На Житомирщині замовили будівництво житла для переселенців за кошти норвезьких благодійників за завищеними цінами

Комунальне підприємство Андрушівської міської ради "Комсервіс" (Житомирська область) 8 жовтня за результатами тендеру замовило ВКФ "Урарту" будівництво житлових будинків для переселенців за 25,02 млн грн.

За умовами угоди, до травня 2025 року потрібно збудувати індивідуальні одноповерхові житлові будинки по вул. Заводська, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Роботи фінансуватимуться за рахунок благодійних коштів, договірна ціна є твердою.

Андрушівська міська рада повідомляла, що після початку повномасштабного вторгнення в громаді на постійній основі проживають понад 600 внутрішньо переміщених осіб.

Для розв’язання проблеми з житлом підписали тристоронню угоду між міським головою Галиною Білецькою, головою ради директорів АТ "Роар Паулсруд Ас" (Норвегія) Роаром Паулсрудом та директором КП "Комсервіс" Олександром Фесюком.

Згідно з угодою, розпочато реалізацію проєкту, який передбачає зведення 10 двоквартирних збірних (каркасних) будинків загальною площею приблизно 1 000 кв. м. Це дозволить забезпечити житлом 20 сімей ВПО.

Однак ціни на окремі будівельні матеріали у кошторисі переможця тендеру виявилися значно завищеними.

Так, у підсумковій відомості ресурсів гарячекатану арматурну сталь періодичного профілю класу А-ІІІ діаметром 12 мм врахували по 53 760 грн за тонну (тут і далі ціни вказані з ПДВ). На ринку її продають по 32 368 – 34 000 грн/т, що в півтора раза дешевше.

Гладку гарячекатану арматурну сталь класу А-1 діаметром 8 мм замовили по 54 720 грн/т. "Метінвест-СМЦ" продає гладку арматуру А240 по 34 990 грн/т, що також у півтора раза дешевше.

Бетонні блоки для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т замовили по 2 616 грн за штуку, хоча група "Ковальська" продає їх по 1 566 грн, що на 40% дешевше.

Бетонні блоки для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т замовили по 1 236 грн/шт, тоді як група "Ковальська" продає їх по 783 грн, що також в півтора раза дешевше.

Поліетиленові труби PE 100 SDR-26 діаметром 250х9,6 мм врахували по 1 991 грн за метр. Магазин "Eisen Technik Group" пропонує їх по 584 грн/м, а "Метал Імпорт Груп" по 525 грн/м, що втричі дешевше.

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Фірма "Урарту" отримала підряд без конкуренції, бо на торги більше ніхто не прийшов. Для участі в них треба було на протязі 11 днів (з 15 вересня до 27 вересня) відвідати об’єкт будівництва та скласти акт огляду, підписаний замовником. Після цього оприлюднити його в "Прозорро" у складі пропозиції.

Комунальне підприємство "Комсервіс" очолює Олександр Фесюк, уповноваженою особою з публічних закупівель є Олег Ваколюк. Головою Андрушівської міської ради є Галина Білецька.

Фірма "Урарту" зареєстрована в 1993 році у місті Баранівка Житомирської області. Вона належить Армену Сарояну, а керує нею Роман Крисюк, який до жовтня 2019 року очолював управління дорожнього будівництва та інфраструктури Житомирської ОДА.

З 2016 року "Урарту" отримала підрядів на 402,23 млн грн, найбільше в управління дорожнього будівництва та інфраструктури Житомирської ОДА.