Держстат зафіксував стрімке прискорення інфляції у вересні. Що подорожчало найбільше?

Інфляція на споживчому ринку у вересні 2024 року прискорилася до 1,7%, порівняно із 0,6% у серпні, з 0% – липні, 2,2% – у червні, 0,6% – у травні, 0,2% – у квітні, 0,5% – у березні, 0,3% – у лютому та 0,4% – у січні.

У річному обчисленні інфляція за підсумками вересня (порівняно з аналогічним місяцем минулого року) прискорилася до 8,6%. Із початку року ціни зросли на 6,5%, свідчать дані Державної служби статистики.

Базова інфляція у вересні, порівняно із серпнем, прискорилася до 1,7%, з початку року – до 6,6%.

За підрахунками Держстату, на споживчому ринку ціни на харчі та безалкогольні напої зросли на 1,8%.

Найбільше (на 12,1%) подорожчали яйця. На 3,8-1,1% зросли ціни на овочі, масло, молоко та молочні продукти, соняшникову олію, продукти переробки зернових, безалкогольні напої, хліб, м’ясо та м’ясопродукти, рис. Водночас на 1,8% та 0,2% знизилися ціни на цукор та фрукти.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,4%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,6%.

Одяг і взуття, за оцінкою Держстату, подорожчали на 7,8%, зокрема, одяг – на 7,9%, взуття – на 7,7%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,4% відбулося в першу чергу за рахунок підвищення цін на амбулаторні послуги на 2,1% та фармацевтичну продукцію на 1,6%.

Ціни на транспорт зросли на 0,8% в основному через подорожчання палива та мастил на 1,0%. Водночас на 3% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті, підрахував Держстат.

Водночас послуги освіти подорожчали на 10,1%, а саме: вищої – на 11,8%, середньої – на 11,1%.

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Як повідомлялося, у липні Національний банк погіршив прогноз інфляції у 2024 році до 8,5%, а на 2025 рік – до 6,6%. Середи причин Нацбанк назвав заплановане урядом підвищення податків, подальше пошкодження інфраструктури, та поглиблення негативних міграційних тенденцій.

Нагадаємо, за підсумками 2023 року інфляція в Україні становила 5,1%.