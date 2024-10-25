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Новини
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АРМА передала в управління арештоване два роки тому білоруське підприємство з видобутку червоного граніту

щебень

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передало майновий комплекс "Овруцького щебеневого заводу Гомельського шляхового будівельно-ремонтного тресту" переможцю конкурсного відбору на управителя цього активу – ТОВ "Тамерлан-1".

Угоду підписали безпосередньо на території підприємства, повідомляє пресслужба АРМА.

Згідно із повідомленням, в перспективі управителем розглядаються варіанти закупівлі новітніх виробничих ліній з видобутку та переробки щебню, а також поступовий перехід заводу на альтернативну енергетику, а саме: встановлення вітряків та сонячних панелей

"Вказані нововведення забезпечать енергонезалежність підприємства та зниження собівартості кінцевої продукції. АРМА контролюватиме процес управління цим активом для забезпечення надходжень до бюджету", – зазначається у повідомленні.

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Як повідомлялося, суд арештував "Овруцький щебеневий завод Гомельського шляхового будівельно-ремонтного тресту" у червні 2022 року, в Офісі генпрокурора тоді оцінювали вартість арештованого майна у 30 млн грн. Кінцевим бенефіціаром підприємства є Гомельська міська рада (Білорусь).

Підприємство має чинний до 2036 року спеціальний дозвіл на видобуток червоного граніту – одного із найбільш міцних будівельних матеріалів, який активно використовують у промисловому, гідротехнічному, цивільному і приватному будівництві.

За даними у системі YouControl, ТОВ "Тамерлан-1" зареєстроване у Києві, його власником і директором вказаний Денис Наумець.

Автор: 

Білорусь (1590) видобуток (1793) арешт майна (118) АРМА (445)


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А 2 роки куди бабло йшло?
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25.10.2024 17:35 Відповісти
Тамерлан? Я б підприємству з такою назвою тількі б струк посмоктати дав. Це ж якась татаро-монгольська піздота.
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25.10.2024 18:32 Відповісти
А чого, наприклад, ні Сталін-1, чи членін, чи уйло.
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25.10.2024 18:35 Відповісти
то есть 1,5 года просто просрано,
а гранит это высокоточная механика,
гранит, щебень это бетон для укреп районов, глубоких подвалов,
которого не хватает на линии.
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25.10.2024 18:42 Відповісти
Бульбосвинособак ще не вистачало..
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25.10.2024 19:29 Відповісти

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