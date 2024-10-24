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Новини
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Для втілення Нацплану з енергетики та клімату Україні потрібно 114 мільярдів євро, – Мінекономіки (оновлено)

минэкономики

Для реалізації Національного плану з енергетики та клімату та забезпечення "зеленого переходу" економіки Україні в найближчі 10 років знадобиться 114 млрд євро.

Про це під час панельної дискусії "Вступ України до ЄС – що потрібно для економічного зростання на засадах сталого розвитку" сказав перший заступник міністра економіки Олексій Соболев, передає Укрінформ.

Посадовець нагадав, що Національний план з енергетики та клімату до 2030 року передбачає понад 100 різних політик, втілення яких координує Мінекономіки.

Водночас уже зараз однією з умов отримання коштів від міжнародних партнерів – зокрема у межах програми Ukraine Facility – є відповідність проєктів, які претендують на фінансування, положенням Нацплану. Нині триває перший раунд збору пропозицій щодо різних програм фінансування майже на 9 млрд євро.

"Наше завдання – щоб ці гроші якомога швидше опинилися в Україні, в руках українського бізнесу, який на них щось будуватиме. Як наслідок – зростатиме наш ВВП, збільшуватимуться зарплати українців і вся країна багатішатиме", – пояснив Соболев.

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Що ж до самого Національного плану, то для його виконання упродовж наступних 10 років Україна, за словами першого заступника міністра, потребуватиме 114 мільярдів євро.

"Зараз ця сума здається астрономічною. І зрозуміло, що такі кошти не з’являться, якщо не працювати над їх отриманням, над формуванням коаліції країн, яким небайдуже, які готові допомагати нам у втіленні плану. Діє група високого рівня за участю держав "Великої сімки" та низки міжнародних фінансових організацій, у межах якої працюємо над тим, щоб національні уряди напрацьовували у своїх країнах механізми приєднання до такого фінансування", – розповів Соболев.

Як приклад він навів підготовку історичної угоди з Великою Британією із фокусом на "зелений перехід". Завдання – мати такі ж домовленості і з урядами інших держав-партнерів.

Як повідомлялося, у червні уряд схвалив Національний план з енергетики та клімату (НПЕК) на період до 2030 року. НПЕК є стратегічним документом, який спрямований на узгодження екологічної, енергетичної та економічної політики для сталого розвитку України.

Автор: 

клімат (68) енергетика (409) Мінекономрозвитку (2017)


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Топ коментарі
+7
Бажано грішми, щоб розпиляти по кишенях і офшорах.
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24.10.2024 13:06 Відповісти
+5
Зе-банда знову гроші для ''розпилу'' клянчить.
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24.10.2024 13:07 Відповісти
+4
потрусіть МСЕК, ТЦК, податкову... може половину назбираєте
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24.10.2024 13:08 Відповісти
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Бажано грішми, щоб розпиляти по кишенях і офшорах.
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24.10.2024 13:06 Відповісти
Зе-банда знову гроші для ''розпилу'' клянчить.
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24.10.2024 13:07 Відповісти
ти диви, як сподобалось красти чужі гроші
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24.10.2024 13:08 Відповісти
Я, знаете, в дороге издержался: то да се…

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24.10.2024 13:33 Відповісти
потрусіть МСЕК, ТЦК, податкову... може половину назбираєте
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24.10.2024 13:08 Відповісти
Це вони такі плани малюють нереалістичні щоб побільше бабла вимантити з єс?Тобто вони спеціально такі нереалістичні дорогі плани малюють?
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24.10.2024 13:16 Відповісти
Це не плани
Це легенда щоб видурити гроші
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24.10.2024 13:30 Відповісти
"Наше завдання - щоб ці гроші якомога швидше опинилися в Україні, в руках українського бізнесу, який на них щось будуватиме" - хтось, щось, десь, колись а може ні!
розкрадуть бабло і побудують, в кращому випадку, якусь халупу за 10 мільярдів, потім ще 10 витратять на її "консервацію"! а потім ще й те що побудували за грощі спонсорів будуть продавати звичайним людям!

вже ж були прецеденти - іноземці хотіли побудувати кілька житлових комплексів для постраждалих від вторгнення на київщині... їм дозвільні документи узгоджували півроку, так і не узгодили!
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24.10.2024 13:17 Відповісти
скажіть відкрито...
треба бабла!!!!!
докуя бабла
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24.10.2024 13:17 Відповісти
ото мерзота кінчена розкатала губу.....суки...
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24.10.2024 13:19 Відповісти
Зелені мухи малюють нулі. Убогі.
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24.10.2024 13:20 Відповісти
"в найближчі 10 років знадобиться 140 млрд євро"
"Наше завдання - щоб ці гроші якомога швидше опинилися в Україні, в руках українського бізнесу, який на них щось будуватиме. Як наслідок - зростатиме наш ВВП, збільшуватимуться зарплати українців і вся країна багатішатиме", - пояснив Соболев.
Це була явка з повинною? А то ми не знаємо, ЩО будуватимуть ДЕЯКІ українці і хто саме багатішатиме.
В найближчі 10 років всі оці "соболєви" повинні прикрасити мільярд дерев, і лише тоді можна буде подумати про майбутнє України.
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24.10.2024 13:22 Відповісти
І що ¿¿¿

... заробіть
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24.10.2024 13:28 Відповісти
а попрацювати без грошей за миску борщу і дякувати народові України , бо влада то є жертовність собою заради загального процвітання народу який є джерелом влади .
Ні бабки давай бабки
система коли ти здохнеш вже ?
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24.10.2024 13:30 Відповісти
Знайшли підходящі будиночки у Монте Карло. Гроші треба.
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24.10.2024 13:36 Відповісти
Та що ж ти поробиш... Плани є, грошей немає. І винні партнери!
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24.10.2024 13:37 Відповісти
"Національний план з енергетики" це пообіцяти до кінця року побудувати 1 Гігават потужностей, а потім клянчити на Заході на це грошей, і ображатись та знизувати плечима, мовляв, не дають.
Такий, в принципі, любий "Національний план"...
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24.10.2024 13:40 Відповісти
буде як метро кличка
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24.10.2024 13:43 Відповісти
Українці готуйте гаманці. Зельоні знову будуть ощипувати.
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24.10.2024 14:13 Відповісти
Хіба в нас є попередні позитивні практики?
З якого милого залучати такі гроші без демонстрації фахового використання.
Хто відповідає за реалізацію?
Автократична влада, яка наглядові ради для мікрокредитивання створює?
Немає там досвідчених людей, щоб доцільно використати ці активи.
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24.10.2024 15:28 Відповісти

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