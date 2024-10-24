Путіну бракує грошей на війну: Росіянам різко підвищать ціни на бензин

Влада Росії готується різко підвищити акцизи на нафтопродукти, щоб наповнити федеральний бюджет, який наступного року має пережити новий рекорд військових витрат. Так, Держдума РФ затвердила законопроєкт про збільшення акцизів на бензин на 14%, а на дизпальне – на 16% – утричі більше, ніж передбачено редакцією Податкового кодексу (+4,7%).

Про це пише The Moscow Times.

Як зазначається, з 2025 року бюджет збиратиме 17 088 руб. за тонну бензину і 12 120 руб. за тонну дизпалива, тобто на 2 040 руб. і 1 695 руб. більше, ніж у поточному році.

Поставки бензину та дизпалива на внутрішній ринок Росії в 2025 році очікуються в обсязі 38,5 млн тонн і 54,2 млн тонн відповідно. Таким чином, затверджене зростання акцизів принесе уряду 170,4 млрд руб., із яких 116,6 млрд руб. – за рахунок надпланового підвищення.

Із урахуванням того, що акциз включається до ціни палива до нарахування податку на додану вартість, ще 23 млрд руб. бюджет отримає у вигляді ПДВ.

Загалом російський бюджет планує наступного року зібрати 1,32 трлн руб. у вигляді акцизів на нафтопродукти. Із цієї суми близько третини забере собі федеральна скарбниця, в якій кожен третій рубль запланований для армії та закупівлі зброї.

"Бюджет не був ніколи так фіскально орієнтований на вигріб доходів звідусіль, звідки можливо, як останнім часом", – зауважив економіст "ПФ Капітал" Євгеній Надоршин.

Як повідомлялося, у середині липня російський диктатор Владімір Путін підписав закон про підвищення податків для росіян та місцевого бізнесу з 2025 року.

Зокрема, закон передбачає запровадження прогресивної шкали оподаткування податком на доходи фізичних осіб за ставками від 13% до 22%, а також підвищення податку на прибуток для бізнесу з 20% до 25%. Це підвищення податків стане найбільшим у XXI столітті.

Скільки Росія витрачає на війну?

Уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.

На фінансування напрямку "національна оборона" планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету або 10,7 трильйона рублів, що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком були заплановані на рівні 6,4 млрд руб.

Водночас на "соціальну політику" планується виділити 7,71 трлн рублів або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.

Детальніше читайте у матеріалі: Скільки Україна та Росія витрачають на війну