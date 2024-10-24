БЕБ викрило ще одну нелегальну АЗС на Київщині. Це вже четверта за два дні. ФОТО

Бюро економічної безпеки України встановило факти продажу незаконно виготовленого пального на території Київської області. Нелегальна АЗС працювала в Крюківщині.

Про це йдеться в повідомленні БЕБ.

Як встановили детективи БЕБ, станція працювала без ліцензії на роздрібну торгівлю пальним, сертифікатів якості на пальне та документів про його походження. Також на АЗС були відсутні реєстратори розрахункових операцій.

За результатами обшуків БЕБ вилучило понад 6 тонн контрафактного дизеля та бензину, бензовоз із цистерною, який саме відвантажував пальне на нелегальній АЗС, дві модульні станції для заправки автомобілів бензином, дизельним пальним та скрапленим газом.

Наразі досудове розслідування за ч.1 ст. 204 Кримінального кодексу України триває, встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

Напередодні Бюро економічної безпеки України викрило факти продажу незаконно виготовленого пального на території Київської області. Зокрема, нелегальні АЗС працювали в Боярці, Вишневому та Ворзелі.

Раніше повідомлялося, що Держекоінспекція вперше від початку великої війни відновила позапланові перевірки якості пального на АЗС.