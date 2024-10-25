АРМА передала в управління арештоване два роки тому білоруське підприємство з видобутку червоного граніту
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передало майновий комплекс "Овруцького щебеневого заводу Гомельського шляхового будівельно-ремонтного тресту" переможцю конкурсного відбору на управителя цього активу – ТОВ "Тамерлан-1".
Угоду підписали безпосередньо на території підприємства, повідомляє пресслужба АРМА.
Згідно із повідомленням, в перспективі управителем розглядаються варіанти закупівлі новітніх виробничих ліній з видобутку та переробки щебню, а також поступовий перехід заводу на альтернативну енергетику, а саме: встановлення вітряків та сонячних панелей
"Вказані нововведення забезпечать енергонезалежність підприємства та зниження собівартості кінцевої продукції. АРМА контролюватиме процес управління цим активом для забезпечення надходжень до бюджету", – зазначається у повідомленні.
Як повідомлялося, суд арештував "Овруцький щебеневий завод Гомельського шляхового будівельно-ремонтного тресту" у червні 2022 року, в Офісі генпрокурора тоді оцінювали вартість арештованого майна у 30 млн грн. Кінцевим бенефіціаром підприємства є Гомельська міська рада (Білорусь).
Підприємство має чинний до 2036 року спеціальний дозвіл на видобуток червоного граніту – одного із найбільш міцних будівельних матеріалів, який активно використовують у промисловому, гідротехнічному, цивільному і приватному будівництві.
За даними у системі YouControl, ТОВ "Тамерлан-1" зареєстроване у Києві, його власником і директором вказаний Денис Наумець.
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а гранит это высокоточная механика,
гранит, щебень это бетон для укреп районов, глубоких подвалов,
которого не хватает на линии.