Зеленський не підписуватиме закон про скасування переведення годинників на "літній" час, – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський не панує підписувати закон про скасування переведення годинників на "зимовий" та "літній" час.

Про це пише українська служба ВВС із посиланням на обізнаних співрозмовників.

У ніч проти 27 жовтня Україна переведе стрілки годинників на годину назад та перейде на "зимовий час". Цей перехід мав бути останнім, адже у липні Верховна Рада підтримала законопроєкт, який скасовує подальші переведення. Останнє слово було за президентом.

Утім, співрозмовник ВВС Україна в Офісі президента повідомив, що цей закон так і не підпишуть.

"Не планує президент підписувати", – зазначив він, додавши, що для ветування закону строки вже минули.

Інший співрозмовник у президентській фракції також запевнив ВВС, що підпису не буде.

"Спікер це протис, це його ідея, тому щоб його не ображати, вето не буде, але і підпису не буде", – каже співрозмовник в Раді.

За його словами, все порахували й побачили мінуси для економіки – "вилізли збитки у кілька мільярдів".

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4201 "Про обчислення часу в Україні" у першому читанні ще у березні 2021 року, проте для його ухвалення в цілому забракло голосів, тож проєкт документа відправили на повторне друге читання. Воно відбулося лише влітку 2024 року. Втім, закон досі не підписаний президентом.