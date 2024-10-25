Переселенці зможуть отримати субсидію на оренду житла у дев’яти областях. Уряд затвердив експериментальний проєкт

Кабінет міністрів погоди пропозицію Мінсоцполітики щодо реалізації впродовж двох років експериментального проєкту, який передбачає надання субсидії внутрішньо переміщеним особам на оплату вартості або частини вартості оренди житла у дев’яти областях.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, проєкт поширюватиметься на населені пункти Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської, Луганської, Донецької та Херсонської областей. Виняток – окуповані території або території, де ведуться активні бойові дії.

Надання субсидії на житла буде можливим лише за умови оформлення договору оренди, що підлягатиме реєстрації та обліку в базі договорів найму житлового приміщення Пенсійного фонду.

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При цьому така субсидія не обмежуватиме пересесленців в отриманні ще однієї держдопомооги – субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Норматив орендованої площі на кожну особу становить 13,65 кв.м., але не менше як 35,22 кв.м. на сім'ю.

Важливо, що субсидію на оренду житла призначатимуть, якщо витрати сім’ї на оренду перевищуватимуть 30% від сукупного доходу.

Як повідомлялося, за даними Мінреінтеграції, у травні статус внутрішньо переміщених осіб в Україні мали 4,6 мільйона людей. Утім, соціальні виплати після зміни правил отримують лише 1,5 мільйона із них.