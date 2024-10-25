Конфіскувати статки керівників МСЕК неможливо, їм загрожує лише стаття про недостовірне декларування, – голова НАЗК
Для співробітників медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) передбачене покарання лише за внесення недостовірних даних до декларації про майно та доходи, норми законодавства про конфіскацію необґрунтованих активів на них не поширюються.
Як повідомляє БізнесЦензор, про це голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Віктор Павлущик заявив у ефірі телемарафону.
"Відповідно до діючого законодавства, представників МСЕК можна притягнути до відповідальності лише за недостовірне декларування. Є ще два інших елементи – це незаконне збагачення і необґрунтовані активи, як елементи фінансового контролю. Щоб цих людей можна було притягнути до відповідальності за незаконне збагачення і необґрунтовані активи, треба вносити зміни до Кримінального кодексу та Цивільно-процесуального кодексу. Ми вже працюємо над цим, ми почали готувати зміни до кодексів на виконання рішення РНБО", – пояснив Павлущик.
Він зауважив, що до 2023 року працівники МСЕК взагалі не подавали декларації про майно то доходи.
"Все що стосується статків та активів представників МСЕК, то вони стали декларантами лише у 2023 році. Тобто раніше вони не подавали декларції та не перевірялись НАЗК", – сказав Павлущик.
Він уточнив, що у цьому році НАЗК почало проведення повних перевірок перших 7 декларацій працівників МСЕК, з них три перевірки вже завершено.
Зауважимо, що Стаття 366-2 ККУ "Декларування недостовірної інформації" передбачає покарання у вигляді штрафу у розмірі від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Водночас конфіскація майна цією статтею не передбачена.
Своєю чергою стаття 368-5 ККУ "Незаконне збагачення" передбачає жорсткіше покарання – позбавленняя волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
З іншого боку, визнані необґрунтованими активи декларанта суд може конфіскувати та стягнути у державний бюджет за правовим механізмом цивільної конфіскації за позовом прокурора САП, пояснювали у НАЗК.
Що відомо про корупцію у МСЕК
Нагадаємо, 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Як виявилося, йдеться про Тетяну Крупу, яка також є депутаткою Хмельницької облради від "Слуги народу". Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.
Крупу затримали та повідомили їй про підозру у незаконному збагаченні, а 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав для неї запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
10 жовтня Олександр Крупа – син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.
Згодом слідство знайшло у голови Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи ще $590 тисяч на рахунках в польському банку Pekao (Bank Polska Kasa Opieki). Її чоловік Володимир також зберігав кошти у польських банках, на його рахунках виявили 11,3 тис. євро і $1,2 млн. Всі ці кошти вони не декларували.
Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.
16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.
Цензор.НЕТ також опублікував перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільші пенсії.
Після скандалу президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО, за результатами якого генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку, а Кабмін затвердив план реформування МСЕК.
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а післязавтра всі ці матеріали будуть витончено злиті .
.. і на нове коло ??
Ну таке Законодавство... От як суди присудить відчуження... Але то прокурорам ще довести треба..
А усі "прихільнікі" Зеленого, гадали, що він Робін Гуд -- в бариг забере -- людям пороздає
А була ж пропозиція для військових та ветеранів - забирати самим, без участі держави. Не встигли, чи правильніше - про*бали.
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Угу. Місія нєвиполнімайа
-нанесення державі збитків в особливо великих розмірах
- службові махінації
-недостовірне декларування
-мама і син у звязці-це вже організоване злочинне угрупування
Але,хто ж це їм висуне,прокурори-інваліди? вони ж самі явно співучасники!
У тому-то і справа, у таких процесах купа ньюансів, у т.ч. підслідність - хто буде вести.
Корупція - АКП, декларування - НАЗК, інші варіанти - не знаю.
"Місцеві суди часом пом'якшують покарання чи взагалі достроково звільняють засуджених за корупцію, мотивуючи це тим, що вони «стали на шлях виправлення» чи «довели своє виправлення». Ці вирази суб'єктивні, тому їх важко довести, а отже, тут є простір для маніпуляцій і корупційної складової."
Ото законотворці.
Так корупцію ніколи не подолаєм.
- кожна незаконна інвалідність - це незаконно отримана пенсія - незаконно отримана пенсія це збитки державному бюджету;
- незаконна інвалідність з метою надання можливості ухилення від військової служби це шкода обороноздатності крахни та зрив мобілізаційних заходів.
хоча, недарма вони прокурорам понавидавали - прикриють всією системою. татаров прикриє.
Ліквідатори української державності,перекотиполе,нищота розумово відстала.Збирайте в пенсіонерів по 100 гривень на допомогу,бо Ворам в законі це не по ,,понятіям".
Тобто результатом цього гучного розслідування(чомусь здається мені цілеспрямованого замовлення проти огпу) стало звільнення прокурорів без суду без слідства, тотальне покарання всіх прокурорів, та зміни в законодавстві щодо нарухання пенсії останнім, плюс поголовна перевірка стану здоров'я інвалідів?!
Всім іншим замовчування або невеличка стурбованність і занепокоєння.вже в українських традиціях вібиркової замовної боротьби з корупцією.
Нагадаю «В Хмельницькій області 38 суддів отримує пенсію по інвалідності.
Це 40% від загально складу діючих суддів!!
Середній вік суддів інвалідів 37 років.
Дві особи стали в 22 році, всі інші з 2015 по 2021 рік.
Чи буде РНБО з цього приводу, а також публікація про це на цензорі?
В мене питання : чому ні у кого це викликає цікавості і немає жодного розголосу?»
Взято з фейсбук.
Гешефт- національна ідея наших керівників - правителів. Ну а для всіх інших лохів закон є.
НЕ має тепер корупціонерів,є люди які забулися вказати суму награбованих грошей.Заплатять штраф.Все,кіна не буде,кінщик обкурений.
а, хто буде кваліфікувати?
оті прокурори інваліди пенсіонери?
а, хто буде судити? оті пожиттєві "сироти" в мантіях?
так це, тільки тільки сколупнули якесь мсек і обісрались, бо потекло зі всіх сторін.
а копніть, таможню, укренерго, нафтогаз, укрзалізниця, укравтодор..... да , **** будь яку державну монополію!
україна приречена?