АРМА передала в управління арештоване два роки тому білоруське підприємство з видобутку червоного граніту

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передало майновий комплекс "Овруцького щебеневого заводу Гомельського шляхового будівельно-ремонтного тресту" переможцю конкурсного відбору на управителя цього активу – ТОВ "Тамерлан-1".

Угоду підписали безпосередньо на території підприємства, повідомляє пресслужба АРМА.

Згідно із повідомленням, в перспективі управителем розглядаються варіанти закупівлі новітніх виробничих ліній з видобутку та переробки щебню, а також поступовий перехід заводу на альтернативну енергетику, а саме: встановлення вітряків та сонячних панелей

"Вказані нововведення забезпечать енергонезалежність підприємства та зниження собівартості кінцевої продукції. АРМА контролюватиме процес управління цим активом для забезпечення надходжень до бюджету", – зазначається у повідомленні.

Читайте також: АРМА виставить на продаж майже 500 ділянок землі на Закарпатті вартістю понад 1 мільярд

Як повідомлялося, суд арештував "Овруцький щебеневий завод Гомельського шляхового будівельно-ремонтного тресту" у червні 2022 року, в Офісі генпрокурора тоді оцінювали вартість арештованого майна у 30 млн грн. Кінцевим бенефіціаром підприємства є Гомельська міська рада (Білорусь).

Підприємство має чинний до 2036 року спеціальний дозвіл на видобуток червоного граніту – одного із найбільш міцних будівельних матеріалів, який активно використовують у промисловому, гідротехнічному, цивільному і приватному будівництві.

За даними у системі YouControl, ТОВ "Тамерлан-1" зареєстроване у Києві, його власником і директором вказаний Денис Наумець.