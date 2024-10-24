В Україні зібрали найкращий урожай гороху за останні три роки

Цього року Україна зібрала найкращий урожай гороху за останні три роки. Це стало можливим, насамперед, за рахунок збільшення посівних площ.

Про це повідомляє УкрАгроКонсалт.

Зазначається, що в Україні горох урожаю 2024 було зібрано на площі в 212 тис. га, що на 40% більше, ніж в 2023 році. Намолочено було 465 тис. тонн з середньою врожайністю в 2,19 т/га.

Найбільший урожай гороху зібрали:

на Одещині (147 тис. тонн при врожайності 2,45 т/га);

Минколаївщині (76 тис. тонн при врожайності 2,18 т/га);

Кіровоградщині (37 тис. тонн при врожайності 2,01 т/га);

Харківщині (29 тис. тонн при врожайності 1,48 т/га).

В Одеській та Миколаївській області площі під горохом збільшились удвічі порівняно з 2023 роком.

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За словами фермерів, врожайність дуже залежить від дощів в кінці квітня та травня. Також вони відмічають, що горох в сівозміні залишає після себе азот і дає значну прибавку у врожайності на наступні культури.

В 2023/24 маркетинговому році основними імпортерами українського гороху були: Туреччина – 27% від загального експорту, Італія – 13%, Бангладеш – 12%, Індія – 9% та Малайзія – 6%.

Однак, за словами експертів, ціни в цьому сезоні на горох високі. Однією з причин цьому є цьогорічне скасування 50% мит на горох з боку Індії, дія якої спочатку закінчувалась весною, але потім була тричі подовжена до кінця календарного року.