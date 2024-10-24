Борги за "зеленим тарифом": "Гарантований покупець" подав позов до "Укренерго" на 6,5 мільярда

Держпідприємство "Гарантований покупець" подало позов до НЕК "Укренерго" про стягнення понад 6,5 млрд грн заборгованості за оплату послуги зі збільшення частки відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), кошти від якої спрямовуються на виплати виробникам електроенергії за "зеленим тарифом".

Господарський суд Києва прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження, повідомляє галузеве видання ExPro.

Згідно із матеріалами суду, позовні вимоги "Гарантованого покупця" складаються з:

5,8 млрд грн загальної суми боргу зі сплати за послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел за вересень-листопад 2022 року, березень-червень 2023 року та жовтень-листопад 2023 року;

284,9 млн грн 3% річних та 418,8 млн грн інфляційних втрат.

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Як повідомлялося раніше, станом на 1 вересня 2024 року рівень оплати "Гарантованим покупцем" за "зеленим тарифом" за 2021 рік становив 99,7%, за 2022 рік – 61,2%, за 2023 рік – 90,5%, за 2024 рік – 63,4%.

Ці кошти переважно мають оплачуватися за рахунок тарифу "Укренерго", тому "Гарантований покупець" нарахував оператору енергосистеми борг на загальну суму 28,44 млрд грн.