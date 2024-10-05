У МВС пояснили брак талонів на іспити для водіїв міграцією населення та нестачею кадрів

Недостатня кількість талонів на практичний іспит у деяких сервісних центрах МВС пов'язаний зі значним напливом відвідувачів, а також нестачею кадрів.

Про це заявив начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.

"Наразі у деяких сервісних центрах МВС спостерігається недостатня кількість талонів на практичний іспит. Унаслідок міграції населення у більш безпечні регіони спостерігається значний наплив відвідувачів на отримання послуг у центральних та західних регіонах і, як наслідок, зменшення кількості охочих у Запорізькій, Миколаївській, Херсонській областях. До того ж брак часу для запису на іспит залежить від нестачі кадрів", – зазначив він.

Як пояснив Рудик, брак часу для запису на іспит також залежить від нестачі кадрів. Наразі практично в усіх регіонах відкриті вакансії на посади екзаменаторів та адміністраторів.

"Підбір і підготовка нового екзаменатора – це тривалий процес, оскільки кандидат повинен мати не лише посвідчення водія з усіма необхідними категоріями та досвід практичного керування транспортними засобами, а й добре володіти інструкцією про порядок приймання іспитів та видачі посвідчень водія", – зазначив він. Наразі вже відібрали 10 екзаменаторів, які проходять навчання.

Загалом один екзаменатор може прийняти від 10 до 15 практичних іспитів, але якщо протягом дня лунають повітряні тривоги, під час яких послуга не надається, то ця цифра зменшується.

Як повідомлялося, у транспортно-логістичній сфері України внаслідок мобілізації дефіцит водіїв сягає 25%, у сфері пасажирських перевезень у містах – до 30%.