У МВС пояснили брак талонів на іспити для водіїв міграцією населення та нестачею кадрів

Недостатня кількість талонів на практичний іспит у деяких сервісних центрах МВС пов'язаний зі значним напливом відвідувачів, а також нестачею кадрів.

Про це заявив начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.

"Наразі у деяких сервісних центрах МВС спостерігається недостатня кількість талонів на практичний іспит. Унаслідок міграції населення у більш безпечні регіони спостерігається значний наплив відвідувачів на отримання послуг у центральних та західних регіонах і, як наслідок, зменшення кількості охочих у Запорізькій, Миколаївській, Херсонській областях. До того ж брак часу для запису на іспит залежить від нестачі кадрів", – зазначив він.

Як пояснив Рудик, брак часу для запису на іспит також залежить від нестачі кадрів. Наразі практично в усіх регіонах відкриті вакансії на посади екзаменаторів та адміністраторів.

Читайте також: Як майбутнім водіям скласти теоретичний іспит. Поради від МВС

"Підбір і підготовка нового екзаменатора – це тривалий процес, оскільки кандидат повинен мати не лише посвідчення водія з усіма необхідними категоріями та досвід практичного керування транспортними засобами, а й добре володіти інструкцією про порядок приймання іспитів та видачі посвідчень водія", – зазначив він. Наразі вже відібрали 10 екзаменаторів, які проходять навчання.

Загалом один екзаменатор може прийняти від 10 до 15 практичних іспитів, але якщо протягом дня лунають повітряні тривоги, під час яких послуга не надається, то ця цифра зменшується.

Як повідомлялося, у транспортно-логістичній сфері України внаслідок мобілізації дефіцит водіїв сягає 25%, у сфері пасажирських перевезень у містах – до 30%.

Автор: 

МВС (534) іспити (21) посвідчення водія (126) водії (76)
Оце проблема! А хтось каже: війна...
05.10.2024 17:34 Відповісти
гандони в сервісному центрі МВС змогли організувати запис на чергу щоб записатись на електронну чергу, ці гандони корупціонери любу реформу множать на 0
05.10.2024 20:19 Відповісти
А хто тоді платитиме хабарі, щоб пройти поза чергою? В нас тотальна корупція!
07.10.2024 15:50 Відповісти
Брак талонів існує тільки на практичний іспит тому що його приймає інспектор який буде валити кандидата у водії пока той на заплатить, на теоретичний іспит черги нема тому що приймає іспит комп'ютер. 99,9 відсотків практичних іспитів це продаж . Корупція в сервісних центрах гірше ніж в старих МРЕВ.
06.10.2024 11:18 Відповісти
ЛЮбий дефіцит-це корупція. Стрімко повернулися дл часів януковоща. Все купується і продається, а урядовці створюють для цього умови
06.10.2024 14:00 Відповісти
Керівництво МВС виявило брак хабарів.
06.10.2024 21:29 Відповісти
ВАЖКО ЖИТИ БЕЗ ПИШТОЛЯ )))
06.10.2024 22:19 Відповісти

