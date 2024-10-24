БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
3 430 7

Нацполіція купила люксовий мінівен Hyundai з мигалками і "старлінком" за 2,7 мільйона

hyundai

Держустанова "Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України" 17 жовтня за результатами тендеру замовила ТОВ "Хюндай Мотор Поділля" автомобіль за 2,69 млн грн.

За умовами угоди, до кінця року замовник отримає спеціалізований легковий автомобіль на базі мінівена Hyundai Staria у найвищій комплектації Top із розширеним пакетом активної безпеки Hyundai Smart Sence та додатковим пакетом опцій Nappa у чорному кольорі "abyss black", пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Повнопривідний автомобіль 2024 року випуску матиме різні системи безпеки, клімат-контроль, круїз-контроль, камеру заднього виду, передній та задній парктроніки, систему кругового огляду, оздоблене шкірою кермо з підігрівом, перемикання передач під кермом, багатокольорову підсвітку оздобленого замшею салону, електропривід дверей салону, преміальну акустику тощо. Пакет опцій Nappa стосується оздоблення сидінь шкірою Nappa.

З-поміж спецобладнання вказано сигнально-гучномовний пристрій, чотири світлодіодні фари-стробоскопи, а також системуа супутникового зв’язку з інтернет-зв’язком Starlink на даху.

Гарантія на авто становитиме п’ять років або 100 тис. км пробігу залежно від того, що настане раніше.

Читайте також: Управління державної охорони накупило нових елітних мінівенів Volkswagen по 4 мільйони за штуку

В автосалонах повнопривідний мікроавтобус Hyundai Staria у такій комплектації без спецобладнання продається по 2,55 млн грн. Ще 24 900 грн доведеться викласти за пакет Nappa. Разом ціна складає 2,57 млн грн за автівку без спеціалізованого обладнання.

ТОВ "Хюндай Мотор Поділля" отримало замовлення без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Засновниками цієї компанії із Хмельницького є Микола Павловський, ПАТ "ЗНВКІФ "Богдан-капітал" і ПАТ "ЗНВКІФ "Сова". Кінцевими бенефіціарами фірми є Микола Павловський і – через фонд "Сова" – Володимир Васильович Свинарчук. Це батько Олега Гладковського, колишнього першого заступника секретаря РНБО України та бізнес-партнера п’ятого президента України Петра Порошенка.

Автор: 

авто (4180) Нацполіція (518) Prozorro (1774) закупівлі (2658)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А без замшевого салону поліцаї ніяк не можуть працювати у авто??? Що це за витребенькі за державний кошт під час війни?!
Бидло учора з свинарника вибралось, а сьогодні вже йому замшевий салон подавай
показати весь коментар
24.10.2024 20:10 Відповісти
Ні , не можуть бо вони там всі " інваліди "
показати весь коментар
25.10.2024 00:31 Відповісти
Це Порошенко підкинув через Свинарчука.
показати весь коментар
25.10.2024 00:51 Відповісти
злочинність тримайся..... на плядки автівка шо надо
показати весь коментар
25.10.2024 01:11 Відповісти
Слава зелепням!
показати весь коментар
25.10.2024 06:04 Відповісти
Так це ж не за бюджетні кошти , а за хабарі , що наколядували , заспокійтеся , панове .
показати весь коментар
25.10.2024 08:06 Відповісти
Навіть сюди Пороха притягли ))) Він скрізь винуватий.
показати весь коментар
25.10.2024 13:59 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 