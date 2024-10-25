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В Україні цьогоріч очікується історичний рекорд урожаю сої, – Мінагрополітики

В Україні цьогоріч очікується історичний рекорд урожаю сої

Урожай сої в Україні за підсумками 2024 року може становити 6 млн тонн, що є історичним рекордом.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час брифінгу, передає Укрінформ.

"Ми маємо виробництво пшениці на рівні з попереднім роком – понад 22 млн тонн та близько 6 млн тонн ячменю, що аналогічно з минулорічним показником, також гарний урожай ріпаку. Сої взагалі очікується зібрати 6 млн тонн, що є історичним рекордом. Крім того, очікується зібрати кукурудзу в межах 24 млн тонн та соняшнику – 10 млн тонн", – сказав Висоцький.

За його словами, наразі вже повністю зібрані основні зернові (пшениця, ячмінь, жито, овес, зернобобові), а також ріпак. Кукурудза зібрана на 67%, соняшник та соя – на 95%, викопана більшість цукрового буряку.

Висоцький пояснив очікуваний рекордний показник врожаю сої тим, що це важлива культура для сівозміну. Фінансові умови ускладнені, тому не завжди є кошти на дорогі мінеральні добрива, водночас соя потребує менше добрив і залишає азот у ґрунті, що частково нівелює фактор вищих цін на сою.

Крім того, стимулювання збільшення площ посіву є наслідком того, що соя є культурою з меншим валом, однак більшою вартістю.

"За майже три роки повномасштабного вторгнення ми бачимо виклики з логістикою, адже вона є дорожчою в перерахунку на 1 тонну продукції, ніж до війни. Наприклад, кукурудза коштує $200, а логістика – умовно $30-40. Водночас соя коштує $450, а цінова політика логістики є сталою", – зауважив Висоцький.

Він додав, що Україна може переробляти лише одну третю з усього збору врожаю сої, тож велика частка піде на експорт. Найбільшими споживачами залишаються ЄС, Туреччина та Китай.

Раніше стало відомо, що цього року Україна зібрала найкращий урожай гороху за останні три роки. Це стало можливим, насамперед, за рахунок збільшення посівних площ.

До того Висоцький заявляв, що складні погодні умови, зокрема літня посуха, не вплинули глобально на врожай та на ціни сільгоспкультур. Але наслідки засушливого літа цього року можуть бути відчутними у 2025 році, особливо це вплине на врожай озимих.

Автор: 

Мінагрополітики (1381) рекорд (69) урожай (525) соя (22)


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Топ коментарі
+5
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25.10.2024 17:43 Відповісти
+3
значить буде рекорд і по врожаю т.з. м'яса , ковбас з нього та інших натурпродуктів. ну а коли ще й врожай пальмової олії буде таким же рекордним, то врожай маслів та сирів теж вразить ))
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25.10.2024 18:22 Відповісти
+2
Висоцький - на мівіні на сої довго не просидиш;.....
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25.10.2024 17:42 Відповісти
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Висоцький - на мівіні на сої довго не просидиш;.....
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25.10.2024 17:42 Відповісти
Можеш "стібаться", скільки хочеш - але на одиницю маси соя має найвищий показник рівня білків серед бобових... Американська армія всю ІІ Світову війну сиділа на "сухпаї з соєвих бобів та яловичини.... І мала "морду, ширшу плеч"... А німці і в І, і в ІІ Світову мали основним видом "сухпаю" так звану "горохову ковбасу" (суміш горохового пюре, тваринних жирів та м"ясного бульйону...) Коли країна має обмежені ресурси - нам не до "бананів з ананасами". Тому збільшення в раціоні кількості поживних речовин за рахунок рослинних білків може позитивно вплинуть на забезпечення харчування армії... Соя, разом з рисом, складає основу харчування народів Китаю та Японії з Кореями... Та й ти сам її непогано "тріскаєш" (основою сосисок та різних варених ковбас, із паштетами, є СОЄВИЙ білок, присмачений смаковими м"ясними добавками...)
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26.10.2024 07:45 Відповісти
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25.10.2024 17:43 Відповісти
От тільки соєвих продуктів в магазинах нуль! А мені дуже подобалось соєве "мнясо" ((( Та й інші продукти...
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25.10.2024 17:45 Відповісти
Та воно то є. Тільки нафіг воно треба, якщо коштує набагато дорожче м'яса.)

https://www.tavriav.ua/catalog/871/
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25.10.2024 17:52 Відповісти
Сіють сою . Кроплять її (якщо не ГМО ) разів 4-5 потім десикацію перед збиранням . Гмошну кропоять2 рази раундапом і потім десикацію .
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25.10.2024 21:06 Відповісти
не бреши)))
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25.10.2024 21:26 Відповісти
Брешуть собаки і ти ..
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26.10.2024 08:09 Відповісти
Так отож (((
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25.10.2024 17:56 Відповісти
Угробите ви тією соєю землю(
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25.10.2024 18:04 Відповісти
Неправда.
Соя - сімейство бобових. Після бобових земля стає тільки краща.
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25.10.2024 19:13 Відповісти
Якщо на одному і тому ж полі то гаплик землі.
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25.10.2024 19:23 Відповісти
ти невіглас, якщо не хочеш слухати що тобі кажуть, то загугли...бобові тільки збагачують землю
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25.10.2024 21:28 Відповісти
Я вже бачив результати після десятиліття посівів на одному місці(Тому,мабуть,я нічого не зрозумів(((
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25.10.2024 22:20 Відповісти
Ти чув таке слово "сівозміна"?
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26.10.2024 08:12 Відповісти
ти спілкуєшся з незнайомою людиною, нічого про неї не знаєш і корчиш із себе розумного...це дуже смішно виглядає..до того ж намагаєшся маніпулювати...де тут написано що сою сіяли два раза на одному тому ж місці? До чого тут сівооборот? Бобові збагачують землю азотом та фосфором. Це будь який селянин знає. Крапка.
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26.10.2024 13:36 Відповісти
Грамотій . Перечитай свою пісянину , а потім будеш учити людей як себе поводити
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28.10.2024 17:36 Відповісти
Ти агроном?
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25.10.2024 22:30 Відповісти
значить буде рекорд і по врожаю т.з. м'яса , ковбас з нього та інших натурпродуктів. ну а коли ще й врожай пальмової олії буде таким же рекордним, то врожай маслів та сирів теж вразить ))
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25.10.2024 18:22 Відповісти
Народ - +6 млн. тонн дешевої ковбаси .
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25.10.2024 18:44 Відповісти
Соя +пальмовий жир=пальмовий жир+соя!
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25.10.2024 22:27 Відповісти
Окуеть заявки! ,,ожидается...,,! Та скосить уже давно надо было. Или по морозу голяком голая ходила? Соя в смысле.
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26.10.2024 00:17 Відповісти
Дорогий! Ти не бував на Далекому Сході в радянські часи... Там сою молотили навіть взимку... Валки її, скошені, я бачив ще в січні... Морози до мінус 30 - і комбайни по полю йдуть... Головне - щоб її снігом не занесло... Так само у нас і зараз кукурудзу взимку збирають - якщо не встигають по осені...
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26.10.2024 07:50 Відповісти

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