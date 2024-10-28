Банки планують знижувати ставки за депозитами, – опитування НБУ

Українські банки очікують подальшого зниження ставок за депозитами як для громадян, так і для бізнесу.

Про це свідчать результати щоквартального Опитування про банківське фондування, яке проводить Національний банк України (НБУ).

"Банки очікують зниження вартості депозитів домогосподарств і корпорацій у четвертому кварталі, однак оцінки стриманіші, ніж у перші два квартали цього року", – зазначається у повідомленні.

За даними НБУ, банки відзначають несуттєве зменшення вартості капіталу чотири квартали поспіль і очікують збереження цієї тенденції й надалі.

Опитані банки також повідомили про збільшення обсягів фондування у третьому кварталі, при цьому більшість банків відзначили більше зростання коштів населення порівняно з бізнесом.

За очікуваннями банків, у четвертому кварталі залучення зростатимуть за рахунок коштів населення, обсяги залучень від бізнесу – залишаться незмінними, а обсяг оптового фондування дещо зменшиться.

До цього обсяг оптового фондування зростав чотири квартали поспіль, переважно в окремих великих фінустановах. При цьому третина банків очікує залучити оптове фондування в наступні 12 місяців, зокрема фінансування для проєктів відновлення від ЄС та міжнародних фінансових організацій.

Частка фондування у валюті збільшилася в половини банків, однак дві третини опитаних очікують зниження питомої ваги залучень в іноземній валюті у четвертому кварталі. Строковість фондування не змінилася, однак, за очікуваннями банків, дещо знизиться в наступні 12 місяців.

Загальний обсяг банківського капіталу за останні 12 місяців збільшився, про що зазначили близько 95% респондентів, водночас дві третини опитаних очікують збереження цієї тенденції в наступні 12 місяців.

Опитування про банківське фондування проводилося з 16 вересня до 7 жовтня 2024 року серед менеджерів банків, відповідальних за управління пасивами. Відповіді надали 26 фінансових установ, їх частка в загальному обсязі активів банківської системи становить 96%.

Як повідомлялося, станом на 1 жовтня загальна сума вкладів фізичних осіб (у том числі фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1,32 трлн грн. Від початку року загальний приріст вкладів громадян склав 90,9 млрд грн, з яких 54,1 млрд грн – реальне зростання, без врахування переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів.