Volkswagen закриє три заводи у Німеччині та скоротить десятки тисяч працівників

Німецький автоконцерн Volkswagen планує закрити щонайменше три заводи у країні та скоротити десятки тисяч робочих місць.

Про це повідомила очільниця виробничої ради концерну Даніела Кавалло на заході для працівників у Вольфсбурзі, передає "Європейська правда".

За її словами, управління компанією хоче закрити щонайменше три заводи Volkswagen в Німеччині.

Кавалло додала, що всі інші підприємства також будуть скорочені. Концерн поінформував працівників про ці плани.

Зазначається, що завод в Оснабрюці, який нещодавно втратив довгоочікуване замовлення від Porsche, перебуває під особливою загрозою.

Кавалло акцентувала, що виконавча рада також планує примусові скорочення, і профспілкова рада вважає, що під удар можуть потрапити – десятки тисяч робочих місць. Цілі відділи будуть закриті або перенесені за кордон.

"Ці плани зачіпають усі німецькі заводи Volkswagen", – зазначила вона.

За даними видання WDR, у Volkswagen в Німеччині працюють близько 120 тисяч людей, майже половина з них – у Вольфсбурзі. Концерн має загалом десять заводів у країні, шість з яких розташовані в Нижній Саксонії, три – в Саксонії і один – в Гессені.

У вересні Volkswagen скасував схему гарантування зайнятості, яка діяла понад 30 років. Скорочення стануть можливими з середини 2025 року.

На початку липня повідомлялося, що німецький уряд заблокував запланований продаж підрозділу Volkswagen, що займається виробництвом газових турбін, – MAN Energy Solutions – китайській компанії через міркування безпеки.