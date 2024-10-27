Міністри фінансів G7 визнали порушення обмеження цін на російську нафту

Міністри фінансів країн G7 пообіцяли активізувати зусилля, щоб не дати Росії ухилитися від санкцій, які стосуються стелі ціни на російську нафту.

Про це пише The Guardian.

"Ми, як і раніше, віддані вживанню подальших ініціатив у відповідь на порушення обмеження цін на нафту", – сказано в заяві групи.

Однак ці подальші кроки не були детально прописані.

У грудні 2022 року G7 разом із Європейським Союзм і Австралією домовилися тиснути на покупців російської нафти, всановивши цінову стелю на сировину. Угода мала на меті обмежити продажі російської нафти та доходи, не скорочуюи експорт настільки різко, що привело б до стрімкого зростання світових цін на нафту.

Але деякі країни, зокрема Китай, продовжують імпортувати російську сиру нафту, не дотримуючись стелі ціни.

Міністри фінансів G7 також заявили, що вживуть додаткових заходів, спрямованих на "збільшення витрат Росії на використання тіньового флоту для ухилення від санкцій".

Також міністри G7 переконують, що мають намір "активізувати зусилля, щоб запобігти підтримці фінансовими установами ухилення Росії від наших санкцій". За даними Управління з контролю за іноземними активами США, російські фінансові установи створили мережу іноземних дочірніх компаній, щоб сприяти купівлі або продажу санкційних товарів.

У середині липня стало відомо, що раніше невідомі компанії, ймовірно, повʼязані з Росією, почали накопичувати десятки суден, здатних перевозити скраплений природний газ, що може означати розширення російського "тіньового флоту" танкерів.

У жовтні повідомлялося, що Росія збільшила обсяги свого тіньового флоту нафтових танкерів майже на 70% у порівнянні з минулим роком, незважаючи на обмеження проти страховиків і судноплавних компаній, що дозволило Москві обійти західні санкції.

