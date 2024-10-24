У Львові сталася пожежа на території автобусного заводу

Уранці 24 жовтня на території Львівського автобусного заводу спалахнула пожежа. Вогонь вдалося погасити, обійшлося без жертв.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"Сьогодні близько 07:00 ранку на одному з підприємств, що орендувало приміщення на території Львівського автобусного заводу, трапилась пожежа", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пожежа трапилась на виробництві, площею 400 кв.м. Саме в цьому приміщенні було багато скловати, тому від пожежі спостерігався сильний дим.

Пожежу на території ЛАЗу погасили, ніхто з людей не постраждав.

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Як повідомлялося, у ніч проти 21 жовтня ворог вкотре завдав удару по припортовій інфраструктурі Одещини. Унаслідок атаки сталася пожежа.