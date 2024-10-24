Для втілення Нацплану з енергетики та клімату Україні потрібно 114 мільярдів євро, – Мінекономіки (оновлено)
Для реалізації Національного плану з енергетики та клімату та забезпечення "зеленого переходу" економіки Україні в найближчі 10 років знадобиться 114 млрд євро.
Про це під час панельної дискусії "Вступ України до ЄС – що потрібно для економічного зростання на засадах сталого розвитку" сказав перший заступник міністра економіки Олексій Соболев, передає Укрінформ.
Посадовець нагадав, що Національний план з енергетики та клімату до 2030 року передбачає понад 100 різних політик, втілення яких координує Мінекономіки.
Водночас уже зараз однією з умов отримання коштів від міжнародних партнерів – зокрема у межах програми Ukraine Facility – є відповідність проєктів, які претендують на фінансування, положенням Нацплану. Нині триває перший раунд збору пропозицій щодо різних програм фінансування майже на 9 млрд євро.
"Наше завдання – щоб ці гроші якомога швидше опинилися в Україні, в руках українського бізнесу, який на них щось будуватиме. Як наслідок – зростатиме наш ВВП, збільшуватимуться зарплати українців і вся країна багатішатиме", – пояснив Соболев.
Читайте також: Рада ухвалила закон про основні засади кліматичної політики. Це зобов’язання України перед ЄС
Що ж до самого Національного плану, то для його виконання упродовж наступних 10 років Україна, за словами першого заступника міністра, потребуватиме 114 мільярдів євро.
"Зараз ця сума здається астрономічною. І зрозуміло, що такі кошти не з’являться, якщо не працювати над їх отриманням, над формуванням коаліції країн, яким небайдуже, які готові допомагати нам у втіленні плану. Діє група високого рівня за участю держав "Великої сімки" та низки міжнародних фінансових організацій, у межах якої працюємо над тим, щоб національні уряди напрацьовували у своїх країнах механізми приєднання до такого фінансування", – розповів Соболев.
Як приклад він навів підготовку історичної угоди з Великою Британією із фокусом на "зелений перехід". Завдання – мати такі ж домовленості і з урядами інших держав-партнерів.
Як повідомлялося, у червні уряд схвалив Національний план з енергетики та клімату (НПЕК) на період до 2030 року. НПЕК є стратегічним документом, який спрямований на узгодження екологічної, енергетичної та економічної політики для сталого розвитку України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це легенда щоб видурити гроші
розкрадуть бабло і побудують, в кращому випадку, якусь халупу за 10 мільярдів, потім ще 10 витратять на її "консервацію"! а потім ще й те що побудували за грощі спонсорів будуть продавати звичайним людям!
вже ж були прецеденти - іноземці хотіли побудувати кілька житлових комплексів для постраждалих від вторгнення на київщині... їм дозвільні документи узгоджували півроку, так і не узгодили!
треба бабла!!!!!
докуя бабла
"Наше завдання - щоб ці гроші якомога швидше опинилися в Україні, в руках українського бізнесу, який на них щось будуватиме. Як наслідок - зростатиме наш ВВП, збільшуватимуться зарплати українців і вся країна багатішатиме", - пояснив Соболев.
Це була явка з повинною? А то ми не знаємо, ЩО будуватимуть ДЕЯКІ українці і хто саме багатішатиме.
В найближчі 10 років всі оці "соболєви" повинні прикрасити мільярд дерев, і лише тоді можна буде подумати про майбутнє України.
... заробіть
Ні бабки давай бабки
система коли ти здохнеш вже ?
Такий, в принципі, любий "Національний план"...
З якого милого залучати такі гроші без демонстрації фахового використання.
Хто відповідає за реалізацію?
Автократична влада, яка наглядові ради для мікрокредитивання створює?
Немає там досвідчених людей, щоб доцільно використати ці активи.