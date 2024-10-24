В Україні дозволять використовувати новітню технологію Wi-Fi 6E. Що зміниться?

Національна комісія регулювання електронних комунікацій запропонувала впровадити в Україні радіотехнологію Wi-Fi 6E (5945-6425 МГц), додавши відповідні частоти до Плану розподілу й користування радіочастотним спектром.

Про це йдеться в повідомленні Нацкомісії.

"НКЕК підтримує впровадження в Україні новітнього стандарту Wi-Fi 6E. Пропозиції щодо відкриття для нового стандарту діапазону 6 ГГц погоджено на засіданні НКЕК та запропоновано Мінцифри внести відповідні зміни до Плану розподілу й користування радіочастотним спектром в Україні", – сказано в повідомленні.

Що зміниться з новим стандартом

Новий стандарт Wi-Fi 6E забезпечить:

збільшення пропускної здатності для Wi-Fi мереж (480 МГц додаткового спектра), що означає більш високу швидкість, меншу затримку та одночасну передачу набагато більших обсягів інформації для користувачів Wi-Fi;

гармонізацію використання радіочастотного спектра для радіотехнології Wi-Fi з Європейським Союзм;

поставки сучасного радіообладнання в Україну.

У Комісії зазначили, що умови застосування новітнього стандарту радіообладнання Wi-Fi 6E на території України будуть аналогічні до європейських – на підставі загальної авторизації без присвоєння радіочастоти.

Раніше повідомлялося, що майже третина операторів електронних комунікацій, які надавали послуги доступу до інтернету в Україні, – 1316 суб'єктів – припинила роботу після заборони працювати на спрощеній формі оподаткування.