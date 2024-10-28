Споживання електроенергії зменшується, але у двох областях аварійні відключення

Унаслідок нічних ворожих атак вранці 28 жовтня запроваджено аварійні відключення в окремих районах Сумської і Полтавської областей.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що вночі ворог атакував енергооб’єкти в кількох областях.

"Через пошкодження в мережі обленерго на Сумщині – вранці були застосовані аварійні відключення в окремих районах Сумської і Полтавської областей. ГАВ будуть скасовані, як тільки завершаться аварійно-відновлювальні роботи", – йдеться у повідомленні.

Водночас, в "Укренерго" наголосили, що сьогодні станом на 9:00, споживання було на 3,5% нижчим, ніж попереднього робочого дня – у п’ятницю, 25 жовтня.

До того ж 27 жовтня добовий максимум споживання був на 2% нижчим, ніж попередньої неділі – 20 жовтня.

Як повідомлялося, в "Укренерго" прогнозують, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.