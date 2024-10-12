В Україні продовжують зростати ціни на огірки

Ціни на тепличні огірки в Україні продовжують зростати. Наразі комбінати пропонують огірки на продаж по 50-65 грн/кг ($1,21-1,58/кг), що в середньому на 11% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.



Зростання цін у цьому сегменті учасники ринку аргументують досить обмеженою пропозицією тепличного огірка в умовах підвищеного попиту. Вибірки у комбінатах помітно знизилися після погіршення погодних умов.

Також сприяють високим цінами відсутність конкуренції з боку імпортної продукції на цей час.



Варто додати, що сьогодні тепличні огірки в Україні пропонуються до продажу за такими ж цінами як і в сезонах 2023 і 2022 років. Водночас оператори ринку зазначають, що чергове підвищення цін на огірки може призвести до різкого збільшення постачання імпортної продукції.

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Як повідомлялося, минулого тижня в Україні різко зросли ціни на картоплю, вони вже втричі вищі, ніж торік.