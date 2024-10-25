Зміна керівництва не допомогла: FATF знову відмовилася включити Росію до "чорного" списку

Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (Financial Action Task Force, FATF) знову відмовилася включати Росію до "чорного" списку.

Про це повідомляється у підсумковому пресрелізі FATF за підсумками пленарного засідання членів організації, що відбулося у Парижі 21-25 жовтня.

Щодо Росії у повідомленні зазначається лише, що FATF продовжила дію ухваленого у лютому 2023 року рішення про призупинення членства РФ у цій організації.

Водночас на цьому пленарному засіданні FATF додала Алжир, Анголу, Кот-д’Івуар і Ліван до списку юрисдикцій, які підлягають посиленому моніторингу. Водночас із цього переліку вибув Сенегал.

"FATF також обговорила зміни стандартів, пов’язані з транскордонними платіжними системами, і хід роботи з виявлення нових ризиків фінансування та розповсюдження тероризму. FATF також розпочала проєкт перегляду своїх процесів, щоб переконатися, що країни не зловживають вимогами FATF для обмеження діяльності неприбуткових організацій", – зазначається у пресрелізі.

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Як повідомлялося, раніше Міністерство фінансів та Державна служба фінансового моніторингу України вчергове закликали FATF внести Росію до "чорного списку". Цього разу Мінфін адресував звернення новопризначеній президентці FATF Елізі де Анда Мадразо, сподіваючись, що вона нова очільниця організації сприятиме ухваленню такого рішення.

На пленарному засіданні у червні 2024 року FATF також продовжила дію ухваленого у лютому 2023 року рішення про призупинення членства Росії, але вчергове відмовилася вносити її до "чорного списку".

Нагадаємо, Україна неодноразово закликала організацію внести РФ до "чорного списку". Але FATF відмовляється це зробити.

За даними агентства Bloomberg, Кремль непублічно тисне на уряди низки країн, включно з Індією, погрожуючи скасувати оборонні та енергетичні угоди, якщо вони не допоможуть заблокувати включення Росії до "чорного списку" FATF, що перетворить її на токсичну державу у фінансовому світі.