В окупованому Бердянську підірвали залізничній міст

У тимчасово окупованому Бердянську, що в Запорізькій області, 27 жовтня підірвали залізничний міст.

Про це повідомляє пресслужба Бердянської міської військової адміністрації.

"Вчора ввечері у Бердянську пролунав гучний вибух, особливо чутно який було в мікрорайоні Колонія. За попередньою інформацією, було підірвано залізничний міст між будівлею Водоканалу та автомийкою по Східному проспекту", – йдеться у повідомленні.

У МВА додали, що чекають на уточнену інформацію.

Водночас окупаційна влада ані вибух, ані інформацію щодо пошкодження мосту не коментує.

Як повідомлялося, окупанти намагаються вивезти вкрадене зерно з Бердянська.

Нагадаємо, місто Бердянськ, що в Запорізькій області, перебуває під окупацією з 27 лютого 2022 року.

