В Україні цьогоріч очікується історичний рекорд урожаю сої, – Мінагрополітики

Урожай сої в Україні за підсумками 2024 року може становити 6 млн тонн, що є історичним рекордом.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час брифінгу, передає Укрінформ.

"Ми маємо виробництво пшениці на рівні з попереднім роком – понад 22 млн тонн та близько 6 млн тонн ячменю, що аналогічно з минулорічним показником, також гарний урожай ріпаку. Сої взагалі очікується зібрати 6 млн тонн, що є історичним рекордом. Крім того, очікується зібрати кукурудзу в межах 24 млн тонн та соняшнику – 10 млн тонн", – сказав Висоцький.

За його словами, наразі вже повністю зібрані основні зернові (пшениця, ячмінь, жито, овес, зернобобові), а також ріпак. Кукурудза зібрана на 67%, соняшник та соя – на 95%, викопана більшість цукрового буряку.

Висоцький пояснив очікуваний рекордний показник врожаю сої тим, що це важлива культура для сівозміну. Фінансові умови ускладнені, тому не завжди є кошти на дорогі мінеральні добрива, водночас соя потребує менше добрив і залишає азот у ґрунті, що частково нівелює фактор вищих цін на сою.

Крім того, стимулювання збільшення площ посіву є наслідком того, що соя є культурою з меншим валом, однак більшою вартістю.

"За майже три роки повномасштабного вторгнення ми бачимо виклики з логістикою, адже вона є дорожчою в перерахунку на 1 тонну продукції, ніж до війни. Наприклад, кукурудза коштує $200, а логістика – умовно $30-40. Водночас соя коштує $450, а цінова політика логістики є сталою", – зауважив Висоцький.

Він додав, що Україна може переробляти лише одну третю з усього збору врожаю сої, тож велика частка піде на експорт. Найбільшими споживачами залишаються ЄС, Туреччина та Китай.

Раніше стало відомо, що цього року Україна зібрала найкращий урожай гороху за останні три роки. Це стало можливим, насамперед, за рахунок збільшення посівних площ.

До того Висоцький заявляв, що складні погодні умови, зокрема літня посуха, не вплинули глобально на врожай та на ціни сільгоспкультур. Але наслідки засушливого літа цього року можуть бути відчутними у 2025 році, особливо це вплине на врожай озимих.