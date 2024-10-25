Розв’язку на трасі Київ – Одеса добудує новий підрядник. Попередній зупинив роботи через війну
Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Київській області добудує автомобільну розв'язку на 22-му кілометрі дороги М-05 Київ – Одеса в селі Віта-Поштова. Підрядником стане компанія "Автомагістраль-Південь".
Про це йдеться в повідомленні Prozorro, передає LIGA.net.
Будівництво на тій ділянці стартувало в 2020 році, і тоді роботи виконувала азербайджанська компанія Evrascon, яка встигла встановити опори для майбутнього шляхопроводу та почати будівництво розворотного тунелю.
Половина дороги там зараз перекрита, що створює проблеми для руху транспорту.
У жовтні 2024 року оголосили новий тендер, на який прийшов єдиний учасник – ТОВ "Автомагістраль-Південь" Олександра Бойка.
Компанія погодилася добудувати розв'язку за 441,6 млн грн, тривалість робіт – до 30 вересня 2025 року.
Раніше повідомлялося, що Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області 16 серпня уклала договір з ТОВ "Автомагістраль-Південь" на послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення на Харківщині вартістю 2,73 млрд грн (з ПДВ).
Evrascon повинен був побудувати дві розв'язки на дорозі М-05 Київ – Одеса (км 15+390 – Чабани, км 21+847 – Віта-Поштова) і одну на дорозі М-06 Київ – Чоп (км 21+767 – Стоянка) у рамках проєкту "Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до Києва". Його фінансують коштом кредитів Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку.
Спочатку в рамках проєкту планували побудувати п'ять розв'язок, але для двох Київрада не виділила землю, однак будівництво припинилося через повномасштабну війну.
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