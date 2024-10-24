НБУ оштрафував "Приватбанк" на 1,7 мільйона

Національний банк України (НБУ) оштрафував державний "Приватбанк" на 1,7 мільйона гривень за порушення, виявлені під час проведення планової виїзної перевірки.

Штраф накладено за порушення законодавства, що регулює діяльність платіжних систем, використання платіжних інструментів і схем виконання платіжних операцій, повідомляє пресслужба Нацбанку.

Крім того, регулятор оштрафував ТОВ "Універсальний Дата Центр" на 170 тис. грн за несвоєчасне подання регулятору звітності з питань діяльності на платіжному ринку за червень 2024 року.

Рішення про накладання штрафів набули чинності з 21 жовтня, сплатити їх установи зобов'язані упродовж п'яти робочих днів із дня отримання відповідного рішення.

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Як повідомлялося, чистий прибуток державного "Приватбанку" за підсумками роботи у січні-вересні 2024 року становив 48,35 мільярда гривень, що на 11,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, за 2023 рік васі українські банки отримали 82,8 млрд грн чистого прибутку після нарахування 76,2 млрд грн податку на прибуток за підвищеною ставкою 50%.