Венеція продовжить брати плату за в’їзд у місто до наступного року

Італійська Венеція до наступного року продовжила термін дії платного в'їзду до міста, збільшивши кількість днів, за які туристи повинні заплатити, щоб в'їхати у Венецію. Також подвоєно збір до 10 євро для відвідувачів, котрі не бронюють місця заздалегідь.

Про це пише AP.

Мер Венеції Луїджі Бруньяро підкреслив, що податок спрямований на те, щоб допомогти місту та його жителям боротися з надмірним туризмом і уникнути величезного потоку відвідувачів під час багатолюдних свят і вихідних.

Новий податок застосовуватиметься щоп'ятниці по неділю та у святкові дні з 18 квітня по 27 липня наступного року, загалом 54 дні.

Це майже вдвічі більше, ніж кількість днів, коли він застосовувався цього року.

Туристи, які не зроблять бронювання за чотири дні наперед, заплатять 10 євро замість звичайних 5 євро.

Податок діятиме в години пік – з 08:30 до 16:00.

Винятки надаються резидентам, венеційцям, студентам і робітникам, а також туристам, які забронювали готель або інше житло.

Наприкінці першого тестового етапу, у липні минулого року, офіційні особи заявили, що податок приніс 2,4 млн євро, що становить близько 1000 входів у кожен із тестових днів.

"Венеція є першим містом у світі, яке намагається впоратися з проблемою надмірного туризму. Ми отримали важливі результати", – прокоментував мер.

Всесвітньо відоме місто вже давно бореться з величезним потоком туристів, з оцінками, заснованими на даних мобільних телефонів, від 25 млн до 30 млн одноденних мандрівників і гостей на рік, які лишаються з ночівлею, починаючи з 2020 року.

Населення міста становить лише близько 50 тис. осіб.

Як повідомлялося, з 16 січня 2023 року італійська Венеція стала стягувати плату за в'їзд із туристів, які приїздять до міста на один день.

Згодом стало відомо, що Венеція за 11 днів експерименту з платою за в’їзд для одноденних туристів отримала 975 тис. євро доходу.