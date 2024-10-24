У Києві створять схему розміщення генераторів

У Києві планують створити схему розміщення генераторів у місті, оскільки минулого року було досить багато скарг на їхнє використання.

Про це розповів директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської державної адміністрації Олександр Возний, передає Київ Вечірній.

"Ми плануємо створити правила розміщення генераторів. Але також повинні розуміти реалії, в яких живемо. Люди ставлять генератори не тому, що їм цього хочеться, а через життєву необхідність. Ми ставимося до цього з розумінням", – сказав Возний.

Він додав, що, за вимогами законодавства, будь-яке джерело викидів потребує дозволу.

"Однак під час воєнного стану процес був максимально спрощений – достатньо подати декларацію, яка дає змогу державним органам контролювати кількість джерел викидів і підприємцям працювати легально", – зазначив Возний.

Він наголосив, що генератор – це фактично двигун внутрішнього згоряння без каталізатора, тобто без системи очищення, відтак кожен генератор – це, умовно кажучи, одна додаткова автівка без системи очищення, що працює в місті.

Раніше повідомлялося, що операційні витрати дрібного рітейлу на забезпечення автономного живлення під час відключень світла збільшуються на 10-30% залежно від групи товару.

До того в ДТЕК підрахували вартість електроенергії від генератора та "екофлоу". Так, кінцева вартість електроенергії від систем накопичення енергії на зразок "екофлоу" для споживача становитиме близько 14-15 грн за кВт-год, від генератора – близько 20 грн.