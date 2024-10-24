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Новини
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Новий рекорд: "Приватбанк" показав 48 мільярдів чистого прибутку з початку року

приватбанк

Чистий прибуток державного "Приватбанку" за підсумками роботи у січні-вересні 2024 року становив 48,35 мільярда гривень, що на 11,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Прибуток до оподаткування за підсумками перших трьох кварталів року досяг 64,01 млрд грн, повідомляє пресслужба "Приватбанку".

Кредитний портфель банку від початку року збільшився на 18,4%, перевищивши 108,99 млрд грн станом на кінець вересня.

"Висока якість кредитного портфелю обумовлює майже нульові витрати на формування додаткових резервів на покриття кредитних ризиків", – зазначається у повідомленні.

Водночас операційні витрати банку за підсумками дев’яти місяців 2024 року збільшились на 4,8% порівняно із аналогічним періодом минулого року.

Крім того, на благодійність "Приватбанк" з початку року перерахував 167,06 млн грн.

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Як повідомлялося, за перше півріччя 2024 року всі українські платоспроможні банки отримали 79 млрд грн чистого прибутку. У тому числі державний "Приватбанк" отримав 30,6 млрд грн чистого прибутку, що на 3% більше, ніж у аналогічному періоді минулого року.

Нагадаємо, за 2023 рік згідно з уточненими даними банки отримали 82,8 млрд грн чистого прибутку після нарахування 76,2 млрд грн податку на прибуток за підвищеною ставкою 50%.

Автор: 

банки (7014) прибуток (1827) Приватбанк (1786)


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Топ коментарі
+8
це вам не землю обробляти, а людей обдурювати. попробуйте оформити зарплатну чи пенсійну карту, відразу кредитку впарять.
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24.10.2024 14:31 Відповісти
+8
Коли мені переведуть частину прибутку ?! Це ж державний банк, а значить кожен українець має право отримати частину прибутку!
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24.10.2024 14:44 Відповісти
+4
відсоток по депозиту 0,01% річних в валюті - це Вам як? Можемо....
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24.10.2024 14:37 Відповісти
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це вам не землю обробляти, а людей обдурювати. попробуйте оформити зарплатну чи пенсійну карту, відразу кредитку впарять.
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24.10.2024 14:31 Відповісти
це Вам ті відсотки, які привату дозволяє влада.
бо німець на розвиток бізнесу бере кредит під 1,5% річних а той безвідсткову позику
має податкову відсрочку...
а ми беремо під 2% місячних ***** і платимо від подачі заяви, **** не вийшовши з податкової.
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24.10.2024 15:22 Відповісти
и что тут плохого?
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24.10.2024 16:01 Відповісти
А потім ще дзвінками будуть заколупувати про ту кредитку
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24.10.2024 16:21 Відповісти
Заходите через додаток приват. В налаштування картки вимикаєте кредит. І все!
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24.10.2024 18:55 Відповісти
беніто бабломойський повинен гардітца своїм дєтєщєм доречі як він зараз як стул і тд
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24.10.2024 14:36 Відповісти
А він і пишається, лошарами, яких зробили разом, два рази.
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24.10.2024 16:43 Відповісти
відсоток по депозиту 0,01% річних в валюті - це Вам як? Можемо....
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24.10.2024 14:37 Відповісти
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24.10.2024 18:57 Відповісти
Коли мені переведуть частину прибутку ?! Це ж державний банк, а значить кожен українець має право отримати частину прибутку!
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24.10.2024 14:44 Відповісти
*****, в країні війна, люди на межі банкротства, а в них рекордні заробітки.
Гниди, коли ви здохнете в муках ?!
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24.10.2024 14:53 Відповісти
Так це ж добре. Банк то державний зараз. Значить цей прибуток в 47 млрд це державні гроші. От щоб вони пішли на благо, а не деребан.
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24.10.2024 14:59 Відповісти
Цеж прибуток банку, і піде він на благо банку та керманичів, а не на добрі справи людям.
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24.10.2024 15:51 Відповісти
Так я ж і кажу, що банк державний, тобто прибуток повинен теж належати державі. А от як цим прибутком держава розпорядиться це вже інша справа.
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24.10.2024 16:44 Відповісти
а ставки за кредитами не знижують... упирі
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24.10.2024 14:54 Відповісти
Війна буде продовжуватися доти,доки на ній будуть заробляти!
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24.10.2024 14:55 Відповісти
Значить цей банк не треба виставляти на торги. Він же прибутковий. Ось вам і гроші для пенсій ПФУ. Вони ж жалілись що 67 млрд по рішеннях суду щорічно витрачають на пенсії силовикам.
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24.10.2024 14:56 Відповісти
Для пенсій "інвалідам" прокурорам ?!
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24.10.2024 15:41 Відповісти
Та може й так. Але це вже справа правоохоронних органів. Як вони з корупцією борються.
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24.10.2024 16:47 Відповісти
Ну так комісію за будь-який пердь гребують. Дивно,якби ще й збитки показали.
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24.10.2024 14:56 Відповісти
Звдки прибутки під час війни і повної жопи у всьому?!
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24.10.2024 15:17 Відповісти
рух коштів під час війни збільшився в рази через закупівлю озброєння та амуніції!!!
приват цьому радий і писдує по повній!!!
а чом би не прибарахлитися щоб дітям та онукам вистачило????
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24.10.2024 15:25 Відповісти
Заплатив мито 45,а за послуги 25,отримую пенсію,на залишок нічого не нараховують,зате коли візьмеш кредит,то і копійки не подарують,ось як людей обкрадають
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24.10.2024 17:10 Відповісти

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