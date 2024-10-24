Для втілення Нацплану з енергетики та клімату Україні потрібно 114 мільярдів євро, – Мінекономіки (оновлено)

Для реалізації Національного плану з енергетики та клімату та забезпечення "зеленого переходу" економіки Україні в найближчі 10 років знадобиться 114 млрд євро.

Про це під час панельної дискусії "Вступ України до ЄС – що потрібно для економічного зростання на засадах сталого розвитку" сказав перший заступник міністра економіки Олексій Соболев, передає Укрінформ.

Посадовець нагадав, що Національний план з енергетики та клімату до 2030 року передбачає понад 100 різних політик, втілення яких координує Мінекономіки.

Водночас уже зараз однією з умов отримання коштів від міжнародних партнерів – зокрема у межах програми Ukraine Facility – є відповідність проєктів, які претендують на фінансування, положенням Нацплану. Нині триває перший раунд збору пропозицій щодо різних програм фінансування майже на 9 млрд євро.

"Наше завдання – щоб ці гроші якомога швидше опинилися в Україні, в руках українського бізнесу, який на них щось будуватиме. Як наслідок – зростатиме наш ВВП, збільшуватимуться зарплати українців і вся країна багатішатиме", – пояснив Соболев.

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Що ж до самого Національного плану, то для його виконання упродовж наступних 10 років Україна, за словами першого заступника міністра, потребуватиме 114 мільярдів євро.

"Зараз ця сума здається астрономічною. І зрозуміло, що такі кошти не з’являться, якщо не працювати над їх отриманням, над формуванням коаліції країн, яким небайдуже, які готові допомагати нам у втіленні плану. Діє група високого рівня за участю держав "Великої сімки" та низки міжнародних фінансових організацій, у межах якої працюємо над тим, щоб національні уряди напрацьовували у своїх країнах механізми приєднання до такого фінансування", – розповів Соболев.

Як приклад він навів підготовку історичної угоди з Великою Британією із фокусом на "зелений перехід". Завдання – мати такі ж домовленості і з урядами інших держав-партнерів.

Як повідомлялося, у червні уряд схвалив Національний план з енергетики та клімату (НПЕК) на період до 2030 року. НПЕК є стратегічним документом, який спрямований на узгодження екологічної, енергетичної та економічної політики для сталого розвитку України.