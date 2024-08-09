Удар по Костянтинівці: ворог влучив у ТЦ, пошкоджено відділення "Нової пошти"

Російські військові здійснили обстріл по Костянтинівці Донецької області. Є влучання у торговий центр, також пошкоджено відділення "Нової пошти".

Про це повідомили у пресслужбі поштового оператора.

"Костянтинівка. Влучання у торгівельний центр, де знаходилось вантажне відділення "Нової пошти". Всі наші співробітники живі, один колега отримав контузію – йому надається вся необхідна допомога. На жаль, є постраждалі серед населення", – наголосили в компанії.

За попередніми даними, частина посилок вціліла. Оціночна вартість знищеного вантажу буде компенсована клієнтам у повному обсязі.

Як повідомлялося, 9 серпня російські військові з артилерії вдарили по супермаркету у Костянтинівці Донецької області. На місці спалахнула пожежа. Станом на 12:40, відомо вже про двох загиблих та 17 поранених. Пошуково-рятувальна операція на місці удару триває.