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Новини
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Переселенці зможуть отримати субсидію на оренду житла у дев’яти областях. Уряд затвердив експериментальний проєкт

зарплата,гроші,виплати,пенсія

Кабінет міністрів погоди пропозицію Мінсоцполітики щодо реалізації впродовж двох років експериментального проєкту, який передбачає надання субсидії внутрішньо переміщеним особам на оплату вартості або частини вартості оренди житла у дев’яти областях.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, проєкт поширюватиметься на населені пункти Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської, Луганської, Донецької та Херсонської областей. Виняток – окуповані території або території, де ведуться активні бойові дії.

Надання субсидії на житла буде можливим лише за умови оформлення договору оренди, що підлягатиме реєстрації та обліку в базі договорів найму житлового приміщення Пенсійного фонду.

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При цьому така субсидія не обмежуватиме пересесленців в отриманні ще однієї держдопомооги – субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Норматив орендованої площі на кожну особу становить 13,65 кв.м., але не менше як 35,22 кв.м. на сім'ю.

Важливо, що субсидію на оренду житла призначатимуть, якщо витрати сім’ї на оренду перевищуватимуть 30% від сукупного доходу.

Як повідомлялося, за даними Мінреінтеграції, у травні статус внутрішньо переміщених осіб в Україні мали 4,6 мільйона людей. Утім, соціальні виплати після зміни правил отримують лише 1,5 мільйона із них.

Автор: 

оренда (394) житло (598) субсидія (614) переселенці (469) ВПО (45)


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вангую - субсидію отримають інваліди прокурори бо живуть в приймах, бідненькі
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25.10.2024 13:37 Відповісти
додам що субсидію вони отримають на оренду свого ж житла у підставних осіб ).
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25.10.2024 13:40 Відповісти
100%
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25.10.2024 13:51 Відповісти
тобто, до цього, біженці виживали, як могли?
ще й верещук волала, що біженці взагалі офігіли.
а інший зе!дегенерат вимагав, не платити допомогу за кордоном.
і ще один зе!дегенерат обурювався, чого це українські студенти в європі не платять за навчання та общагу. ще й кормлять безкоштовно.
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25.10.2024 13:51 Відповісти
.... то якщо є депозит - хрєн
....то якщо дохід більше такої то суми - хрєн по морді
..... то якщо 30 відсотків від доходу - теж хрєн по морді
Хрєн попадеш в ті ЗеЗакони уже більше 10 років!!!
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25.10.2024 14:00 Відповісти
То як субсидія на житло в Києві для львівського депутата Синютки. Під Львовом маєтків на десятки мільйонів доларів, а компенсацію за житло в Києві стабільно бере !
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25.10.2024 14:18 Відповісти
Как эта зелёная власть уже задолбала. Сначала создают проблему, все разрушают в хлам из-за своей тупости и жадности, потом типа решают проблемы "экспериментально."
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25.10.2024 15:04 Відповісти
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25.10.2024 15:27 Відповісти
Зате в депутатів вона завжди була
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26.10.2024 00:16 Відповісти

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