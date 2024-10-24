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Новини
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Вклади українців у банках із початку року зросли на понад 90 мільярдів. Майже половина вкладів належить 0,5% громадян

гривня

Станом на 1 жовтня загальна сума вкладів фізичних осіб (у том числі фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1,32 трлн грн. За місяць вона збільшилася на 24,7 млрд грн.

Про це повідомили у Фонді гарантування вкладів фізосіб.

Зазначається, що від початку року загальний приріст вкладів громадян склав 90,9 млрд грн, з яких 54,1 млрд грн – реальне зростання, без врахування переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів.

На початок жовтня, на банківських рахунках у гривні українці зберігали 854 млрд грн (+18,3 млрд грн за вересень), в іноземній валюті – 471,7 млрд грн (+6,2 млрд грн за вересень).

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 жовтня 2024 року становила 3,3%, а в структурі суми вкладів – 11,1%. Сума їх вкладів склала 147,8 млрд грн (за вересень поточного року збільшення склало 3,9 млрд грн).

При цьому вклади 41,39% громадян менші 10 гривень, ще 56,85% вкладників тримають на банківських рахунках від 10 грн до 200 тисяч грн. Вклади на суму понад 600 тисяч гривень мають лише 0,5% громадян, але за сумою їм належить 48,3% усіх коштів українців у банках.

На 1 жовтня 2024 року розподіл вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами має наступний вигляд:

За строковістю структура банківських вкладів фізичних осіб має наступний вигляд:

вклади українців станом на жовтень 2024 року

  • вклади до запитання – 69,2%;
  • зі строком повернення до 3 місяців – 17,8%;
  • від 3 до 6 місяців – 7,2%;
  • від 6 місяців до року – 4,7%;
  • більше року – 1,1%.

Як повідомлялося, на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії.

Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 жовтня 2024 року в реєстрі учасників Фонду налічується 62 банки.

Автор: 

банки (7014) вклади (115) депозит (435) Фонд гарантування вкладів (1453)


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Топ коментарі
+10
"Середня температура по лікарні 36.6. З врахуванням моргу."
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24.10.2024 12:36 Відповісти
+4
Для кого війна,а для кого....3 Тесли !
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24.10.2024 12:47 Відповісти
+3
кінець епохи бідності, епт
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24.10.2024 12:34 Відповісти
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кінець епохи бідності, епт
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24.10.2024 12:34 Відповісти
"Середня температура по лікарні 36.6. З врахуванням моргу."
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24.10.2024 12:36 Відповісти
Для кого війна,а для кого....3 Тесли !
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24.10.2024 12:47 Відповісти
Да , прокурворські пенсії банки на плаву тримають . Отак от☝🏾
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24.10.2024 12:50 Відповісти
Станом на 1 жовтня загальна сума вкладів фізичних осіб (у том числі фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1,32 млрд грн. Джерело: https://biz.censor.net/n3516532
На початок жовтня, на банківських рахунках у гривні українці зберігали 854 млрд грн Джерело: https://biz.censor.net/n3516532
Або в когось з математикою погано, або фізичні особи і українці це різні люди
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24.10.2024 12:51 Відповісти
коли вміють рахувати тільки до тисячі, то завжди плутають мільйони з мільярдами.
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24.10.2024 13:16 Відповісти
трлн - не будьте так суворі, там нулів ... хвилину писати і перераховувати, щоб не заплутатись !
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24.10.2024 14:21 Відповісти
ге-гетьманцев готується їх конфіскувати
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24.10.2024 12:55 Відповісти
сума вкладів фізичних осіб (у том числі фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1,32 млрд грн. За місяць вона збільшилася на 24,7 млрд грн. Джерело: https://biz.censor.net/n3516532

Оце приріст! За місяць збільшення суми вкладів майже в 20 разів. Феноменально!
А чому початкова сума така маленька, - лише трохи більше 1 мільярда гривень?
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24.10.2024 13:01 Відповісти
Це виплати військовим, що надходять на їх банківські картки.
Уявіть собі, якщо, зокрема, виплату за загиблого на війні родича отримали 1000 сімей, то це 15 мільярдів гривень потрапило до банків...
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24.10.2024 15:50 Відповісти
Західна фін допомога.
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24.10.2024 13:08 Відповісти
Можна було б і список оприлюднити. Країна має знати своїх героїв.
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24.10.2024 14:04 Відповісти
Списки олігархів вже склали.
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24.10.2024 14:19 Відповісти
вклади 41,39% громадян менші 10 гривень - незрозуміло, що це таке

Вклади збільшились - звичайне явище. На військових поставках підприємці в усі часи заробляли.
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24.10.2024 14:18 Відповісти
Хотілось би знати де працюють ці 0.5%. Якщо взяти що в України самий жебрацький ВВП в Європі, гірше білорусі з росією, а потім ми його поділимо ще на 2, бо половина коштів у 0.5%, то населенню лишається тільки виздихати, що і відбувається.
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24.10.2024 16:12 Відповісти
Зеленими слугвиродками працюють.
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24.10.2024 16:27 Відповісти

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