Нацполіція купила люксовий мінівен Hyundai з мигалками і "старлінком" за 2,7 мільйона

Держустанова "Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України" 17 жовтня за результатами тендеру замовила ТОВ "Хюндай Мотор Поділля" автомобіль за 2,69 млн грн.

За умовами угоди, до кінця року замовник отримає спеціалізований легковий автомобіль на базі мінівена Hyundai Staria у найвищій комплектації Top із розширеним пакетом активної безпеки Hyundai Smart Sence та додатковим пакетом опцій Nappa у чорному кольорі "abyss black", пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Повнопривідний автомобіль 2024 року випуску матиме різні системи безпеки, клімат-контроль, круїз-контроль, камеру заднього виду, передній та задній парктроніки, систему кругового огляду, оздоблене шкірою кермо з підігрівом, перемикання передач під кермом, багатокольорову підсвітку оздобленого замшею салону, електропривід дверей салону, преміальну акустику тощо. Пакет опцій Nappa стосується оздоблення сидінь шкірою Nappa.

З-поміж спецобладнання вказано сигнально-гучномовний пристрій, чотири світлодіодні фари-стробоскопи, а також системуа супутникового зв’язку з інтернет-зв’язком Starlink на даху.

Гарантія на авто становитиме п’ять років або 100 тис. км пробігу залежно від того, що настане раніше.

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В автосалонах повнопривідний мікроавтобус Hyundai Staria у такій комплектації без спецобладнання продається по 2,55 млн грн. Ще 24 900 грн доведеться викласти за пакет Nappa. Разом ціна складає 2,57 млн грн за автівку без спеціалізованого обладнання.

ТОВ "Хюндай Мотор Поділля" отримало замовлення без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Засновниками цієї компанії із Хмельницького є Микола Павловський, ПАТ "ЗНВКІФ "Богдан-капітал" і ПАТ "ЗНВКІФ "Сова". Кінцевими бенефіціарами фірми є Микола Павловський і – через фонд "Сова" – Володимир Васильович Свинарчук. Це батько Олега Гладковського, колишнього першого заступника секретаря РНБО України та бізнес-партнера п’ятого президента України Петра Порошенка.