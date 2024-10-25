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Новини
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На Житомирщині замовили будівництво житла для переселенців за кошти норвезьких благодійників за завищеними цінами

На Житомирщині замовили будівництво житла для ВПО за завищеними цінами

Комунальне підприємство Андрушівської міської ради "Комсервіс" (Житомирська область) 8 жовтня за результатами тендеру замовило ВКФ "Урарту" будівництво житлових будинків для переселенців за 25,02 млн грн.

За умовами угоди, до травня 2025 року потрібно збудувати індивідуальні одноповерхові житлові будинки по вул. Заводська, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Роботи фінансуватимуться за рахунок благодійних коштів, договірна ціна є твердою.

Андрушівська міська рада повідомляла, що після початку повномасштабного вторгнення в громаді на постійній основі проживають понад 600 внутрішньо переміщених осіб.

Для розв’язання проблеми з житлом підписали тристоронню угоду між міським головою Галиною Білецькою, головою ради директорів АТ "Роар Паулсруд Ас" (Норвегія) Роаром Паулсрудом та директором КП "Комсервіс" Олександром Фесюком.

Згідно з угодою, розпочато реалізацію проєкту, який передбачає зведення 10 двоквартирних збірних (каркасних) будинків загальною площею приблизно 1 000 кв. м. Це дозволить забезпечити житлом 20 сімей ВПО.

Однак ціни на окремі будівельні матеріали у кошторисі переможця тендеру виявилися значно завищеними.

Так, у підсумковій відомості ресурсів гарячекатану арматурну сталь періодичного профілю класу А-ІІІ діаметром 12 мм врахували по 53 760 грн за тонну (тут і далі ціни вказані з ПДВ). На ринку її продають по 32 368 – 34 000 грн/т, що в півтора раза дешевше.

Гладку гарячекатану арматурну сталь класу А-1 діаметром 8 мм замовили по 54 720 грн/т. "Метінвест-СМЦ" продає гладку арматуру А240 по 34 990 грн/т, що також у півтора раза дешевше.

Бетонні блоки для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т замовили по 2 616 грн за штуку, хоча група "Ковальська" продає їх по 1 566 грн, що на 40% дешевше.

Бетонні блоки для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т замовили по 1 236 грн/шт, тоді як група "Ковальська" продає їх по 783 грн, що також в півтора раза дешевше.

Поліетиленові труби PE 100 SDR-26 діаметром 250х9,6 мм врахували по 1 991 грн за метр. Магазин "Eisen Technik Group" пропонує їх по 584 грн/м, а "Метал Імпорт Груп" по 525 грн/м, що втричі дешевше.

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Фірма "Урарту" отримала підряд без конкуренції, бо на торги більше ніхто не прийшов. Для участі в них треба було на протязі 11 днів (з 15 вересня до 27 вересня) відвідати об’єкт будівництва та скласти акт огляду, підписаний замовником. Після цього оприлюднити його в "Прозорро" у складі пропозиції.

Комунальне підприємство "Комсервіс" очолює Олександр Фесюк, уповноваженою особою з публічних закупівель є Олег Ваколюк. Головою Андрушівської міської ради є Галина Білецька.

Фірма "Урарту" зареєстрована в 1993 році у місті Баранівка Житомирської області. Вона належить Армену Сарояну, а керує нею Роман Крисюк, який до жовтня 2019 року очолював управління дорожнього будівництва та інфраструктури Житомирської ОДА.

З 2016 року "Урарту" отримала підрядів на 402,23 млн грн, найбільше в управління дорожнього будівництва та інфраструктури Житомирської ОДА.

Автор: 

тендер (2188) Prozorro (1774) закупівлі (2658) Житомирська область (146)


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Топ коментарі
+16
Суки ******** нас на увесь світ.Хто нам після такого допомагати буде?Байде,чому ми не в нато?
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25.10.2024 19:24 Відповісти
+6
на 50% вище ринкових цін з 25 млн. - це 12,5 млн.

Це на доставку до Житомира?
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25.10.2024 19:41 Відповісти
+4
Навіть кавою поперхнувся.
Урарту, Біайнілі, Наірі (вірм. Ուրարտու, Բիայնիլի, Նաիրի) - стародавня держава в південно-західній Азії, розташована на території ******** Вірменії

Повна назва
ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «УРАРТУ»
Сароян Азат Абрамович
Сароян Армен Азатович
Сароян Армен Азатович

Пекельна суміш ))) В цей раз армяни з єврейським корінням переграли самі себе.
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25.10.2024 19:38 Відповісти
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Суки ******** нас на увесь світ.Хто нам після такого допомагати буде?Байде,чому ми не в нато?
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25.10.2024 19:24 Відповісти
Я очінь розумію, шо "Наші гроші" хочуть луччого.

Я очінь розумію, що крадуть всі і всюди.

Але ж тим "Новим грошам" взяти б штат бодай одного єдиного економіста !!!!!!!!!!!!!

БО ВОНИ ВЗАГАЛІ НЕ ВІДРІЗНЯЮТЬ ЦІНУ В КИЄВІ ОПТОМ БЕЗ ЦІНИ ДОСТАВКИ КОВАЛЬСЬКОЇ В ЖИТОМИР
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25.10.2024 19:24 Відповісти
Фірма "Урарту" отримала підряд без конкуренції, бо на торги більше ніхто не прийшов.

так треба було ту ж КОВАЛЬСЬКУ в кайданках під загрозою розстрілу привести на той тендер, шоб ціна була не вище, ніж у неї ?
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25.10.2024 19:28 Відповісти
на 50% вище ринкових цін з 25 млн. - це 12,5 млн.

Це на доставку до Житомира?
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25.10.2024 19:41 Відповісти
а хто запропонував на відкритих торгах дешевше ?

ти ким працюєш ?

я тобі аналогію зразу дам по твоєму фаху
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25.10.2024 20:26 Відповісти
Командиром протитанкового відділення взводу вогневої підтримки штурмової роти окремого штурмового батальйону.
Чекаю аналогії ))
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25.10.2024 20:32 Відповісти
ти людина підневільна, тому прямої аналогії тут бути не може.

тому, мабуть і не розумієш, шо торги на Прозорро - це ДОБРОВІЛЬНА участь.
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25.10.2024 20:42 Відповісти
Все 4.5.0. Не напружуйся. Я колись теж носив в Держрезерв конкурентів в папочці. Три учасника - три файліка в папці. Один з файликів - я ))
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25.10.2024 20:34 Відповісти
і я носив. Всі носили. Але коли ціна питання 12,5 ляма, навіть Ковальська підняла б жопу. Ти вважаєш, шо Андрушівський мер натиснув на всіх "Ковальських" по всій Україні, шоб вони не приймали участі в торгах ?
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25.10.2024 20:45 Відповісти
ну, це святе! ))
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25.10.2024 19:27 Відповісти
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25.10.2024 19:29 Відповісти
Навіть кавою поперхнувся.
Урарту, Біайнілі, Наірі (вірм. Ուրարտու, Բիայնիլի, Նաիրի) - стародавня держава в південно-західній Азії, розташована на території ******** Вірменії

Повна назва
ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «УРАРТУ»
Сароян Азат Абрамович
Сароян Армен Азатович
Сароян Армен Азатович

Пекельна суміш ))) В цей раз армяни з єврейським корінням переграли самі себе.
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25.10.2024 19:38 Відповісти
Я Вам скажу більше, вони працюють в держорганах , не говорять українською , ні х не знають. У них завдання - видавити українців із влади.
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25.10.2024 19:46 Відповісти
Лиця норвежських благодійників коли вони про це дізнаются
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25.10.2024 19:47 Відповісти
А це той благодійник який більш всіх задонатів на це будівництво
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25.10.2024 19:48 Відповісти
Як же не нажитися на безхатьках .
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25.10.2024 20:11 Відповісти
У Києві, cотні покинутих недобудованих Житлових комплексів, по всій Україні тисячі, у яких є вільні квартири, які можна дофінансувати та добудувати, всі будуть у виграші, первісні іевестори отримають квартири, переселенці отримають квартири, будівельники отримають роботу, але ні.... роками, зі згоди поліції, КМДА, працює добре налагоджена схема по рохводу покупців квартир на гроші. Після того як забудовник збирає кошти, будівницво зупиняється, на недобудови під виглядом постраждалих заходить добре організоване ОЗУ, у вигляді кооперативу по добудові, недобудови організатори кооперативів оформлюють у свою власність, дерибанять вільні площі, та починають шантажувати та залякувати людей втратою квартир, примушують вступати в кооператив та здавати гроші по другому колу, будують без дозвільних документів та навмисне фінансують порушення МБУ щоб будинки ніколи не могли були здані в експлуатацію та люди не змогли стати власниками квартир та був довічний кооперативний бізне та витягування грошей, все це розтягують на багато років, людей заселяють в недобудовані будинки, люди погоджуються бо багатьом просто немає де жити, хто відмовляється стати членом кооперативу та платити повторно, організатори кооперативів не підключають/відключають воду, електрику та непускають в будинок, люди судяться роками, деякі судді ухвалюють дивні рішення та позбавляють добросовісних покупців майнових прав на квартири, поліція, чисельні контролюючі органи, Мінрегіон, КМДА, незважаючи на багаторічні звернення та чисельні мітинги ошуканих, зацікавлені у такому положенні справ та саботують вирішення проблеми,

Група ошуканих покупців квартир у новобудовах
https://www.facebook.com/groups/561517177370557#_blank https://www.facebook.com/groups/561517177370557
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25.10.2024 21:21 Відповісти
Обираючи моральних інвалідів, отримуєш хаос.
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25.10.2024 21:24 Відповісти
Ці ******-мородери доведуть до того що ніхто не допомагатиме!!! Бо в кого буде бажання гроші крадіям-мошенникам надавати допомогу!!!
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25.10.2024 22:06 Відповісти
"Ари" злягались з хохлами чи жидами?
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26.10.2024 13:59 Відповісти
Ну точно не з українцями
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26.10.2024 19:15 Відповісти

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