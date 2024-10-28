Ціни на газойль в Україні упали до мінімуму за три роки. Це може спричинити зниження цін на дизпаливо

У понеділок, 28 жовтня, на лондонській біржі ціни на ICE Gasoil стрімко знижуються на тлі здешевшання нафти на світовому ринку.

Як повідомляє галузеве видання enkorr, станом на 11:55 за київським часом котирування газойлю становило $640/тонн.

За даними платформи Investing.com, це мінімальне значення з листопада 2021 року.

Після того, як минулими вихідними удар у відповідь Ізраїлю по Ірану обійшов нафтові і ядерні об’єкти Тегерана, вартість нафти зменшилася більше, ніж $3 (4%) за барель, до $72,59.

За словами учасників ринку, за нинішнього рівня ф’ючерсу котирування дизелю можуть упасти на $20-30/тонн, що еквівалентно 0,85-1,25 грн/л. Перші ознаки зниження вартості пального в країні було помічено вже у першій половині дня, коли трейдери почали виходити з пропозиціями на 0,1-0,4 грн/л нижчими, ніж наприкінці минулого тижня.