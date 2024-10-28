В окупованому Бердянську підірвали залізничній міст
У тимчасово окупованому Бердянську, що в Запорізькій області, 27 жовтня підірвали залізничний міст.
Про це повідомляє пресслужба Бердянської міської військової адміністрації.
"Вчора ввечері у Бердянську пролунав гучний вибух, особливо чутно який було в мікрорайоні Колонія. За попередньою інформацією, було підірвано залізничний міст між будівлею Водоканалу та автомийкою по Східному проспекту", – йдеться у повідомленні.
У МВА додали, що чекають на уточнену інформацію.
Водночас окупаційна влада ані вибух, ані інформацію щодо пошкодження мосту не коментує.
Як повідомлялося, окупанти намагаються вивезти вкрадене зерно з Бердянська.
Нагадаємо, місто Бердянськ, що в Запорізькій області, перебуває під окупацією з 27 лютого 2022 року.
