В Україні різко зросли ціни на картоплю – вони вже втричі вищі, ніж торік

картопля

Оптові ціни на картоплю в Україні продовжують зростати, виробники пояснюють це зниженням урожайності та підвищений попит.

Так, сьогодні українські фермери пропонують до продажу картоплю по 17-25 грн/кг ($0,41-0,61/кг), тільки за останній тиждень ціна на цю продукцію в Україні зросла в середньому на 19%, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

При цьому зараз ціна на картоплю в Україні в середньому вже у 2,8 раза вища, ніж в аналогічний період минулого року.

"За словами самих виробників, основним фактором, що провокує зростання цін у сегменті картоплі, стало зниження врожайності цієї культури через несприятливі погодні умови влітку поточного року. При цьому фермери зазначають, що через посуху, яка спостерігалася в основних регіонах виробництва картоплі, дуже високий відсоток некондиційної продукції, яка не підлягає тривалому зберіганню", – пояснюють аналітики проєкту.

Водночас на українському ринку зберігається підвищений попит на картоплю з боку оптових компаній, які продовжують закуповувати цю продукцію для закладання на зберігання.

При цьому великі гравці ринку не поспішають із продажами основних обсягів картоплі, оскільки очікують на подальше зростання цін.

Як повідомлялося, в Україні також дорожчають яблука. Наразі оптові ціни на них у середньому на 36% вищі, ніж на початку жовтня 2023 року. Це також найвищі оптові ціни на яблука в Україні для цього періоду щонайменше за останні 7 років.

+28
Тоді був винен Порошенко, а зараз Байден. Будь уважним!
08.10.2024 21:26 Відповісти
08.10.2024 21:26 Відповісти
+17
100%. В Египте и черноземы хорошие и засухи никогда нету. Не то что у наших агрономов то х*** кривой то геморой большой
08.10.2024 21:29 Відповісти
08.10.2024 21:29 Відповісти
+16
Якось борщ з гречкою замість картоплі, не той.
08.10.2024 22:08 Відповісти
08.10.2024 22:08 Відповісти
Так засуха была,хоть поливал пару раз все равно урожай слабый.
08.10.2024 21:05 Відповісти
08.10.2024 21:05 Відповісти
А якщо згадати 2019 рік, і цибулю по 8 гривень, тоді хто був винен?))
08.10.2024 21:21 Відповісти
08.10.2024 21:21 Відповісти
Тоді був винен Порошенко, а зараз Байден. Будь уважним!
08.10.2024 21:26 Відповісти
08.10.2024 21:26 Відповісти
08.10.2024 21:35 Відповісти
08.10.2024 21:35 Відповісти
Для того чтобы срать россиянам в лифтах Байдену приходится много картошки есть. Вот и цена растет.
08.10.2024 21:41 Відповісти
08.10.2024 21:41 Відповісти
Так само у 1933 казали.
08.10.2024 21:21 Відповісти
08.10.2024 21:21 Відповісти
А у нас мак не вродив...
09.10.2024 09:09 Відповісти
09.10.2024 09:09 Відповісти
Будемо зранку макарони їсти,в обід вермішель, а на сніданок лапшу!
08.10.2024 21:18 Відповісти
08.10.2024 21:18 Відповісти
закатай губу на макаронні вироби!!!
дивись якби не було пшоно або перловка 3 раза на добу.
08.10.2024 21:27 Відповісти
08.10.2024 21:27 Відповісти
що марафон дивишся зранку?
08.10.2024 22:34 Відповісти
08.10.2024 22:34 Відповісти
З Єгипту завезуть, як зазвичай.
08.10.2024 21:22 Відповісти
08.10.2024 21:22 Відповісти
100%. В Египте и черноземы хорошие и засухи никогда нету. Не то что у наших агрономов то х*** кривой то геморой большой
08.10.2024 21:29 Відповісти
08.10.2024 21:29 Відповісти
Ага. Кормлять всю Україну бідолаги
08.10.2024 21:50 Відповісти
08.10.2024 21:50 Відповісти
от и ответ : "При цьому великі гравці ринку не поспішають із продажами основних обсягів картоплі, оскільки очікують на подальше зростання цін. ")
08.10.2024 21:55 Відповісти
08.10.2024 21:55 Відповісти
Ну цей раз правда засуха, в мене половина торічного врожаю на городі
09.10.2024 19:11 Відповісти
09.10.2024 19:11 Відповісти
08.10.2024 21:23 Відповісти
08.10.2024 21:23 Відповісти
Так при Парашенко бабусі півкартоплини купували в магазинах, а зараз не біда. Телемарафон глянув і вже легше стало
08.10.2024 21:24 Відповісти
08.10.2024 21:24 Відповісти
А що робити тiм як я, котрi не дивляться мараХвон? 🙄😏
08.10.2024 22:16 Відповісти
08.10.2024 22:16 Відповісти
Втікати. Це кінець
08.10.2024 22:57 Відповісти
08.10.2024 22:57 Відповісти
Какая ужасс. Что же мы будем делать без картопли. Придется есть гречку с мясом вместо бульбы. А вообще как мне нравится когда журналюги раздувают из ничего сенсацию. Когда что то дешево то никому не интересно а тут раздули из бульбы слона. Да проедьте по селах люди по 5грн/килограм ее не могут сбыть, а вы в перекупов и спекулянтов цены спрашиваете
08.10.2024 21:24 Відповісти
08.10.2024 21:24 Відповісти
Ну от я живу в селі.
Картоплі на базарі нема. Приїздить зрідка одна машина, продають по 25, розпродаються дуже швидко, картопля відверто погана. Селяни свою не продають.

Так що закупайте по 5 грн, грузіть фури і привозьте до нас на Харківщину. Відірвуть з руками.
08.10.2024 21:30 Відповісти
08.10.2024 21:30 Відповісти
А вы без картопли никак? Почему гречку не едите по 22 гривни? Или ждете когда она будет по 120 тогда крик подымите что гречка дорогая?
08.10.2024 21:59 Відповісти
08.10.2024 21:59 Відповісти
Якось борщ з гречкою замість картоплі, не той.
08.10.2024 22:08 Відповісти
08.10.2024 22:08 Відповісти
В Украiнi ******* картоплю бiльше
гречки, макарон i т.д.
08.10.2024 22:27 Відповісти
08.10.2024 22:27 Відповісти
це ж минулого року на гречку ціни захмарні були?
08.10.2024 22:35 Відповісти
08.10.2024 22:35 Відповісти
Ага. По 90-120грн была. Тогда все криком визжали что галадамор им устроили. А в етом году по 22 грн гречка никому не интересна. Зато все на картошку набросились пока она дорогая.🤣
08.10.2024 22:44 Відповісти
08.10.2024 22:44 Відповісти
Притом, про "неурожай" картошки начали кричать еще весной когда ее еще даже не посадили. Тоесть заранее анонсировали ажиотаж
08.10.2024 22:49 Відповісти
08.10.2024 22:49 Відповісти
вангую: наступного року будуть "дикі ціни" на цибулю
08.10.2024 22:54 Відповісти
08.10.2024 22:54 Відповісти
на хліб... або він взагалі стане жмихом...
08.10.2024 23:07 Відповісти
08.10.2024 23:07 Відповісти
І це стьоб? Гречка два місяці тому була 22 грн , а зараз~ 27 грн (Фора , АТБ , Сільпо)
08.10.2024 22:54 Відповісти
08.10.2024 22:54 Відповісти
А ви без балабольства ніяк? Нахіба було розпускати язика і тріпати за картоплю по 5?
Може у вас там і скумбрія по 8?
09.10.2024 00:00 Відповісти
09.10.2024 00:00 Відповісти
Скумбрию по 8 гривень, хорошо ещё.

Тогда даже и на праздник можно на яйц0 за 17 накопить.
10.10.2024 10:44 Відповісти
10.10.2024 10:44 Відповісти
А насчет яблок так вообще хочется вам всем в модой тыкнуть. Даже у ленивых и тупых в етом году урожай яблок зашкаливает как никогда. О каком неурожае вы все трендите, безумцы?
08.10.2024 21:32 Відповісти
08.10.2024 21:32 Відповісти
Харьковская область - яблони даже не цвели. Все остальное 10 мая вымерзло - груши, абрикосы, виноград - даже орехи.
08.10.2024 21:42 Відповісти
08.10.2024 21:42 Відповісти
Да, прискорбно. Но в остальных то областях урожай нормальный. У нас вообще яблоки как никогда уродили по 350-450 грамм. Я даже такого не видел никогда и ето без удобрений. Только плохо что почта подняла тарифы на пересылку и продукты с живыми растениями запретила пересылать.
08.10.2024 22:27 Відповісти
08.10.2024 22:27 Відповісти
Житомирщина, абрикос ніт, яблука нема, перший раз за тридцять років, навіть вишень не було Картопля не вродила, городина трохи була де поливати можна
09.10.2024 06:05 Відповісти
09.10.2024 06:05 Відповісти
Київщина.
Вишні було дуже і дуже мало, абрикос не було, горіхів немає.
Помідори і солодкий перець спеклися, хоч і поливали. Урожай дуже поганий.
Огірки - нижче середнього
Персики - з дерева зняли 8 шт. і все.....
Картопля не вродила.

Яблук багато, ботат дав урожай.
09.10.2024 07:37 Відповісти
09.10.2024 07:37 Відповісти
Та сама Київщина.
Абрикос и персиков было как никогда что небыло куда девать. Помидоры так же были правда в теплице. Перец был но мы правда притеняли. Яблок полно как никогда. Видимо погода такая им подошла лучше всех. Вишня была но не много. Подозреваю что из-за того что в етом году очень мало пчел было видимо потравили. Орехи есть но намного меньше чем в прошлом году. А картошка как всегда средненько. Но мы на нее ставку и не делаем
09.10.2024 08:10 Відповісти
09.10.2024 08:10 Відповісти
Та да! В цьому році, Дніпропетровська обл., яблук на деревах (навідь першородних деревцях) як гуталіну на гуталіновій фабриці, в магазині ціни дорожче за картоплю, і це сезон збору. Взимку ківі з анананасами, будуть дешевші за яблука!
09.10.2024 14:48 Відповісти
09.10.2024 14:48 Відповісти
Взяла в молочників два мішки по 15 грн за кг. Мають ще привезти, але більше 2-х мішків за раз, привезти не можуть, до них черга бажаючих, хоча картопля пошкоджена. Кажуть, б'ється об тверді грудки землі.
08.10.2024 22:14 Відповісти
08.10.2024 22:14 Відповісти
Не знаю что ето у вас за зависимость такая. Я уже приспособился есть то что в данный момент не дорогое. А насчет картошки у меня с детства алергия на нее. При слове картошка у меня сразу начинает болеть спина а перед глазами мешки, лопата и сапа. Да вместо сидеть и вечерами чистить ети грязные корнеплоды я лучше пачку макарон всыплю в кастрюлю, поджарю мяска и с удовольствием заточу с пивком перед монитором.
08.10.2024 22:23 Відповісти
08.10.2024 22:23 Відповісти
Потрібно думати і про користь їжі. Правильно приготовлена картопля значно корисніша за макарони.
08.10.2024 23:06 Відповісти
08.10.2024 23:06 Відповісти
Брехня! Такiх цiн немае. Купила картоплю три тижня тому по 18 гр
60 кг. Спочатку просив 20 гр, але
уступив... Суми
08.10.2024 22:23 Відповісти
08.10.2024 22:23 Відповісти
Нууу..раз на тиждень продукти з маркету замовляю. 28.9 грн за кг..останнього разу було..
08.10.2024 22:56 Відповісти
08.10.2024 22:56 Відповісти
Купил четыре недели назад у селян 7 мешков картохи по 17 грн.
Сейчас они же продают по 30 грн. Если больше 100 кг покупать согласны продать по 25-27 грн.
09.10.2024 07:40 Відповісти
09.10.2024 07:40 Відповісти
Це такий стьоб?
08.10.2024 22:48 Відповісти
08.10.2024 22:48 Відповісти
Будуть в Телемарафоні безкоштовні сеанси смачної їди проводить!
Подивився і наївся!
08.10.2024 21:26 Відповісти
08.10.2024 21:26 Відповісти
"Панімаєтє, мужикі, очєнь бабкі нужни!" (с)
08.10.2024 21:27 Відповісти
08.10.2024 21:27 Відповісти
А позитивні блогери не бажають зараз порахувати "індекс борщу"?!!
08.10.2024 21:28 Відповісти
08.10.2024 21:28 Відповісти
А негативні блогери не бажають завдати "небесній канцелярії" питання, чому літо було таким спекотним і без дощів ? Картопля, буряк, капуста, морква та цибуля-теж цікавляться цим питанням.
08.10.2024 21:49 Відповісти
08.10.2024 21:49 Відповісти
Був би дощ - ти би плакався, що "все згникло", Зе-типіл, так?
"Бубочка ні в чому не вінувааааат"
08.10.2024 21:59 Відповісти
08.10.2024 21:59 Відповісти
Де я плакався, ти нічого не переплутав ? То якраз у тебе плаксивий смайлик був. І далі-в тебе відсутність дощу одразу вказує на бубочку ? Одразу інших у зе записуєш ? Невже саме ото найвеличніше на небо повпливало ? Про типілів у такому разі-у дзеркало не дивився ?
08.10.2024 23:05 Відповісти
08.10.2024 23:05 Відповісти
Зе-типіл, що там дощ?
А ти поливати не пробував?
А на ціну не дощ впливає, а ціни на паливо, зростання податків, відміна пільгового кредитування аграріїв та зростання цін на добрива та інші супутні товари!
09.10.2024 00:44 Відповісти
09.10.2024 00:44 Відповісти
Сусіди по дачі телефонували (вони там проживають постійно)-погоріло усе за літо, незважаючи на поливання двічи на день. Помідори, огірки, кабачки, гарбузи-ні про що. Та ж картопля-як перепелині яйця розміром. Так це на невеличкій ділянці. На нашій ділянці повністю позасихали тогорічні садженці груші та яблуні через те що не було змоги їздити на дачу. А поля та лани багато наполиваєш ? Ти про слово неврожай чув ? А дощ ні до чого, кажеш, на ціну не впливає ? А ну спробуй домашні квіти у горщиках на вікні не пополивати хоча б пару тижнів, особливо у спеку-що з ними буде ? Якщо аграріями вкладено багато, а отримано мало через неврожай-ціни на зібране не будуть вищими, типіл ? Якщо попит переважає пропозицію-то ціни на ростуть ? Якщо свого не вистачає і завозять овочі та фрукти із закордону-ціни на них низькі ? Де вас тільки таких економістів-тупнів вирощують ? Усе на що мізків вистачає-тільки когось у щось записати, звичайно що ж у зе, це святе, більше у макітрі-нічого.
09.10.2024 08:44 Відповісти
09.10.2024 08:44 Відповісти
"Спекотне літо 2024 року найбільше вдарило по півдню країни. Спека припала на період росту рослин і вплинула на кількість і якість урожаю. Це основний фактор високих цін.
Високі температури та нестача опадів мали кілька наслідків. По-перше, ґрунтові овочі або не вродили, або виявилися значно гіршої якості, тож фермери не могли зібрати запланований урожай для продажу. По-друге, навіть тепличні овочі, що росли у більш контрольованому середовищі, постраждали від аномальної погоди, адже допоміжні сітки не могли повністю закрити пекуче сонце."
І до чого ж тут спека та відсутність дощу ? Спробуй https://www.epravda.com.ua/publications/2024/10/7/720230/ почитати ще , якщо дійде.
09.10.2024 09:04 Відповісти
09.10.2024 09:04 Відповісти
Где то читал что зимой возможно будет 55 гр. Не удивлюсь, засуха была
08.10.2024 21:33 Відповісти
08.10.2024 21:33 Відповісти
Засуха була . Мізки висохли. Тому все подорожчало у % більше ніж % інфляції.
08.10.2024 21:38 Відповісти
08.10.2024 21:38 Відповісти
Щоб корова давала більше молока і меньше їла, її треба меньше годувати і більше доїти!
08.10.2024 21:43 Відповісти
08.10.2024 21:43 Відповісти
08.10.2024 21:45 Відповісти
08.10.2024 21:45 Відповісти
хуже нЄ будЄт.. дайтє йєму йєщо 100 дней і єщо одну Україну - і тогда благополучіє в закромах зебілов заколосітся...
бо однаково - воно, вічнозелене, ні за що в Україні не відповідає: винні то Порох, то порохоботи, то ковід, то Червінський, то Байден, тепер от посуха......
живемо - як наголосували ідіоти....
08.10.2024 21:46 Відповісти
08.10.2024 21:46 Відповісти
ти ще віриш що голосування було чесне?
08.10.2024 22:16 Відповісти
08.10.2024 22:16 Відповісти
Та нет, конечно. Порох намутил
09.10.2024 00:28 Відповісти
09.10.2024 00:28 Відповісти
"на городі Бузина, а в Києві дядько"(с)
09.10.2024 06:35 Відповісти
09.10.2024 06:35 Відповісти
А напідвищення виплат "мудрому" наріду немає навіть 100 грн, цікаво скільки помре чи то від голоду, чи то від нестачі грошей на ліки?
Це ще не голодомор чи геноцид, всьо по плану?
08.10.2024 21:49 Відповісти
08.10.2024 21:49 Відповісти
У нас немає міністерства аграрної політики в тому розумінні яким воно повинно бути.. А навіть в США воно є. Це тільки комуняки казали, що при капіталізмі хаотична економіка. Дзузьки ,ще й яка планова.Тому на 95 % в Україні поля засівають 4-5 культурами , великі об'єми і щоб на хабарі вистачило. А картопля? Та кому вона потрібна , їжте скумбрію по 8 грн.
08.10.2024 22:00 Відповісти
08.10.2024 22:00 Відповісти


08.10.2024 22:09 Відповісти
08.10.2024 22:09 Відповісти
Контрабанда? )
08.10.2024 22:41 Відповісти
08.10.2024 22:41 Відповісти
Контр - банда
08.10.2024 23:08 Відповісти
08.10.2024 23:08 Відповісти
А може це проблема в хрінпіду? Не даремно ж його ''бідосиком'' охрестили. Відвідав Америку-там ураган пронісся. Скрізь куди воно не поїде якісь негаразди виникають. А в нас воно вже шостий рік пакостить, і дивися в що Україну перетворило!
08.10.2024 22:15 Відповісти
08.10.2024 22:15 Відповісти
Та да..100відсотковий бідоносець..з ним, як пороблено..
08.10.2024 22:59 Відповісти
08.10.2024 22:59 Відповісти
А три роки тому була ще дешевша, а п'ять років тому - взагалі майже задармо
08.10.2024 22:46 Відповісти
08.10.2024 22:46 Відповісти
За словами самих виробників, основним фактором, що провокує зростання цін у сегменті картоплі, стало зниження врожайності цієї культури
=============
основним фактором, що провокує зростання цін у сегменті картоплі, є бажання нажитися на ній барижним фермерам які кожен рік стогнуть на низькі закупівельні ціни на картоплю.Давіться ж тепер нею! Весною на поля повикидають погнившу картоплю але людям ціну не спустять.
08.10.2024 22:51 Відповісти
08.10.2024 22:51 Відповісти
До початку 1840 року картопля стала найдоступнішим продуктом харчування для ірландської бідноти.

Оскільки вирощування картоплі процвітало на початку 1840-х років, їжі було достатньо, щоб прогодувати ірландське населення, яке в 1845 році зросло приблизно до 8 мільйонів чоловік.

Що сталося, коли голод в Ірландії 1845 року значно підняв ціни на картоплю? ... Після фітофторозу картоплі ціни на картоплю зросли настільки різко, що реальний дохід сім'ї фактично впав. В результаті вони в кінцевому підсумку споживали більше, а не менше картоплі високої ціни!

Під час Великого голоду загинуло приблизно 1 мільйон людей і ще понад 1 мільйон покинули країну.
09.10.2024 06:23 Відповісти
09.10.2024 06:23 Відповісти
Картоплю завезли в Ірландію як садову культуру шляхти.

Наприкінці XVII століття вона повсюдно поширилась як додатковий продукт харчування, а основною їжею як і раніше залишалося масло, молоко та зернові продукти.

Однак, у перші два десятиріччя 18 століття вона стала основною їжею бідняків, особливо взимку.
09.10.2024 07:04 Відповісти
09.10.2024 07:04 Відповісти
а потім із за цієї картоплі в ірландії був голодомор - бо основний харч став картопля,а картоплю трахнула фітофтора,а люди не мали інших джерел харчування.
09.10.2024 08:13 Відповісти
09.10.2024 08:13 Відповісти
Проблема в тому, що вони були дуже бідні і виживали за рахунок дешевої картоплі.
09.10.2024 08:20 Відповісти
09.10.2024 08:20 Відповісти
картопля - чортове яблуко.її завіз ворог для знищення традиційної культури харчування українського народу,від картоплі йде куча болячок обміну речовин.жріть далі - репетуйте.
09.10.2024 08:11 Відповісти
09.10.2024 08:11 Відповісти
09.10.2024 08:20 Відповісти
09.10.2024 08:20 Відповісти

