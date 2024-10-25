У виробників підробних сигарет проходять масові обшуки, – Гетманцев

Правоохоронці викрили незаконне виробництво сигарет під відомими брендами міжнародних компаній, у межах розслідування проводять понад 30 обшуків.

Про це голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram. Правоохоронні органи обшуки у цій справі поки що не коментували.

Правоохоронці викрили незаконне виробництво сигарет під відомими брендами міжнародних компаній, у межах розслідування проводять понад 30 обшуків.

"Дякую Дніпропетровській обласній прокуратурі за викриття організованої злочинної групи у складі 6 осіб (організатор – М.Зарнадзе), які організували незаконне виготовлення, зберігання та збут тютюнових виробів відомих марок", – написав депутат.

Він уточнив, що сьогодні, 25 жовтня, у цій справі правоохоронці проводять одразу 32 обшуки на території Дніпропетровської та Київської області, а також у Запоріжжі та Харкові.

"В ході обшуків вилучено: понад 30 тис. пачок цигарок, понад 300 кг. тютюну, знаряддя для виготовлення цигарок, чорнові записи, печатки, грошові кошти тощо, обшуки тривають", – зазначив Гетманцев.

Він додав, що наразі про підозру у справі повідомлено 6 особам, наразі вручено клопотання про обрання запобіжного заходу.

Читайте також: Бізнес стурбований відновленням роботи нелегальних тютюнових виробництв, – ЕВА

Як повідомлялося, раніше детективи БЕБ викрили масштабне підпільне виробництво з виготовлення рідин для електронних сигарет у Києві та Київській області. Під час обшуків на виробництві вилучили готову продукцію вартістю майже 45 млн гривень.