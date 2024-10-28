Японія виділить Україні кредит на $3 мільярди в межах пакету від "Великої сімки"

Японія погодила виділення Україні 471,9 млрд ієн (понад $3 млрд) у межах погодженого країнами "Великої сімки" пакету фінансування, який погашатиметься за рехунок доходів від заморожених активів РФ.

Кредит надасть Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) через фонд Світового банку, повідомляє українська редакція Forbes із посиланням на японське інформагентство Nikkei.

Японія робить свій внесок з умовою, що ці кошти не використовуватимуться у військових цілях.

Нагадаємо, влітку лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 млрд за рахунок використання заморожених російських активів. 25 жовтня лідери країн "Великої сімки" підтвердили свої зобов'язання.

Згідно з цим планом, ЄС і США виділять приблизно по $20 млрд, а решту $10 млрд розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.

У Міністерстві фінансів України пояснювали, що цю позику Україні не потрібно буде повертати, а кошти в межах цього механізму почнуть надходити вже до кінця поточного року.