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Гривня завершує тиждень зниженням: Нацбанк встановив офіційний курс долара на понеділок

деньги,ввп,гроші

Курс гривні в останній день робочого тижня знизився щодо долара США та євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 28 жовтня, на рівні 41,3135 грн/$, порівняно із 41,2630 грн/$ у п'ятницю. 22 липня він опускався до історичного мінімуму на рівні 41,4912 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився ще на 17 копійок – до 44,7136 грн за євро. 19 вересня він оновив історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2224) гривня (1578) курс (1536) НБУ (9376) обмін валюти (735)


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