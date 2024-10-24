В Україні зібрали найкращий урожай гороху за останні три роки
Цього року Україна зібрала найкращий урожай гороху за останні три роки. Це стало можливим, насамперед, за рахунок збільшення посівних площ.
Про це повідомляє УкрАгроКонсалт.
Зазначається, що в Україні горох урожаю 2024 було зібрано на площі в 212 тис. га, що на 40% більше, ніж в 2023 році. Намолочено було 465 тис. тонн з середньою врожайністю в 2,19 т/га.
Найбільший урожай гороху зібрали:
- на Одещині (147 тис. тонн при врожайності 2,45 т/га);
- Минколаївщині (76 тис. тонн при врожайності 2,18 т/га);
- Кіровоградщині (37 тис. тонн при врожайності 2,01 т/га);
- Харківщині (29 тис. тонн при врожайності 1,48 т/га).
В Одеській та Миколаївській області площі під горохом збільшились удвічі порівняно з 2023 роком.
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За словами фермерів, врожайність дуже залежить від дощів в кінці квітня та травня. Також вони відмічають, що горох в сівозміні залишає після себе азот і дає значну прибавку у врожайності на наступні культури.
В 2023/24 маркетинговому році основними імпортерами українського гороху були: Туреччина – 27% від загального експорту, Італія – 13%, Бангладеш – 12%, Індія – 9% та Малайзія – 6%.
Однак, за словами експертів, ціни в цьому сезоні на горох високі. Однією з причин цьому є цьогорічне скасування 50% мит на горох з боку Індії, дія якої спочатку закінчувалась весною, але потім була тричі подовжена до кінця календарного року.
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Який врожай зернових, картоплі отримали під керівництвом цих геніїв **********?
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Горох лущеный - это очищенные от кожуры плоды зеленого гороха. Существует несколько разновидностей гороха, но только из сорта под названием Pisum sativum L. convar. Sativum («Горох лущильный») изготавливают лущеный горох. Этот сорт гороха отличается гладкой поверхностью зерен.
Впервые горох в пищу стали употреблять в Древней Греции. Плоды гороха относятся к одними из самых питательных овощей. На европейскую территорию горох проник из Англии, где растение стали культивировать еще в XI веке. В промышленных масштабах первыми стали возделывать горох голландцы, а за ними французы и немцы.
В наше время лидерами среди стран, выращивающих горох, считаются Индия, Китай, США, Франция и Великобритания (калоризатор). Лущеный горох стали производить только в середине прошлого столетия. Лущеный горох пользуется стабильным спросом и популярность. Он не только вкусный, но и, безусловно, полезный.
Калорийность лущеного гороха
Калорийность лущеного гороха составляет 323 ккал на 100 грамм продукта.
Состав лущеного гороха
Витаминно-минеральный состав гороха лущеного не отличается от обычного гороха. В нем содержится почти столько же белка, сколько в https://calorizator.ru/product/beef/beef-1 говядине . Но в отличие от мясного белка, он намного легче усваивается. Богат https://calorizator.ru/product/vegetable/green-peas-2 горох углеводами и микроэлементами.
https://calorizator.ru/product/vegetable/green-peas-2 Зелёный горох содержит https://calorizator.ru/vitamin/b витамины группы В , https://calorizator.ru/addon/e1xx/e160a каротин (https://calorizator.ru/addon/e1xx/e160a провитамин А ), витамины https://calorizator.ru/vitamin/c С и https://calorizator.ru/vitamin/pp РР . В состав https://calorizator.ru/product/vegetable/green-peas-2 гороха входят соли https://calorizator.ru/element/k калия , https://calorizator.ru/element/mn марганца , https://calorizator.ru/element/fe железа и https://calorizator.ru/element/p фосфора . https://calorizator.ru/product/vegetable/green-peas-2 Горох является источником одной из дефицитных аминокислот - лизина.
Польза и вред лученного гороха
https://calorizator.ru/product/vegetable/green-peas-2 Горох - диетическое блюдо. Богатое содержание солей https://calorizator.ru/element/k калия делает https://calorizator.ru/product/vegetable/green-peas-2 горох полезным при лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, почек и печени, так как способствует нормальному кроветворению у детей и беременных женщин. Рекомендуется он при язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки.
Отвар семян https://calorizator.ru/product/vegetable/green-peas-2 гороха используют как мочегонное средство при почечно-каменной болезни. При нарывах делают припарки из гороховой муки. Не рекомендуется употреблять блюда из https://calorizator.ru/product/vegetable/green-peas-2 гороха при инфаркте миокарда, при гастрите (с повышенной и пониженной секрецией). https://calorizator.ru/product/vegetable/green-peas-2 Горох снижает вероятность онкологических заболеваний, инфаркта, гипертонии и тормозит процессы старения кожи. Винегреты и гарниры с добавлением https://calorizator.ru/product/vegetable/green-peas-2 зелёного горошка полезны при липотропной направленной диете. https://calorizator.ru/product/vegetable/green-peas-2 Зелёный горошек блокирует поступление в организм ряда радиоактивных металлов.
Большое содержание https://calorizator.ru/element/se селена рассматривают как антиканцерогенное свойство. Припарки из гороховой муки помогают избавляться от фурункулов, карбункулов, нарывов, прыщей, твёрдых воспалительных инфильтратов.
Лущеный горох может принести вред людям при инфаркте миокарда. Отказаться от употребления зерен стоит при гастрите с повышенной кислотностью. Горох вреден людям, страдающим подагрой, как содержащий пурины.
Лущеный горох в кулинарии
Кулинары утверждают, что лущеный горох изобрели специально для детских садиков, школ и для продовольственного обеспечения армии и флота. Все дело в том, что лущеный горох намного лучше и быстрее разваривается, чем обычные плоды растения (calorizator). Овощ используют для приготовления первых блюд и каш. Его применяют в котлетах, запеканках, а также в качестве начинку для разной выпечки. Кроме этого из лущеного гороха делают муку, которую используют в выпечке.
Трохи детальніше про шкоду:
Горох, користь і шкода здоров'ю людини якого є характерними всім бобових культур, при деяких захворюваннях все-таки протипоказаний. Так, небажано його вживання за наступних станів:
- гострі нефрити;
- подагра;
- загострення хвороб шлунково-кишкового тракту (холецистит, виразки).
З обережністю треба включати в меню страви з гороху людям похилого віку. Він не рекомендований у пізні терміни вагітності та період лактації, так як викликає здуття, що у поєднанні з великими розмірами матки підвищує внутрішньочеревний тиск.
Чем полезен горох и для чего его есть
Полезные свойства гороха
Может улучшить пищеварение.
Употребление продуктов, богатых клетчаткой, является одним из самых эффективных способов улучшить здоровье вашего кишечника. Клетчатка необходима для здорового пищеварения, в том числе для регулярного и комфортного хождения в туалет.
Горох является богатым источником клетчатки - его в нем содержится 65%, включая 10-15% нерастворимой клетчатки и 2-9% растворной клетчатки. Растворная клетчатка поддерживает здоровый уровень сахара и липидов в крови, а также способствует росту полезных бактерий в кишечнике.
Бактерии в вашем кишечнике ферментируют растворимую клетчатку, в результате чего образуются соединения, называемые короткоцепными жирными кислотами. Эти соединения способствуют здоровью кишечника, регулируя его воспаление, поддерживая его клетки и укрепляя его слизистую.
Нерастворимая клетчатка имеет слабительный эффект и помогает увеличить содержание воды в кале, что может быть особенно полезным для людей, страдающих запорами.
Доказано, что диеты с высоким содержанием клетчатки защищают от заболеваний, связанных с кишечником, таких как рак толстой кишки, дивертикулярная болезнь и запоры. Исследования показывают, что люди, придерживающиеся диеты с высоким содержанием клетчатки, могут иметь на 21% меньший риск развития рака толстой кишки по сравнению с людьми с низким потреблением клетчатки.
Взрослым мужчинам и женщинам в возрасте до 50 лет рекомендуется потреблять 38 и 25 г (г) клетчатки в день соответственно. Мужчинам и женщинам старше 50 лет требуется около 30 и 21 г клетчатки в день соответственно.
Горох содержит 8,8 г клетчатки на одну приготовленную чашку, что делает его отличным вариантом для увеличения ежедневного потребления клетчатки.
Может помочь достичь оптимального веса тела
Горох является отличным источником белка и клетчатки, которые помогают чувствовать сытость и контролировать вес. Белок является наиболее сытным макроэлементом, поскольку он помогает замедлить пищеварение и способствует ощущению сытости после еды.
Доказано, что диеты с высоким содержанием белка способствуют похудению и поддержанию оптимальной массы тела. Обзор 37 исследований показал, что участники, придерживавшиеся высокобелковых диет с содержанием белка от 18% до 59% энергии в течение периода от восьми до 104 недель, потеряли в среднем на 3,5 килограмма больше по сравнению с контрольной группой.
Диеты с высоким содержанием клетчатки могут помочь в похудении. Исследование, в котором приняло участие 345 человек, показало, что потребление клетчатки, независимо от потребления калорий и макроэлементов, было самым влиятельным предиктором потери веса в течение шестимесячного периода.
Может улучшить здоровье сердца
Ваш рацион играет немаловажную роль в поддержании здоровья сердца. Употребление большого количества продуктов, богатых клетчаткой, таких как горох, может помочь снизить факторы риска сердечных заболеваний, такие как высокое кровяное давление и высокий уровень липидов в крови.
Горох является богатым источником магния - минерала, необходимого для регулировки кровяного давления. Некоторые данные свидетельствуют о том, что каждые дополнительные 100 миллиграммов (мг) пищевого магния, потребляемые в день, могут снизить риск высокого кровяного давления на 5%.
Может быть полезным при диабете 2 типа
Доказано, что диеты с высоким содержанием клетчатки, например богатые бобовыми, такие как горох, защищают от диабета 2 типа. Кроме того, исследования показывают, что диеты с высоким содержанием клетчатки помогают поддерживать здоровый уровень сахара в крови у людей, уже болеющих диабетом.
Может улучшить здоровье глаз
Употребление гороха может защитить от возрастной дегенерации желтого пятна - заболевание глаз, которое может привести к ухудшению зрения. Сейчас это основная причина потери зрения у пожилых людей. Горох богат каротиноидными пигментами лютеин и зеаксантин, которые, как было доказано, помогают защититься от болезни.
Пищевая ценность гороха
Горох низкокалорийный, но содержит много витаминов, минералов и других питательных веществ. Он также богат клетчаткой и растительным белоком. В одной чашке вареного гороха содержится:
калории: 134жиры: 0,35 гуглеводы: 25 гклетчатка: 8,8 гбелок: 8,58 гжелезо: 2,46 мг или 14% от суточной нормымагний: 62,4 мг или 15% от суточной нормыкалий 434 мг или 9% от суточной нормыцинк: 1,9 мг или 17% от суточной нормывитамин С: 22,7 мг или 25% от суточной нормыфолаты: 101 микрограмм (мкг) или 25% от суточной нормыВ6: 0,346 мг или 20% суточной нормывитамин К: 41,4 мкг или 35% от суточной нормы
Горох содержит множество витаминов и минералов, но особенно много витамина С, фолатов, В6, витамина К, цинка, магния и железа.
Все эти витамины и минералы необходимы для здоровья и играют немаловажную роль в организме. К примеру, витамин С необходим для выработки нейромедиаторов и коллагена, регулирования уровня холестерина, защиты клеток от окислительного повреждения, контроля воспаления, улучшения усвоения железа и иммунной функции.
Фолаты участвуют в разделении клеток, синтезе ДНК и созревании эритроцитов, поэтому потребление достаточного количества фолатов особенно важно во время беременности.
Кроме витаминов и минералов горох содержит растительный белок и клетчатку. Белок важен для роста и развития, восстановления клеток, иммунной функции и многих других процессов в организме. Горох является отличным источником растительного белка, что делает его разумным выбором для людей, придерживающихся растительной, вегетарианской или веганской диеты.
Горох также богат полезными для здоровья растительными соединениями, такими как каротиноиды. Каротиноиды, включая лютеин и зеаксантин, обладают мощным антиоксидантным и противовоспалительным действием на организм и помогают защитить его от повреждения клеток, которое может привести к заболеванию.
Риски употребления гороха
Горох безопасен для потребления. Однако у человека может возникнуть аллергия на горох. Аллергия на горох может вызвать такие симптомы, как тошнота, крапивница, диарея и астма. Если у вас аллергия на горох, следует избегать гороха и всех продуктов, содержащих его, включая гороховый протеиновый порошок.
Важно отметить, что горох содержит антипитательные вещества, в частности фитиновую кислоту и лектины. Эти соединения препятствуют усвоению некоторых питательных веществ, например железа.
Однако варка гороха или использование других методов приготовления, таких как замачивание, может значительно уменьшить содержание антипитательных веществ в горохе, что делает его безопасным для употребления в пищу.
Может укажешь ссылку ?
Про користь ви вже й так достатньо написали, а про шкідливий вплив - поверхнево.
Попереджаю, https://www.mir-krup.ru/polezno/goroh/polza-i-vred-gorokha-dlya-organizma/#:~:text=%D0%A2%D0%B0%D0%BA%2C%20%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8,%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%20%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%2C%20%D1%82. стаття на кацапському сайті.
Международный Совет по зерну: мировое потребление гороха вырастет на 11% в 2024 году
Согласно данным Международного Совета по зерну (IGC), ожидается значительный рост мирового потребления гороха в текущем сезоне. Прогнозируется, что спрос вырастет до 16,5 млн. тонн, что на 11% больше по сравнению с предыдущим сезоном.
Как сообщается на сайте graininfo.ru, несмотря на стабильный мировой урожай гороха - 13,9 млн. тонн, повышение спроса привело к сокращению мировых конечных запасов до 2,3 млн. тонн, что на 10% меньше по сравнению с прошлым годом. Среди основных стран-экспортеров гороха (Австралия, Канада, ЕС, Россия, США) снижение запасов будет еще более ощутимым, достигнув 17%, до уровня 1,8 млн. тонн.
IGC прогнозирует, что в 2024 календарном году (январь/декабрь) мировой торговый объем гороха составит 6,1 млн. тонн, что на 2% меньше по сравнению с прошлым годом, но по-прежнему превышает средний уровень. Ожидается снижение импорта в Китай, в то время как экспорт из Канады сократится на 10% в связи со стабильными поставками из России.
Помимо Индии, эксперты отмечают рост спроса на горох в других регионах мира, включая Ближний Восток, Северную Африку и Юго-Восточную Азию.
Ожидается, что дефицит мировых запасов гороха будет стимулировать экспорт из основных производящих стран. Однако фермеры в этих странах сталкиваются с такими проблемами, как неблагоприятные погодные условия и рост цен на удобрения, что может повлиять на будущую доступность гороха и его цену.
ну, хоч щось...
це, що такий недоречний жарт?!