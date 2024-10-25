Суд остаточно конфіскував майно російського мільярдера Усманова вартістю понад 2 мільярди

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) відхилила апеляційні скарги і залишила без змін рішення суду першої інстанції про стягнення у дохід держави активів російського олігарха Алішера Усманова та його бізнес-партнерів.

Відповідне рішення колегія суддів Апеляційної палати ВАКС ухвалила 25 жовтня, повідомляється на сайті суду.

"Таким чином, рішення про стягнення в дохід держави активів вказаних осіб, зокрема залізорудної продукції та 100% статутного капіталу IT-компанії, набуло законної сили та оскарженню не підлягає", – зазначається у повідомленні.

Які активи Усманова конфіскували?

Нагадаємо, 25 вересня ВАКС задовольнив позов Міністерства юстиції до Усманова та його бізнес-партнерів, застосувавши до них санкцію у вигляді стягнення в дохід держави майна:

залізорудної продукції обсягом понад 165 тисяч тон (орієнтовна вартість – понад 2 млрд грн);

100% статутного капіталу ТОВ "Петер-Сервіс Україна" – IT-компанії, яка раніше перебувала під контролем Усманова.

Читайте також: Санкції для Фрідмана: Мін’юст подав позов про конфіскацію "Миргородської" і "Моршинської"

Алішер Усманов – російський бізнесмен, у рейтингу російських мільярдерів посідає восьме місце із статками у $14,4 млрд. Усманову також належить медіа ресурс "Коммерсант", який займає прокремлівську позицію та здійснює ідеологічну підтримку дій РФ.

Усманов потрапив під українські санкції у жовтні 2022 року. Пізніше Бюро економічної безпеки повідомило про арешт 166 тис. тонн залізної руди, що перебувала у власності компанії Усманова. Її орієнтовну вартість тоді оцінювали у 1,8 млрд грн.