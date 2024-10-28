Ціни на нафту впали після удару Ізраїлю по Ірану

Ціни на нафту на відкритті торгів 28 жовтня впали на понад 4% після того, як удар у відповідь Ізраїлю по Ірану у вихідні не зачепив нафтових і ядерних обʼєктів Тегерана.

Як пише Reuetrs, це послабило геополітичну напруженість на Близькому Сході, передає Forbes.

Так, фʼючерси на нафту марки Brent та американську WTI досягли найнижчих рівнів з 1 жовтня на відкритті торгів.

На 09:04 за Києвом Brent коштувала $72,5 за барель, втративши $3, або 4,1%, тоді як WTI подешевшала на $3,4, або на 4,2%, до $68,6 за барель.

Минулого тижня бенчмарки зросли на 4% під час волатильних торгів, оскільки ринки зважали на невизначеність щодо масштабів заходів Ізраїлю у відповідь на іранську ракетну атаку 1 жовтня і вибори в США наступного місяця.

Нагадаємо, 26 жовтня ізраїльські ВПС завдали три хвилі ударів по ракетних заводах та інших обʼєктах поблизу Тегерана і на заході Ірану.