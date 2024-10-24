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Новини
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Зеленський не підписуватиме закон про скасування переведення годинників на "літній" час, – ЗМІ

час

Президент України Володимир Зеленський не панує підписувати закон про скасування переведення годинників на "зимовий" та "літній" час.

Про це пише українська служба ВВС із посиланням на обізнаних співрозмовників.

У ніч проти 27 жовтня Україна переведе стрілки годинників на годину назад та перейде на "зимовий час". Цей перехід мав бути останнім, адже у липні Верховна Рада підтримала законопроєкт, який скасовує подальші переведення. Останнє слово було за президентом.

Утім, співрозмовник ВВС Україна в Офісі президента повідомив, що цей закон так і не підпишуть.

"Не планує президент підписувати", – зазначив він, додавши, що для ветування закону строки вже минули.

Інший співрозмовник у президентській фракції також запевнив ВВС, що підпису не буде.

"Спікер це протис, це його ідея, тому щоб його не ображати, вето не буде, але і підпису не буде", – каже співрозмовник в Раді.

За його словами, все порахували й побачили мінуси для економіки – "вилізли збитки у кілька мільярдів".

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4201 "Про обчислення часу в Україні" у першому читанні ще у березні 2021 року, проте для його ухвалення в цілому забракло голосів, тож проєкт документа відправили на повторне друге читання. Воно відбулося лише влітку 2024 року. Втім, закон досі не підписаний президентом.

Автор: 

час (32) закон (1493) Зеленський Володимир (2526) годинник (33)


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Топ коментарі
+8
"Не планує президент підписувати", - зазначив він, додавши, що для ветування закону строки вже минули.

Криворізька юрідічеська академія
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24.10.2024 13:36 Відповісти
+6
Зимовий час це поясний (тобто самий правильний) час от і нехер шворгати його туди сюди. Графіки роби змініть, ходіть на роботу на годину раніше і спати лягайте на годину раніше.
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24.10.2024 15:30 Відповісти
+6
Я правільно розумію, що Зеленський, як колись і Янукович, самоусунувся від виконання обов'язків Президента, означених в статті 106 пункт 29 Конституції України?
Ну от Вам і підстава для його відсторонення, і призначення виконуючого обов'язки Президента!
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24.10.2024 16:14 Відповісти
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"Не планує президент підписувати", - зазначив він, додавши, що для ветування закону строки вже минули.

Криворізька юрідічеська академія
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24.10.2024 13:36 Відповісти
Ст. 94 Конституції:

Президент України протягом п'ятнадцяти днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює його або повертає закон зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду.

У разі якщо Президент України протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим Президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений.

Але ж вона, бідна, вже не діє взагалі!!!
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24.10.2024 22:00 Відповісти
та він і не президент ніякий
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25.10.2024 07:31 Відповісти
Гребінна клоунада. Я перейду на свій власний час, попереджую.
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24.10.2024 14:49 Відповісти
Невже в його оточенні з'явився якийсь розумний радник?
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24.10.2024 15:01 Відповісти
І крайній швиденько знайшовся- сам спікер. Скоріш за все, Бубон навіть не знає про закон.
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24.10.2024 15:14 Відповісти
Ну хоч якісь раціональні думки (стосовно економічних збитків які дійсно будуть у разі цього рішення)
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24.10.2024 15:17 Відповісти
Іди цьомни зєлєпузіка у волосатий пупок.
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24.10.2024 23:11 Відповісти
Зимовий час це поясний (тобто самий правильний) час от і нехер шворгати його туди сюди. Графіки роби змініть, ходіть на роботу на годину раніше і спати лягайте на годину раніше.
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24.10.2024 15:30 Відповісти
Заодно измените графики всего транспорта (не просто измените. а перепечатайте буклеты, рекламные листовки, не забудьте внести изменения на сайтах), режим работы магазинов (опять таки буклеты, листовки, постеры, сайты но еще и таблички на входе), местные власти не должны забыть принять нормативку которая изменит разрешенное время продажи того-же алкоголя. Да, исходя из рекомендации "да просто поменяйте время работы" заодно и закрытие суток на серверах выполняйте не в 24:00, а в 23:00.
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24.10.2024 16:14 Відповісти
Не перегнуться, передрукують.
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15.11.2024 17:15 Відповісти
++++++++++++++++!!!
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24.10.2024 18:18 Відповісти
Я правільно розумію, що Зеленський, як колись і Янукович, самоусунувся від виконання обов'язків Президента, означених в статті 106 пункт 29 Конституції України?
Ну от Вам і підстава для його відсторонення, і призначення виконуючого обов'язки Президента!
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24.10.2024 16:14 Відповісти
Зєлємській - самий мудрий президент! Йому було видіння під потужним планом, що до весни він буде десь на пляжі в кабо верде (ну або десь гойдатись) тож він мудро рішив нічого не підписувать шоби не попасть впросак
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24.10.2024 22:46 Відповісти
Если мешают враги https://youtu.be/NqW0eRY7-Ik
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24.10.2024 18:37 Відповісти
О...ОО....ООО...Та,Ні!ООО...ОО...О!ТА ВИ ШО?!А..ДУДА!ДУДА!А!ДУДА-ДАААААААААА! "SOS!"
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24.10.2024 18:51 Відповісти
Прямо "Володар часу" якийсь.

"Time Master"

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24.10.2024 19:04 Відповісти
Приказ про 31 февраля !
А шо ?! я ж царь.
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25.10.2024 05:36 Відповісти

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