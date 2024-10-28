БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
4 366 7

Гривня знижується: Нацбанк встановив офіційний курс долара на вівторок

деньги,ввп,гроші

Курс гривні у перший день нового робочого тижня продовжує знижуватися щодо долара США.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 29 жовтня, на рівні 41,3292 грн/$, порівняно із 41,3135 грн/$ у понеділок. 22 липня він опускався до історичного мінімуму на рівні 41,4912 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 2 копійки – до 44,6975 грн за євро. 19 вересня він оновив історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.

Читайте також: Держбюджет-2025: Кабмін прогнозує девальвацію гривні і підвищення зарплат

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2343) гривня (1663) курс (1618) НБУ (9584) обмін валюти (811)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гастролі клоунів продовжуются. А колись економікою керували професіонали.
показати весь коментар
28.10.2024 17:05 Відповісти
Це що ж получаєцця: якщо гривня буде знижуватися - то та 1000 вже буде не зовсім 1000 ??
показати весь коментар
28.10.2024 17:05 Відповісти
Та тисяча буде не зовсім $24.
показати весь коментар
28.10.2024 17:20 Відповісти
От взяв і обезцінив таку патужну ініціативу. Перетворив принца на гарбуз 😁 за 24$
показати весь коментар
28.10.2024 17:30 Відповісти
Американці довго будуть анекдоти з цієї "ініціативи".
показати весь коментар
28.10.2024 17:35 Відповісти
Когжа закончится война и партнеры покажут вове дулю...Курс как раз и будет 1 к 1000
показати весь коментар
28.10.2024 17:29 Відповісти
Тимошенко - 1000... Зеленський - 1000... ???? - 1000 ?
показати весь коментар
28.10.2024 18:08 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 