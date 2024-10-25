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Конфіскувати статки керівників МСЕК неможливо, їм загрожує лише стаття про недостовірне декларування, – голова НАЗК

чиновника пенсійного фонду обшукують у Хмельницькому

Для співробітників медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) передбачене покарання лише за внесення недостовірних даних до декларації про майно та доходи, норми законодавства про конфіскацію необґрунтованих активів на них не поширюються.

Як повідомляє БізнесЦензор, про це голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Віктор Павлущик заявив у ефірі телемарафону.

"Відповідно до діючого законодавства, представників МСЕК можна притягнути до відповідальності лише за недостовірне декларування. Є ще два інших елементи – це незаконне збагачення і необґрунтовані активи, як елементи фінансового контролю. Щоб цих людей можна було притягнути до відповідальності за незаконне збагачення і необґрунтовані активи, треба вносити зміни до Кримінального кодексу та Цивільно-процесуального кодексу. Ми вже працюємо над цим, ми почали готувати зміни до кодексів на виконання рішення РНБО", – пояснив Павлущик.

Він зауважив, що до 2023 року працівники МСЕК взагалі не подавали декларації про майно то доходи.

"Все що стосується статків та активів представників МСЕК, то вони стали декларантами лише у 2023 році. Тобто раніше вони не подавали декларції та не перевірялись НАЗК", – сказав Павлущик.

Він уточнив, що у цьому році НАЗК почало проведення повних перевірок перших 7 декларацій працівників МСЕК, з них три перевірки вже завершено.

Зауважимо, що Стаття 366-2 ККУ "Декларування недостовірної інформації" передбачає покарання у вигляді штрафу у розмірі від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Водночас конфіскація майна цією статтею не передбачена.

Своєю чергою стаття 368-5 ККУ "Незаконне збагачення" передбачає жорсткіше покарання – позбавленняя волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

З іншого боку, визнані необґрунтованими активи декларанта суд може конфіскувати та стягнути у державний бюджет за правовим механізмом цивільної конфіскації за позовом прокурора САП, пояснювали у НАЗК.

Що відомо про корупцію у МСЕК

Нагадаємо, 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Як виявилося, йдеться про Тетяну Крупу, яка також є депутаткою Хмельницької облради від "Слуги народу". Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Крупу затримали та повідомили їй про підозру у незаконному збагаченні, а 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав для неї запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

10 жовтня Олександр Крупа – син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Згодом слідство знайшло у голови Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи ще $590 тисяч на рахунках в польському банку Pekao (Bank Polska Kasa Opieki). Її чоловік Володимир також зберігав кошти у польських банках, на його рахунках виявили 11,3 тис. євро і $1,2 млн. Всі ці кошти вони не декларували.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ також опублікував перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільші пенсії.

Після скандалу президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО, за результатами якого генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку, а Кабмін затвердив план реформування МСЕК.

Автор: 

декларація (553) конфіскація (348) НАЗК (517) незаконне збагачення (43) МСЕК (16)


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Топ коментарі
+36
Так і бачу, як Україна зеленського вступпає в НАТО
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25.10.2024 20:59 Відповісти
+24
Я вам, що одразу казав, це речдоки... нікуди вони на ЗСУ не підуть...
Ну таке Законодавство... От як суди присудить відчуження... Але то прокурорам ще довести треба..
А усі "прихільнікі" Зеленого, гадали, що він Робін Гуд -- в бариг забере -- людям пороздає
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25.10.2024 20:56 Відповісти
+23
Поржав.але не вірю. Група осіб у зговорі грабувала і грабує державу. Підробляла і підробляє документи документи. Не платила налоги. І там ще багато чого. І неможна конфіскувати... Та їх стратити треба. Гірше ніж мародери..
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26.10.2024 00:18 Відповісти
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Прекрасно, то завтра вже забудемо ? зайдеться інша новина,
а післязавтра всі ці матеріали будуть витончено злиті .
.. і на нове коло ??
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25.10.2024 20:32 Відповісти
Я вам, що одразу казав, це речдоки... нікуди вони на ЗСУ не підуть...
Ну таке Законодавство... От як суди присудить відчуження... Але то прокурорам ще довести треба..
А усі "прихільнікі" Зеленого, гадали, що він Робін Гуд -- в бариг забере -- людям пороздає
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25.10.2024 20:56 Відповісти
Так і бачу, як Україна зеленського вступпає в НАТО
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25.10.2024 20:59 Відповісти
Яке НАТО - це вирок державі Україна!!!
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26.10.2024 08:56 Відповісти
Країна мрій)
А була ж пропозиція для військових та ветеранів - забирати самим, без участі держави. Не встигли, чи правильніше - про*бали.
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25.10.2024 21:18 Відповісти
...це інопланетянє.Однозначно інопланетянє....Це не шахтарі і металурги,це не селяни і військові на яких світ тримається....З якої планети прилетіли ці спеціалісти інопланетні.....
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25.10.2024 21:49 Відповісти
ржака, вони працюють над змінами до законодавства, бугага, а те що вони зворотньої дії у часі не мають, це таке, лохторату пофіг, вони працюють. а бабло то доведетьсяч повернути, плакі, плакі.
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25.10.2024 21:51 Відповісти
ну половину зараз у них відіжмуть всякі різні тіпа "законні" правоохоронні органи...., та лже мантійці із рішалами...., а потім можливо після війни методом "праски та паяльника у сраку " вже інші "робін гуди...))
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25.10.2024 22:03 Відповісти
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25.10.2024 22:43 Відповісти
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27.10.2024 14:02 Відповісти
Конфіскувати статки керівників МСЕК неможливо, їм загрожує лише стаття про недостовірне декларування, - голова НАЗК
========================================
Угу. Місія нєвиполнімайа
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25.10.2024 23:01 Відповісти
Якого дідька я не накрав собі мільйонів? Якого хріна я все життя працював , а не крав? Крадіть , не треба чесно жити - крадіть! Саме це і є ідея , що пропагує голова НАЗК!
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25.10.2024 23:07 Відповісти
Вони не крали . Вони лише підробляли документи.
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26.10.2024 19:20 Відповісти
Поясніть різницю ? Вони чесно заробили гроші? Чому одні вимушені тяжко працювати за копійки , а інші крадуть, підроблюють документи , беруть хабарі і купаються в статках? Я не говорю про бізнес , якщо він чесний , а не заснований на тих же хабарях та відкатах.
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26.10.2024 22:43 Відповісти
Інші статті кримінального кодексу. Якби Ви крали, Вас би посадили . Прожили життя чесно. Респект.
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27.10.2024 00:01 Відповісти
Хрін гірчиці не солодше , поинні сидіти і конфіскація , інакше це заохочення !
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27.10.2024 08:53 Відповісти
Чекайте суд Лiнча.....роблячи такi закони -теж
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25.10.2024 23:16 Відповісти
Якась дурня. Інші статті є.
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25.10.2024 23:26 Відповісти
Навіть не маючи юридичної освіти,-кілька статей 100% так і просяться:
-нанесення державі збитків в особливо великих розмірах
- службові махінації
-недостовірне декларування
-мама і син у звязці-це вже організоване злочинне угрупування
Але,хто ж це їм висуне,прокурори-інваліди? вони ж самі явно співучасники!
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26.10.2024 15:53 Відповісти
Пишуть. У Хмельницьку справу вели слідчі з Києва, чи збірна бригада.

У тому-то і справа, у таких процесах купа ньюансів, у т.ч. підслідність - хто буде вести.
Корупція - АКП, декларування - НАЗК, інші варіанти - не знаю.
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26.10.2024 20:29 Відповісти
Сама краща стаття для них, це підрив боєздатності ЗСУ, а там і держзрада недалеко!!!! Але хтось дуже хоче щоб гроші мсек часково перекочували в прокуратуру та суд
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27.10.2024 13:35 Відповісти
Ну я так і думав, звинувачення за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) їм не висунули. Також - зловживання владою або службовим становищем (Стаття 364 КК України) не згадується.
"Місцеві суди часом пом'якшують покарання чи взагалі достроково звільняють засуджених за корупцію, мотивуючи це тим, що вони «стали на шлях виправлення» чи «довели своє виправлення». Ці вирази суб'єктивні, тому їх важко довести, а отже, тут є простір для маніпуляцій і корупційної складової."
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25.10.2024 23:51 Відповісти
Так знали они про такую конфигурацию. Потому то и гребли лопатой. И сразу в недвижимость итд, и за кордоном первым делом и на иные имена. Тю - тю с третьего путю, а не в бюджет денежка!
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26.10.2024 00:02 Відповісти
Поржав.але не вірю. Група осіб у зговорі грабувала і грабує державу. Підробляла і підробляє документи документи. Не платила налоги. І там ще багато чого. І неможна конфіскувати... Та їх стратити треба. Гірше ніж мародери..
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26.10.2024 00:18 Відповісти
Підробка медичної експертизи - це кримінальний злочин. І виявляється це легко через повторну експертизу. Тобто тут відмова відкривати кримінальну за фактом злочину.
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26.10.2024 00:26 Відповісти
а нащо це НАЗК взагалі потрібне, якщо закони так хреново прописані? для чого утримувати цю всю шоблу? вони ж дорого обходяться і безтолкові для держави і суспільства
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26.10.2024 00:59 Відповісти
От на хрін нам усі ці абвгдейки, на які витрачаються мільярди... Шапіто...
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26.10.2024 01:03 Відповісти
Це знущання на жд народом України, МСЕКи і прокурори обкрадали пенсійний фонд і на злодіїв немає управи. Це дно, Європа чекає на таке українське ноу-хау. Прокурори охоронці Закону обкрадають бюджет ПФУ.
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26.10.2024 01:38 Відповісти
Ось і все.. як завжди.
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26.10.2024 03:54 Відповісти
это назэка говорит, а шо й то говорят менты прокуроры судьи депутаты министры и все остальные во время военного положения? ничего не говорят, потому как "сами инвалиды". а ведь это явная диверсия и мародерство во время войны в ахренительном масштабе, причем - в составе опг. если "война все спишет" то не мешало бы для начала списывать вот таких персонажей и тех кто их упорно крышует.
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26.10.2024 03:58 Відповісти
назк- а не п1шло б ти ***** за кораблем.. особливо тв1 н1кчемний тупий директор..
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26.10.2024 04:00 Відповісти
А ха ха..То немає такої статті в Кримінальному кодексі???? Це ж пистець, як влада всіх часів користувалася цим МСЕКом..ЗМІ туди носа не пихало..ніколи... Хто у нас інваліди??? Всі знаємо... як за місяць стають інвалідами то рідня то знайомство і гроші
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26.10.2024 04:23 Відповісти
Неможливо повернутись в минуле або попертись в майбутнє а в сьогоденні треба тільки воля й бажання.
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26.10.2024 04:51 Відповісти
А покарання за несплату податків з наддоходів теж непередбачені?
Ото законотворці.
Так корупцію ніколи не подолаєм.
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26.10.2024 05:36 Відповісти
А за підробку документів?
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26.10.2024 07:39 Відповісти
...ото законодавці... Так, оті 450 дебілів і дегенератів,які понаприймали такі закони під себе, чиновників і других владних структур повинні знати,кара їм буде! Давно пора розігнати цих гнид у ВР,тим паче, коли зовні заїдають расєйські воші!!!
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26.10.2024 06:22 Відповісти
закона о конфискации НИКОГДА не будет, потому, как они все одинаковые и такой закон применим ко всем- вплоть до зеленского, все кто у власти , резко разбогатели
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26.10.2024 07:25 Відповісти
а ты петро иди в окопы
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26.10.2024 07:26 Відповісти
Ми і не сумнівались, бо наступними будут судді, дбр, прокурори, менти
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26.10.2024 07:30 Відповісти
Треба терміново змінювати законодавство: омеження займати певні посади не три роки , а пожиттево!
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26.10.2024 07:33 Відповісти
... ми йдемо до ЄС, а ната теж чекає на нас,все чисто.
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26.10.2024 07:59 Відповісти
Це правда, що у злодіїв вкрадені гроші відняти неможливо. Це, все одно, що московсько-єврейська мафія САМА СОБІ відрубала руку!
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26.10.2024 08:25 Відповісти
Браво!!!!
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26.10.2024 08:41 Відповісти
заїбісь.
- кожна незаконна інвалідність - це незаконно отримана пенсія - незаконно отримана пенсія це збитки державному бюджету;
- незаконна інвалідність з метою надання можливості ухилення від військової служби це шкода обороноздатності крахни та зрив мобілізаційних заходів.

хоча, недарма вони прокурорам понавидавали - прикриють всією системою. татаров прикриє.
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26.10.2024 08:44 Відповісти
та так, бо за "завдання збитків державі" є відчуження майна, але не дадуть такої кваліфікації цим "порушенням"..
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27.10.2024 12:03 Відповісти
ПОВНА І НЕГАЙНА КОНФІСКАЦІЯ!!! Тож вносьте зміни негайно! Чи ця злодійська мерзота відбудеться лише легким переляком? Злодій повинен відповідати по законах воєнного часу!
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26.10.2024 09:05 Відповісти
Які зміни???Тільки кілька місяців як внесли зміни,Корупціонерів в Україні немає,є несповна розуму,які забули вказати суми награбованих статків.За це згідно нового закону штраф.
Ліквідатори української державності,перекотиполе,нищота розумово відстала.Збирайте в пенсіонерів по 100 гривень на допомогу,бо Ворам в законі це не по ,,понятіям".
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26.10.2024 20:41 Відповісти
Відстріл крахоборів інакше порядку не буде !!!
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26.10.2024 09:18 Відповісти
Красти можна в залежності хто на якому державному стільці сидить, забрати крадене для потреб держави неможливо, простіше платити податки
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26.10.2024 09:20 Відповісти
От і казочці кінець. Всі ці закони нікчемні. Усього лише гра слів і не більше, справедливості там немає і близько. В дванадцятому портнов створив специфічний кпк, в вісімнадцятому шевчук оголосив, що незаконне збагачення законне, потім тупицький відмінив декларування, потім закрили декларації, ну а зараз просто послали всіх. У них є чарівна паличка, час від часу обнулювати закони. Усього-то і треба: написати на папері свої бажання і назвати це законом.
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26.10.2024 09:59 Відповісти
Для чого потрібно НАЗК якщо воно нізрена не робить і ніхрена не може
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26.10.2024 10:07 Відповісти
НАЗК отримує свою доляшку, в в цьому іхні справи.
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26.10.2024 15:33 Відповісти
Ну вам де закон не потрібен щоб бусифікували людей, то в чому проблема зараз ?
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26.10.2024 10:59 Відповісти
Круто!
Тобто результатом цього гучного розслідування(чомусь здається мені цілеспрямованого замовлення проти огпу) стало звільнення прокурорів без суду без слідства, тотальне покарання всіх прокурорів, та зміни в законодавстві щодо нарухання пенсії останнім, плюс поголовна перевірка стану здоров'я інвалідів?!
Всім іншим замовчування або невеличка стурбованність і занепокоєння.вже в українських традиціях вібиркової замовної боротьби з корупцією.
Нагадаю «В Хмельницькій області 38 суддів отримує пенсію по інвалідності.
Це 40% від загально складу діючих суддів!!

Середній вік суддів інвалідів 37 років.
Дві особи стали в 22 році, всі інші з 2015 по 2021 рік.

Чи буде РНБО з цього приводу, а також публікація про це на цензорі?

В мене питання : чому ні у кого це викликає цікавості і немає жодного розголосу?»
Взято з фейсбук.
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26.10.2024 11:00 Відповісти
Папару пу пам, ПАМ!
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26.10.2024 11:55 Відповісти
ну и ТЦК-ондомов по той же. вообщем все воры остались с награбленным
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26.10.2024 12:36 Відповісти
Тобто дали зелене світло корупціонерам - збагачуйтесь, тільки задекларуйте, вам за це нічого не буде. А як же в цивілізованих країнах карають корупціонерів? Як же в країнах, де панує верховенство права, корупція - це злочин. Що ці зелені мусять і сміються над нами?
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26.10.2024 12:43 Відповісти
Прямо очевидне- неймовірне.
Гешефт- національна ідея наших керівників - правителів. Ну а для всіх інших лохів закон є.
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26.10.2024 13:00 Відповісти
Це чергова спроба наїбати лупоокий "нарід"?
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26.10.2024 13:53 Відповісти
Що і треба зрозуміти,що в Україні всі" патріоти" президенти створювали закони під себе і своїх близьких.Ну,а по телевізору зомбували бидло, що "вкрала"звичайно "юлькаваровкавсьо"
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26.10.2024 14:31 Відповісти
Мені Юлька на другу і третю дитину (двійнят)дала як на першу і першу.подавала в суди.виграла суд,бо президент Ющенко ввів в дію цей закон.доплату так і не отримала,бо нема грошей в бюджеті....
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27.10.2024 07:31 Відповісти
Статтю прочитали майже 189000 на даний час. Мабуть більшисть вважає це для зеленої влади проблемою , яка згодом переросте в загрозу ... Тисяча гривень на рило для "бидла"за для здорового сну протермінованих ? Ха-Ха-Ха .........
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26.10.2024 14:52 Відповісти
Было бы желание. Когда у зелёных есть желание по сути решить вопрос, и тупицкого снимают, и консульские услуги выехавшим мужчинам прекращают выдавать и тп. Пусть и с этими решают, иначе боком выйдет. Люди - не идиоты, все видят.
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26.10.2024 15:16 Відповісти
Крадуть мільярдами гривень, а прокололися на відсутності заповнених декларацій? НАЗК саме працює захисником корупціонерів, чи всіх людей за ідіотів вважає?
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26.10.2024 16:22 Відповісти
На жаль, татарови, єриаки обирають в НАЗК таких юридичних калік, котрі "віщають лапшу на вуха"...
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26.10.2024 17:58 Відповісти
І що маємо в залишку ? Гроші в них не відберуть ! Мсєк піде своїм людям ! Поставлять своїх прокурорів ! А народ піде на перекомісію і до армії ! )
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26.10.2024 19:23 Відповісти
Украина страна закона. Так что чиновники защищены. Это там просторабочего какого-то можно нагнуть, а с чиновником надо быть по закону.
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26.10.2024 19:26 Відповісти
Корупція - проявляється в злочинному використанні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0 службовими особами , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87 громадськими і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87 політичними діячами їхніх прав і посадових можливостей з метою особистого збагачення (Вікіпедія). Тобто використання службового становища для отримання особистої вигоди під поняття корупції не підпадає? Чи Крупа знайшла якесь інше притомне пояснення походженню мільйонів?
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26.10.2024 19:32 Відповісти
ЗЕ клоун і ще один квартальщик проффесор стефанчук сформували нову касту ВОР В ЗАКОНІ.
НЕ має тепер корупціонерів,є люди які забулися вказати суму награбованих грошей.Заплатять штраф.Все,кіна не буде,кінщик обкурений.
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26.10.2024 20:32 Відповісти
Пора брати в руки вила!
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26.10.2024 21:08 Відповісти
Тебе рознесуть за дві хвилини фіпівішкой. Ха ха ха.
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27.10.2024 03:16 Відповісти
Зеленський - перший і головний винуватець такої тотальної корупції і відсутності покарання за неї.
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26.10.2024 22:25 Відповісти
А при попередніх президентах корупції не було і був відповідний закон?
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27.10.2024 07:26 Відповісти
А хто буде конфісковувать якщо мсек їм групи поробила інвалідності і вони отримують пенсії захмарні ?
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27.10.2024 02:37 Відповісти
Ще один доказ того, що на основі гівнячої конституції, повністю корумпованого і гівнячого законодавства більше тридцяти років всі без винятку держустанови є бізнес проекти. Тому природньо що шахрайський бізнес завжди мав інтереси у "владних інституціях". Зрозуміло чому відбувалися оті якоби " сутички", "блокування трибуни" і інший двіж у верховній раді. В політиці і держустановах не державники а так би мовити " бізнесмени". Тоді виникає питання а для чого платникам податків оплачувати на такому рівні, який є зараз, утримання всіх цих шахраїв в кожній держустанові? Для чого кожного року збільшувати утримання судей, прокурорів, митників, податківців, мсеків, всіх адміністрацій, комісій і інш. ? Вони не працюють, а лише збагачуються законно і не законно. Вся держслужба не може бути оплачувана великими зарплатами і преміями. Це має бути покликання. Якщо держслужбовця не влаштовує середня заробітня плата по області за сидіння в кабінеті, то будь ласка звільняйтеся і їдьте в країни ЄС на збирання полуниці скажімо. Жодна, жодна політсила на виборах не закріпляла у своїх програмах зменшення заробітних плат комісій укрзалізниць скажімо. Зменшення утримань судей, прокуратур, МВС і інших. Чому? З кожними виборами розказують про погіршення в економіці і при цьому тихенько збільшують утримання для судей в два, три рази. Як так? А отак. Тому що суди наприклад це та сама економіка тільки тіньова. Тобто весь світлий бізнес який є плавно перетікає в тіньовий. Держустанови це тупо тіньовий бізнес, із паперцями на основі гівнячих статей конституції і відповідно корумпованого законодавства. Всі збагачення всіх посадовців недоторкані і пофіг що тупо вкрадені. Ха ха ха.
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27.10.2024 03:12 Відповісти
А ха ха..неможливо...а ха ха...плакати хочеться...це ж не злочин дискредувати Україну під час війни.. і без війни це суперзлочин...Бо через цих піторів, справжні інваліди не отримують інвалідність або їм знижують інвалідність...Чрму можуть конфіскувати майно в ухилянта а у суперзлочинця ні??? Одна думка - своїх не садять і майно не конфісковують у своїх... ВРада вперед....Закон має бути за тиждень прийнятий... оцк так дожилися...псини
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27.10.2024 04:42 Відповісти
Так приймайте законодавчо.в чому проблема?давно б могли.
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27.10.2024 07:23 Відповісти
Зняти бронь і на 0
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27.10.2024 08:14 Відповісти
А як же незаконне збагачення?
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27.10.2024 09:44 Відповісти
Все залежить від кваліфікаціі злочину, якщо влада кваліфікує корупцію як порушення декларування, то питання до влади (прокурорів і суддів).
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27.10.2024 11:03 Відповісти
гьі...
а, хто буде кваліфікувати?
оті прокурори інваліди пенсіонери?
а, хто буде судити? оті пожиттєві "сироти" в мантіях?
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27.10.2024 15:36 Відповісти
В Грузії Міхо в 2004 разом звільнив всіх прокурорів, судів і ментів і набрав нових людей з вулиці. В Україні такого николи не буде😡
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28.10.2024 07:44 Відповісти
от, вам і мені тридцять просраних років незалежної україни!
так це, тільки тільки сколупнули якесь мсек і обісрались, бо потекло зі всіх сторін.
а копніть, таможню, укренерго, нафтогаз, укрзалізниця, укравтодор..... да , **** будь яку державну монополію!
україна приречена?
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27.10.2024 15:34 Відповісти
....кому війна,а хтось,невиходячи з кабінета,має гору зеленого бабла....До чого це може призвести?Цьому буде колись кінець..."КТО не работает,тот ест!Учись студент!"
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27.10.2024 18:03 Відповісти
Зеленський разом з партією Слуга народу може прийняти закон " про конфіскацію майна чиновників, які не співпадають з декларацією про доходи" але він це не робить бо кришує корупцію в Україні. Я впевнений що частину хабарів передавали наверх в адміністрацію президента або особисто Єрмаку.
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18.11.2024 11:42 Відповісти

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