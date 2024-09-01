Використання генераторів збільшує витрати дрібного рітейлу на 30%

Операційні витрати дрібного рітейлу на забезпечення автономного живлення під час відключень світла збільшуються на 10-30% залежно від групи товару.

Про це заявив голова асоціації власників малого й середнього бізнесу Руслан Соболь, передає LIGA.net.

Соболь пояснив, що в кожного підприємства є "своя економіка створення додаткової вартості товару чи послуги", відповідно бізнеси потребують різного об'єму генерації.

"Магазин із продажу заморожених напівфабрикатів буде потребувати набагато більше енергії, ніж, наприклад, перукарня. Але в обох випадках підприємці розподілять додаткові витрати на паливо, обслуговування генератора на собівартість продукції та послуги", – зауважив він.

Своєю чергою власниця компанії "Ресторанний консалтинг" Ольга Насонова в коментарі виданню сказала, що вартість кіловата, виробленого генератором, приблизно вдвічі більша, ніж за комерційним тарифом, у середньому – 20 грн/кВт-г.

"Проте залежить від формату. Наприклад, маленькій кав'ярні, яка користується генератором малої потужності, працювати вдень може вийти навіть дешевше, ніж на централізованому електропостачанні. Але для великих закладів з кухнею, високим потоком людей підійде потужний генератор на 100 кВт. І витрати будуть більшими", – зазначила Насонова.

За її словами, деякі з великих мереж закладів громадського харчування робили підрахунки, згідно з якими працювати на генераторі понад 5-6 годин на день економічно невиправдано.

Раніше в ДТЕК підрахували вартість електроенергії від генератора та "екофлоу". Так, кінцева вартість електроенергії від систем накопичення енергії на зразок "екофлоу" для споживача становитиме близько 14-15 грн за кВт-год, від генератора – близько 20 грн.

Як повідомлялося, у понеділок, 26 серпня, Україна зазнала одного з найбільших російських обстрілів, по території країни окупаційні війська запустили щонайменше 127 ракет і 109 дронів, заявив президент Володимир Зеленський.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.

Згодом голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що уникнути відключень електроенергії взимку можливо буде за умови, якщо температура буде плюсовою.