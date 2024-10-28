БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Ціни на нафту впали після удару Ізраїлю по Ірану

Видобуток нафти

Ціни на нафту на відкритті торгів 28 жовтня впали на понад 4% після того, як удар у відповідь Ізраїлю по Ірану у вихідні не зачепив нафтових і ядерних обʼєктів Тегерана.

Як пише Reuetrs, це послабило геополітичну напруженість на Близькому Сході, передає Forbes.

Так, фʼючерси на нафту марки Brent та американську WTI досягли найнижчих рівнів з 1 жовтня на відкритті торгів.

На 09:04 за Києвом Brent коштувала $72,5 за барель, втративши $3, або 4,1%, тоді як WTI подешевшала на $3,4, або на 4,2%, до $68,6 за барель.

Минулого тижня бенчмарки зросли на 4% під час волатильних торгів, оскільки ринки зважали на невизначеність щодо масштабів заходів Ізраїлю у відповідь на іранську ракетну атаку 1 жовтня і вибори в США наступного місяця.

Читайте також: Міністри фінансів G7 визнали порушення обмеження цін на російську нафту

Нагадаємо, 26 жовтня ізраїльські ВПС завдали три хвилі ударів по ракетних заводах та інших обʼєктах поблизу Тегерана і на заході Ірану.

Ізраїль (256) Іран (468) нафта (5057) ціни (3721)
+3
Здаєтся мені, пані та панове, шо свій шанс припинити ядерну програму мракобесів з обдзюреним ганчиррям на головах, Ізраїль, нажаль, просрав. Мабуть очикують коли аятоли ядеркою влупять по ним.
28.10.2024 10:54 Відповісти
+2
28.10.2024 12:46 Відповісти
+1
Надовго впали?
28.10.2024 10:54 Відповісти
Надовго впали?
28.10.2024 10:54 Відповісти
треба ще пару раз так вклипати, щоб в рушникоголових вся дурість з голови повилітала разом з мізками.
28.10.2024 10:54 Відповісти
Здаєтся мені, пані та панове, шо свій шанс припинити ядерну програму мракобесів з обдзюреним ганчиррям на головах, Ізраїль, нажаль, просрав. Мабуть очикують коли аятоли ядеркою влупять по ним.
28.10.2024 10:54 Відповісти
Америка попросила не підвищувати ціну на нафту до виборів, от і не вдарили по вишках, але знищили ппо навколо них- натякнули
28.10.2024 13:49 Відповісти
От перси і натякнут натякателям, яки не дали здорожчати на пару тижднів діжки жижи на 20 доларів для задоволення США, парочкою ядерних зарядів.
28.10.2024 14:25 Відповісти
Чекають приходу Трампа щоб разом піти на Іран бо там і наземні війська потрібні
28.10.2024 17:49 Відповісти
Ну дуже смішно. За трампона.
28.10.2024 17:53 Відповісти
Трамп заявляв що розбереться з Іраном ( да і в першій його каденціі почались конфронтаціі) , і думаеться мені, він з Европи почне перекидувати сили
28.10.2024 18:58 Відповісти
А це ще кумеднійше.
28.10.2024 19:03 Відповісти
США видихнули?
28.10.2024 10:55 Відповісти
Они и не напрягались. Без их согласия евреи не пукнут даже.
28.10.2024 12:20 Відповісти
для когось це все лише про гроші
28.10.2024 10:58 Відповісти
От зараз нафта навіть WTI по 68, тобто ринкова ціна кацапською уралс ще нижча. Але ж санкціями встановлено ціну на кацапську нафту в 60 доларів.
Я от не розумію тих, хто контрабандою купує кацапську нафту. Невже ті нещасні кілька баксів за барель варті такого ризику?
28.10.2024 11:31 Відповісти
А если покупают миллион барелей?
28.10.2024 12:19 Відповісти
Воно-то ясно, але це виходить знижка ну максимум 10%. Це фігня, з урахуванням ризиків та ускладненої та затратної доставки. Ну це ж не 50%!
28.10.2024 12:53 Відповісти
Розраховуються не баксами, а юанями та рупіями.
28.10.2024 18:54 Відповісти
Бо не треба США перед виборами нафтових мансів.
28.10.2024 11:37 Відповісти
28.10.2024 12:46 Відповісти
Цікаво коли нагряне буря.
28.10.2024 22:58 Відповісти

