жовтні 2023 року працівники ДБР заочно https://zaxid.net/rosiyaninu_igoryu_churkinu_povidomili_pro_pidozru_u_zavolodinni_maynom_lazu_n1572008 повідомили про підозру російському олігарху Ігорю Чуркіну у заволодінні майном Львівського автобусного заводу. На початку 2024 року правоохоронці в Аргентині https://zaxid.net/v_argentini_zatrimali_sina_vlasnika_kolishnogo_lazu_igorya_churkina_n1579198 затримали сина Ігоря Чуркіна - Ігоря Чуркіна-молодшого, якого ДБР звинувачує у спробі зберегти активи в Україні обманним шляхом.
ТзОВ «Львівінвестактив» https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=65511864#express-universal-file засноване рік тому інвестиційним фондом «Хайф», що належить https://ukd.edu.ua/person/andriy-luckiy-vr Андрію Луцькому . Основний вид діяльності ТзОВ «Львівінвестактив» - будівництво житлових і нежитлових будівель. Андрій Луцький є співвласником івано-франківських будівельної та інвестиційної компаній «Благо», а також приватного «Університету імені короля Данила» разом із братом Мирославом і сестрою Наталією Луцькими. Також у його власності перебуває ще низка компаній, пов'язаних із будівництвом та інвестиціями.
Нагадаємо, що 9 липня 2021 року виконавчий комітет Львівської міської ради https://zaxid.net/lvivska_meriya_ofitsiyno_zaboronila_zabudovuvati_teritoriyu_lazu_zhitlom_n1522170 прийняв рішення про заборону будівництва житла на території колишнього ЛАЗу на вул. Стрийській. Територію заводу передбачили під виробничі та громадські приміщення.
5 липня 2021 року «Укрексімбанк» https://zaxid.net/borgi_lazu_prodali_kompaniyi_lvivskogo_biznesmena_za_170_mln_grn_n1521878 продав на відкритих торгах борги збанкрутілого https://zaxid.net/lvivskiy_avtobusniy_zavod_laz_tag47917/ Львівського автобусного заводу . Права вимоги за кредитними договорами та дебіторську заборгованість заводу перед банком за понад 170 млн грн купила київська компанія ТОВ «Капітал-Фінанс», власником якої є львівський бізнесмен Максим Чухен. За 170 млн грн ТОВ «Капітал-Фінанс» придбало право вимоги на 13 будівель, які належали збанкрутілому ЗАТ «Завод комунального транспорту» - одній з юридичних осіб, яка володіла майном ЛАЗу. Це, зокрема головний виробничий корпус площею 123 тис. м2, колишня актова зала заводу - пам'ятка архітектури місцевого значення «Комплекс монастиря ордену кармелітів босих та костелу Матері Божої Шкаплерної» площею 4,3 тис. м2, виробниче обладнання, склади, майстерні та інші об'єкти.
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