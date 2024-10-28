Україна офіційно стала членом міжнародного фонду сільського розвитку ООН

Україна офіційно стала державою-членом Міжнародного фонду сільського розвитку (IFAD). Це єдина агенція ООН, що повністю зосереджена на трансформації сільського господарства, розвитку сільської економіки та продовольчих систем.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

"Приєднання України до Міжнародного фонду сільського розвитку – стратегічний крок, над яким працювали Мінагрополітики, і після останньої робочої зустрічі з представниками IFAD в Римі нам вдалося стати 179 країною-членом", – наголосив він.

За словами міністра, членство в IFAD дає Україні нові можливості та перспективи, які сприятимуть розвитку агросектору в цілому.

Зокрема, пріоритет організації – розвиток малого фермерства. Підтримка IFAD дозволить українським виробникам підвищити конкурентоздатність, зміцнити позиції на ринку та вплине на розвиток аграрного сектору країни загалом, додав Коваль.

Також українські виробники матимуть доступ до недорогих фінансових ресурсів, грантової підтримки, до участі в тендерах Фонду для закупівель товарів і послуг, до інвестицій для підтримки сталого розвитку. Зокрема, в таких сферах як:

підвищення продуктивності;

збільшення доходів;

інноваційні технології;

стійкість до криз та змін клімату.

Крім того, за словами Коваля, приєднання до Фонду сприятиме інвестиціям у розвиток інфраструктури сільських територій, та в технології, що допомагають адаптуватись до зміни клімату, що є критичним для українських аграріїв, що працюють на півдні нашої країни.

Про Фонд

Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (International Fund for Agricultural Development (IFAD) є спеціалізованою установою ООН, метою діяльності якої є мобілізація додаткових ресурсів, що надаються на пільгових умовах для розвитку сільського господарства в країнах-членах.

Фонд забезпечує фінансування проєктів і програм, розроблених для впровадження, розширення, вдосконалення системи виробництва продуктів харчування, збільшення виробництва продуктів харчування та поліпшення умов життя та харчування в країнах, які цього потребують.