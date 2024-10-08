В Україні різко зросли ціни на картоплю – вони вже втричі вищі, ніж торік
Оптові ціни на картоплю в Україні продовжують зростати, виробники пояснюють це зниженням урожайності та підвищений попит.
Так, сьогодні українські фермери пропонують до продажу картоплю по 17-25 грн/кг ($0,41-0,61/кг), тільки за останній тиждень ціна на цю продукцію в Україні зросла в середньому на 19%, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.
При цьому зараз ціна на картоплю в Україні в середньому вже у 2,8 раза вища, ніж в аналогічний період минулого року.
"За словами самих виробників, основним фактором, що провокує зростання цін у сегменті картоплі, стало зниження врожайності цієї культури через несприятливі погодні умови влітку поточного року. При цьому фермери зазначають, що через посуху, яка спостерігалася в основних регіонах виробництва картоплі, дуже високий відсоток некондиційної продукції, яка не підлягає тривалому зберіганню", – пояснюють аналітики проєкту.
Водночас на українському ринку зберігається підвищений попит на картоплю з боку оптових компаній, які продовжують закуповувати цю продукцію для закладання на зберігання.
При цьому великі гравці ринку не поспішають із продажами основних обсягів картоплі, оскільки очікують на подальше зростання цін.
Як повідомлялося, в Україні також дорожчають яблука. Наразі оптові ціни на них у середньому на 36% вищі, ніж на початку жовтня 2023 року. Це також найвищі оптові ціни на яблука в Україні для цього періоду щонайменше за останні 7 років.
дивись якби не було пшоно або перловка 3 раза на добу.
Картоплі на базарі нема. Приїздить зрідка одна машина, продають по 25, розпродаються дуже швидко, картопля відверто погана. Селяни свою не продають.
Так що закупайте по 5 грн, грузіть фури і привозьте до нас на Харківщину. Відірвуть з руками.
гречки, макарон i т.д.
Може у вас там і скумбрія по 8?
Тогда даже и на праздник можно на яйц0 за 17 накопить.
Вишні було дуже і дуже мало, абрикос не було, горіхів немає.
Помідори і солодкий перець спеклися, хоч і поливали. Урожай дуже поганий.
Огірки - нижче середнього
Персики - з дерева зняли 8 шт. і все.....
Картопля не вродила.
Яблук багато, ботат дав урожай.
Абрикос и персиков было как никогда что небыло куда девать. Помидоры так же были правда в теплице. Перец был но мы правда притеняли. Яблок полно как никогда. Видимо погода такая им подошла лучше всех. Вишня была но не много. Подозреваю что из-за того что в етом году очень мало пчел было видимо потравили. Орехи есть но намного меньше чем в прошлом году. А картошка как всегда средненько. Но мы на нее ставку и не делаем
60 кг. Спочатку просив 20 гр, але
уступив... Суми
Сейчас они же продают по 30 грн. Если больше 100 кг покупать согласны продать по 25-27 грн.
Подивився і наївся!
"Бубочка ні в чому не вінувааааат"
А ти поливати не пробував?
А на ціну не дощ впливає, а ціни на паливо, зростання податків, відміна пільгового кредитування аграріїв та зростання цін на добрива та інші супутні товари!
Високі температури та нестача опадів мали кілька наслідків. По-перше, ґрунтові овочі або не вродили, або виявилися значно гіршої якості, тож фермери не могли зібрати запланований урожай для продажу. По-друге, навіть тепличні овочі, що росли у більш контрольованому середовищі, постраждали від аномальної погоди, адже допоміжні сітки не могли повністю закрити пекуче сонце."
І до чого ж тут спека та відсутність дощу ? Спробуй https://www.epravda.com.ua/publications/2024/10/7/720230/ почитати ще , якщо дійде.
бо однаково - воно, вічнозелене, ні за що в Україні не відповідає: винні то Порох, то порохоботи, то ковід, то Червінський, то Байден, тепер от посуха......
живемо - як наголосували ідіоти....
Це ще не голодомор чи геноцид, всьо по плану?
основним фактором, що провокує зростання цін у сегменті картоплі, є бажання нажитися на ній барижним фермерам які кожен рік стогнуть на низькі закупівельні ціни на картоплю.Давіться ж тепер нею! Весною на поля повикидають погнившу картоплю але людям ціну не спустять.
Оскільки вирощування картоплі процвітало на початку 1840-х років, їжі було достатньо, щоб прогодувати ірландське населення, яке в 1845 році зросло приблизно до 8 мільйонів чоловік.
Що сталося, коли голод в Ірландії 1845 року значно підняв ціни на картоплю? ... Після фітофторозу картоплі ціни на картоплю зросли настільки різко, що реальний дохід сім'ї фактично впав. В результаті вони в кінцевому підсумку споживали більше, а не менше картоплі високої ціни!
Під час Великого голоду загинуло приблизно 1 мільйон людей і ще понад 1 мільйон покинули країну.
Наприкінці XVII століття вона повсюдно поширилась як додатковий продукт харчування, а основною їжею як і раніше залишалося масло, молоко та зернові продукти.
Однак, у перші два десятиріччя 18 століття вона стала основною їжею бідняків, особливо взимку.