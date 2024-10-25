Ворог завдав удару по відділенню "Нової пошти" на Донеччині, є загиблі
Російські військові вдарили по відділенню у селищі Олексієво-Дружківці, що в Донецькій області.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Ще один терористичний акт ворога – Росія нанесла удар по нашому відділенню у селищі Олексієво-Дружківці на Донеччині. На жаль, наш колега – загинув. Інші співробітники цілі. Також загинула ще одна людина і є один поранений, наразі він у лікарні", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що компанія перебуває на зв'язку із колегами та рідними загиблого, щоб надати необхідну підтримку та допомогу.
У прокуратурі Донецької області уточнили, що удар стався близько 16:30 24 жовтня.
"Внаслідок ворожої атаки 19-річний працівник та громадянин 21 року отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям. Ще одного чоловіка 37 років доставлено до медичного закладу з мінно-вибуховою травмою. Йому надається кваліфікована допомога", – наголосили у відомстві.
Тип використаної зброї та остаточна кількість постраждалих встановлюються, а досудове розслідування здійснюється за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Як повідомлялося, у серпні російські військові здійснили обстріл по Костянтинівці Донецької області. Тоді влучили у торговий центр та пошкодили відділення "Нової пошти".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль