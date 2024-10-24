Зеленський не підписуватиме закон про скасування переведення годинників на "літній" час, – ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський не панує підписувати закон про скасування переведення годинників на "зимовий" та "літній" час.
Про це пише українська служба ВВС із посиланням на обізнаних співрозмовників.
У ніч проти 27 жовтня Україна переведе стрілки годинників на годину назад та перейде на "зимовий час". Цей перехід мав бути останнім, адже у липні Верховна Рада підтримала законопроєкт, який скасовує подальші переведення. Останнє слово було за президентом.
Утім, співрозмовник ВВС Україна в Офісі президента повідомив, що цей закон так і не підпишуть.
"Не планує президент підписувати", – зазначив він, додавши, що для ветування закону строки вже минули.
Інший співрозмовник у президентській фракції також запевнив ВВС, що підпису не буде.
"Спікер це протис, це його ідея, тому щоб його не ображати, вето не буде, але і підпису не буде", – каже співрозмовник в Раді.
За його словами, все порахували й побачили мінуси для економіки – "вилізли збитки у кілька мільярдів".
Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4201 "Про обчислення часу в Україні" у першому читанні ще у березні 2021 року, проте для його ухвалення в цілому забракло голосів, тож проєкт документа відправили на повторне друге читання. Воно відбулося лише влітку 2024 року. Втім, закон досі не підписаний президентом.
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Криворізька юрідічеська академія
Президент України протягом п'ятнадцяти днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює його або повертає закон зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду.
У разі якщо Президент України протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим Президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений.
Але ж вона, бідна, вже не діє взагалі!!!
Ну от Вам і підстава для його відсторонення, і призначення виконуючого обов'язки Президента!
"Time Master"
А шо ?! я ж царь.