Російський дрон пролетів критично близько від Хмельницької АЕС, – "Енергоатом"

У понеділок, 28 жовтня, близько 6-ої ранку, російський "Шахед" пролетів критично близько від одного з енергоблоків Хмельницької АЕС.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

У компанії наголошують, що з настанням осінньо-зимового періоду ворог посилює енергетичний терор українських АЕС та створює нові ризики для безпечної експлуатації атомних об’єктів.

"Ворог свідомо порушує принципи ядерної та радіаційної безпеки АЕС, вдаючись до відвертого тероризму. Це необхідно зупинити якнайшвидше, адже наслідки може відчути увесь континент", – наголосив керівник "Енергоатома" Петро Котін.

Як повідомлялося, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга попередив Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про підготовку РФ ударів по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими.

В "Енергоатомі" раніше повідомляли, що менше ніж ніж місяць поруч з українськими АЕС пролетіло понад 100 російських БпЛА та ракет.