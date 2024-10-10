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Новини
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Держстат зафіксував стрімке прискорення інфляції у вересні. Що подорожчало найбільше?

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Інфляція на споживчому ринку у вересні 2024 року прискорилася до 1,7%, порівняно із 0,6% у серпні, з 0% – липні, 2,2% – у червні, 0,6% – у травні, 0,2% – у квітні, 0,5% – у березні, 0,3% – у лютому та 0,4% – у січні.

У річному обчисленні інфляція за підсумками вересня (порівняно з аналогічним місяцем минулого року) прискорилася до 8,6%. Із початку року ціни зросли на 6,5%, свідчать дані Державної служби статистики.

Базова інфляція у вересні, порівняно із серпнем, прискорилася до 1,7%, з початку року – до 6,6%.

За підрахунками Держстату, на споживчому ринку ціни на харчі та безалкогольні напої зросли на 1,8%.

Найбільше (на 12,1%) подорожчали яйця. На 3,8-1,1% зросли ціни на овочі, масло, молоко та молочні продукти, соняшникову олію, продукти переробки зернових, безалкогольні напої, хліб, м’ясо та м’ясопродукти, рис. Водночас на 1,8% та 0,2% знизилися ціни на цукор та фрукти.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,4%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,6%.

Одяг і взуття, за оцінкою Держстату, подорожчали на 7,8%, зокрема, одяг – на 7,9%, взуття – на 7,7%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,4% відбулося в першу чергу за рахунок підвищення цін на амбулаторні послуги на 2,1% та фармацевтичну продукцію на 1,6%.

Ціни на транспорт зросли на 0,8% в основному через подорожчання палива та мастил на 1,0%. Водночас на 3% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті, підрахував Держстат.

Водночас послуги освіти подорожчали на 10,1%, а саме: вищої – на 11,8%, середньої – на 11,1%.

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Як повідомлялося, у липні Національний банк погіршив прогноз інфляції у 2024 році до 8,5%, а на 2025 рік – до 6,6%. Середи причин Нацбанк назвав заплановане урядом підвищення податків, подальше пошкодження інфраструктури, та поглиблення негативних міграційних тенденцій.

Нагадаємо, за підсумками 2023 року інфляція в Україні становила 5,1%.

Автор: 

інфляція (729) продукти (759) ціни (3521) Держстат (1433)


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Топ коментарі
+18
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10.10.2024 16:16
+16
Що подорожчало найбільше?

Та не "що подорожчало", а на що ви самі підняли ціни!
Чашка не "сама розбилася", плядь!
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10.10.2024 16:11
+12
Можна тільки уявити наскільки інфляція прискориться після "історичного підвищення" податків, та не так давно анонсованого чергового підвищення тарифів на електроенергію
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10.10.2024 16:14
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Що подорожчало найбільше?

Та не "що подорожчало", а на що ви самі підняли ціни!
Чашка не "сама розбилася", плядь!
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10.10.2024 16:11 Відповісти
Так, влада здійснюютє бездарне управління, точніше немає взвгалі ніякого управління, а тим більше розвитку, все покинуте та працює на самотьок. Бо дармоїдна влада знає, що у будь якому разі вони свою зарплату та конверти вони отримають
Настав час дармоїдів та їх помічників у байдикуванні скоротити на половину та переглянути оплату їхнього байдикування у ВР та перевести на відрядну (сдельную) оплату праці, а не просто платити їм захмарні зарплати нізащо А також, відмінити усі пільги, за які заслуги перед країною у них пільги??? Відмінити компенсацію за оренду житла, нехай купують в кредит, як всі люди, а не на наших шиях!
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10.10.2024 16:55 Відповісти
Можна тільки уявити наскільки інфляція прискориться після "історичного підвищення" податків, та не так давно анонсованого чергового підвищення тарифів на електроенергію
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10.10.2024 16:14 Відповісти
Значить будуть зелені кровососи будуть грабить ще більше.Добють неньку скоти
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10.10.2024 16:15 Відповісти
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10.10.2024 16:18 Відповісти
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10.10.2024 16:16 Відповісти
мосейчучка - то діагноз хвойди чи курви.. обирайте, дебіли 73%ві, як вам, ідіотам, не так боляче за ваш дебільний Вирок-2019 усій Україні..
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10.10.2024 17:07 Відповісти
І на цьому фоні та під цей шумок українці купили нових автівок більше, ніж коли-небудь. На Цензорі була стаття на цю тему.
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10.10.2024 16:28 Відповісти
1% найбагатших, а не українці. У нас 99% людей їздять на старих 10-30 річних дешевих авто
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10.10.2024 19:12 Відповісти
Ви погано знаєте українців. Серед не найбагатших купують по дві автівки з салону. На старих їздять лузери та роботяги. Зараз у кожного штукатура є автівка.
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10.10.2024 19:30 Відповісти
нові податкові "зелені" ножиці обстрижуть кишені українців " на лисо".на виключено що місцями із шкірою і м'ясом."Ой яблочко , та поміж пальцями, так дожилися з "зеленим" , світим яй..ми"
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10.10.2024 16:46 Відповісти
Больше всего подорожали отсрочки и выезд за границу.
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10.10.2024 19:44 Відповісти
Це тіко початок, "історичний" закон про підвищення податків, то про як ще більше общипати і так полуголого гуся.
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10.10.2024 20:07 Відповісти
борщовий набір лопнув к ЄМ !!!
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10.10.2024 20:14 Відповісти

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