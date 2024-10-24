Узбекистан не вступатиме до Євразійського економічного союзу (ЄврАзЕС), до якого входять Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан та Киргизстан, оскільки не бачить у цьому економічних вигод для країни.

Про це заявив перший заступник спікера Законодавчої палати парламенту країни Акмаль Саїдов на зустрічі міжнародних партнерських ініціатив у Ташкенті, передає місцеве видання Vesti.uz.

Він розповів, що особисто очолював комісію, яка вивчила близько 1000 внутрішніх документів ЄврАзЕС і не знайшла у них вигоди для Узбекистану.

Тому, для Узбекистану оптимально залишатиметься в ролі спостерігача в цій організації, додав Саїдов. Більше того, він зауважив, що навіть сусідній Казахстан не отримав особливих вигод від членства в економічному союзі з Росєю.

Зауважимо, що агітувати владу Узбекистану вступити до ЄврАзЕС у вересні особисто намагався голова уряду РФ Михайло Мішустін, обіцяючи переваги для місцевого бізнесу завдяки відкриттю нових ринків збуту.

У травні російський диктатор Володимир Путін під час візиту до Узбекистану також закликав владу країни вступати до ЄврАзЕС, обіцяючи, що економіка країни лише виграє від цього.

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Як повідомлялося, раніше Таджикистан відмовився вступати до Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), до якого входять Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан та Киргизстан.

Питання приєднання Таджикистану до ЄАЕС обговорюється з 2015 року. Хоча країни союзу є найбільшим торговим партнером Таджикистану (у 2022 році на них припадало 44% обсягу зовнішньої торгівлі), Душанбе не розглядає питання вступу до цієї організації.