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Новини
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У Києві створять схему розміщення генераторів

У Києві створять схему розміщення генераторів

У Києві планують створити схему розміщення генераторів у місті, оскільки минулого року було досить багато скарг на їхнє використання.

Про це розповів директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської державної адміністрації Олександр Возний, передає Київ Вечірній.

"Ми плануємо створити правила розміщення генераторів. Але також повинні розуміти реалії, в яких живемо. Люди ставлять генератори не тому, що їм цього хочеться, а через життєву необхідність. Ми ставимося до цього з розумінням", – сказав Возний.

Він додав, що, за вимогами законодавства, будь-яке джерело викидів потребує дозволу.

"Однак під час воєнного стану процес був максимально спрощений – достатньо подати декларацію, яка дає змогу державним органам контролювати кількість джерел викидів і підприємцям працювати легально", – зазначив Возний.

Він наголосив, що генератор – це фактично двигун внутрішнього згоряння без каталізатора, тобто без системи очищення, відтак кожен генератор – це, умовно кажучи, одна додаткова автівка без системи очищення, що працює в місті.

Раніше повідомлялося, що операційні витрати дрібного рітейлу на забезпечення автономного живлення під час відключень світла збільшуються на 10-30% залежно від групи товару.

До того в ДТЕК підрахували вартість електроенергії від генератора та "екофлоу". Так, кінцева вартість електроенергії від систем накопичення енергії на зразок "екофлоу" для споживача становитиме близько 14-15 грн за кВт-год, від генератора – близько 20 грн.

Автор: 

Київ (4714) генератор (103)


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Топ коментарі
+4
Заборонити їх в загалі! Хай у темряві сидять!
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24.10.2024 16:13 Відповісти
+3
****!!!!!!!!!
не влітку!
не в вересні-жовтні зроблено.....
а коли вже тиждень заморозки, вони уібани планують не включити генератори
а лиш планують створити плани та схеми їх розміщення!!!
тобто!!!
вони ще навіть не знають де будуть їх ставити
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24.10.2024 16:17 Відповісти
+3
ти диви - закупилися і гудять ....
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24.10.2024 16:20 Відповісти
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Генератори - за межі міста!!!
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24.10.2024 16:09 Відповісти
Заборонити їх в загалі! Хай у темряві сидять!
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24.10.2024 16:13 Відповісти
ти диви - закупилися і гудять ....
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24.10.2024 16:20 Відповісти
І ППО бухкає- теж виключити.
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24.10.2024 20:25 Відповісти
... правильно
Все вимкнути
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24.10.2024 20:27 Відповісти
якого міста?
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24.10.2024 16:20 Відповісти
Ви жарт не зрозуміли?
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24.10.2024 16:21 Відповісти
всі київськи генератори у білу церкву!
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24.10.2024 16:25 Відповісти
Краще на мінусові поверхи Банкової. Отуди ОПу й ВР зігнати. Й душогубку влаштувати..
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24.10.2024 16:35 Відповісти
"Він додав, що, за вимогами законодавства, будь-яке джерело викидів потребує дозволу." Джерело: https://biz.censor.net/n3516586

А в нього є дозвіл? Чи може він не дихає, не пердить, не сере?
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24.10.2024 16:16 Відповісти
Насправді можна трішки напрягтися і ізолювати як шум так і викиди вивести хоча б на 4-5 метрів над рівнею поверхні. Але нафіга то бізнесу чи громадянам треба якщо їм від того ні холодно ні жарко. Хай травить і тарабанить. Головне що в магазі лампочки горять і каси працюють.
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24.10.2024 16:16 Відповісти
****!!!!!!!!!
не влітку!
не в вересні-жовтні зроблено.....
а коли вже тиждень заморозки, вони уібани планують не включити генератори
а лиш планують створити плани та схеми їх розміщення!!!
тобто!!!
вони ще навіть не знають де будуть їх ставити
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24.10.2024 16:17 Відповісти
Спокійно. Я так поняв шо вони просто хотять почати доїти тих, в кого є невеликі дизель генератори. Ніхто нічо встановлювати і не збирався. Тримайте карман ширше.
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24.10.2024 16:32 Відповісти
все правильно!
комісія з перевірки виконання норм:
глава, секретар, виконавчий директор.
бригади з перевірки. офіс, секретарка, водій, канцелярія.
бригадир, головний мірятель, старший мірятель, мірятель п'ять посад.
протокол, штраф. акт здав прийняв. акт затверджую.
реагування на сигнали від небайдужих громадян.
команда дружинників. черговий...
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24.10.2024 16:32 Відповісти
Громадяни , які проти бензинових електрогенераторів - можете добровільно покрутити - і не буде вам ні запаху , ні шуму
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24.10.2024 16:37 Відповісти
стефанчук чи лисий "помре" за пів-години...
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24.10.2024 16:42 Відповісти
таке стається, коли блазні-філологи-аніматори-заочники "рулять" технічними процесами..
живемо, як наголосували дебіли-експериментатори.. на постсовку жлобів-ідіотів завжди більше (майже)...
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24.10.2024 16:41 Відповісти
В світі для дата-центрів уже почали пробувати встановлювати мініАЕС, що заважає нам спробувати децентралізувати енергопостачання.
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24.10.2024 18:40 Відповісти
А скільки у Вас є міні АЕС?
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24.10.2024 20:28 Відповісти
Держава отримаує достатньо коштів від заходу на інфраструктуру та відновлення енергетики, щоб їх закупити
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24.10.2024 20:30 Відповісти
А достатньо - це скільки?
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27.10.2024 00:09 Відповісти
За два роки тільки ЄС надав 96 млрд. євро
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27.10.2024 09:42 Відповісти
Просто так? Чи по пунктах? І скільки ЄС надав на міні АЕС?
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27.10.2024 11:08 Відповісти
Фєєрічєскі довбодятли
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24.10.2024 21:51 Відповісти

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