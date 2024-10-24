Вклади українців у банках із початку року зросли на понад 90 мільярдів. Майже половина вкладів належить 0,5% громадян

Станом на 1 жовтня загальна сума вкладів фізичних осіб (у том числі фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1,32 трлн грн. За місяць вона збільшилася на 24,7 млрд грн.

Про це повідомили у Фонді гарантування вкладів фізосіб.

Зазначається, що від початку року загальний приріст вкладів громадян склав 90,9 млрд грн, з яких 54,1 млрд грн – реальне зростання, без врахування переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів.

На початок жовтня, на банківських рахунках у гривні українці зберігали 854 млрд грн (+18,3 млрд грн за вересень), в іноземній валюті – 471,7 млрд грн (+6,2 млрд грн за вересень).

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 жовтня 2024 року становила 3,3%, а в структурі суми вкладів – 11,1%. Сума їх вкладів склала 147,8 млрд грн (за вересень поточного року збільшення склало 3,9 млрд грн).

При цьому вклади 41,39% громадян менші 10 гривень, ще 56,85% вкладників тримають на банківських рахунках від 10 грн до 200 тисяч грн. Вклади на суму понад 600 тисяч гривень мають лише 0,5% громадян, але за сумою їм належить 48,3% усіх коштів українців у банках.

На 1 жовтня 2024 року розподіл вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами має наступний вигляд:

За строковістю структура банківських вкладів фізичних осіб має наступний вигляд:

вклади до запитання – 69,2%;

зі строком повернення до 3 місяців – 17,8%;

від 3 до 6 місяців – 7,2%;

від 6 місяців до року – 4,7%;

більше року – 1,1%.

Як повідомлялося, на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії.

Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 жовтня 2024 року в реєстрі учасників Фонду налічується 62 банки.