Іспити для отримання посвідчення водія відновлюють ще у трьох сервісних центрах МВС

Із 29 жовтня ще у трьох сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ на Київщині, Харківщині та Миколаївщині відновлюється складання теоретичних та практичних іспитів на водійські права.

Про це повідомила пресслужба Головного сервісного центру МВС.

Зазначається, що наразі спостерігається великий попит на отримання посвідчення водія серед громадян.

"Щоб зменшити навантаження на екзаменаційні хаби, з 29 жовтня у трьох сервісних центрах МВС на Київщині, Харківщині та Миколаївщині відновлюється екзаменація. Теоретичні та практичні іспити прийматимуться у містах – Бровари, Лозова та Первомайськ. Запис для отримання послуги вже доступний онлайн", – йдеться у повідомленні.

Для забезпечення максимально прозорої екзаменації класи для теоретичних іспитів обладнані відеокамерами, які, зокрема, фіксують звук. Також відеокамери встановлені в автомобілях, на яких складаються практичні іспити.

Як нагадали у Головному сервісі МВС, послуги у сервісних центрах надаються за попереднім електронним записом. На теоретичний іспит запис доступний на 14 днів наперед, на практичний – 21 день. У терміналі, що розташований у сервісному центрі МВС, запис здійснюється на поточний та 2 дні наперед.

Як складають іспити на водійське посвідчення

Теоретичний іспит можна складати як за результатами самопідготовки, так і після навчання в автошколі. Кандидати у водії мають 20 хвилин, щоб відповісти на 20 запитань. Допускається не більше двох помилок, якщо більше – іспит не складено. Наступна спроба буде доступна через 10 днів. Вартість складання теоретичного іспиту – 250 грн.

Після успішного теоретичного іспиту майбутні водії звертаються до будь-якого акредитованого навчального закладу та розпочинають практичну підготовку. Після опанування навичок керування транспортними засобами та внутрішнього іспиту в автошколі потрібно скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС. Вартість – 420 грн. Тут кандидати у водії мають необмежену кількість спроб складання іспитів.

Як повідомлялося, у МВС пояснили брак талонів на іспити для водіїв міграцією населення та нестачею кадрів.