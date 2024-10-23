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Новини
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Євросоюз остаточно затвердив кредит для України на суму до 35 мільярдів євро

єс,зеленський

Рада ЄС у середу, 23 жовтня, остаточно затвердила виділення Україні кредиту у вигляді макрофінансової допомоги на суму до 35 мільярдів євро, який погашатиметься за рахунок доходів від заморожених активів РФ.

Про це Угорське головування в ЄС повідомило у мережі Х.

"Після успішного завершення письмової процедури Рада ЄС сьогодні затвердила пакет фінансової допомоги Україні, включаючи виняткову макрофінансову допомогу на суму до 35 мільярдів євро та механізм кредитної співпраці, який підтримуватиме Україну у виплаті позик для до 45 мільярдів євро, наданих ЄС та партнерами G7", – йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, напередодні Європарламент підтримав пропозицію щодо надання Україні макрофінансової допомоги від ЄС на суму до 35 млрд євро у межах великої позики G7 на загальну суму в $50 млрд, яку гаситимуть за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

Європарламент також підтримав пропозицію створити Механізм кредитної співпраці з Україною (Ukraine Loan Cooperation Mechanism – ULCM), який забезпечить безповоротну форму макрофінансової допомоги.

Нова макрофінансова допомога буде прив’язана до тих самих умов, що й фінансування у межах механізму фінансової допомоги від ЄС Ukraine Facility, які викладені у спеціальному плані реформ (Ukraine Plan).

Фінальна сума, яку ЄС надасть Україну у якості позики, може бути меншою – залежно від того, які внески зроблять інші країни G7.

Зокрема США "дуже близькі" до того, щоб виділити $20 млрд у межах кредитного пакета G7 для України, заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен. Водночас вона зауважила, що для цього залишилося вирішити кілька питань.

Раніше повідомлялося, що США вимагали від ЄС переглянути режим санкцій щодо заморожених російських активів, продовживши їх дію на три роки, але це рішення блокує Угорщина.

Решту коштів у межах кредиту G7 для України на загальну суму до $10 млрд мають виділити Велика Британія, Канада та Японія.

У Міністерстві фінансів України пояснювали, що цю позику Україні не потрібно буде повертати, а кошти в межах цього механізму почнуть надходити вже до кінця поточного року.

Автор: 

G-7 G7 (207) кредит (3318) Євросоюз (5212) заморожені активи (229)


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Топ коментарі
+8
Військовий Вождь зі своїм оточенням ЩАСЛИВІ ... тепер буде що пиляти ще кілька місяців.
ГОЛОВНЕ - що б фронт не обвалився та не довелось тікати в Ерец Ісраель ... папаСаша та мамаРима вже там з травня 2022 року.
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23.10.2024 19:09 Відповісти
+5
зелена ОПА радісно потирає криваво-корупційні лапи
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23.10.2024 19:10 Відповісти
+2
а віддавати хто буде?
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23.10.2024 19:23 Відповісти
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Військовий Вождь зі своїм оточенням ЩАСЛИВІ ... тепер буде що пиляти ще кілька місяців.
ГОЛОВНЕ - що б фронт не обвалився та не довелось тікати в Ерец Ісраель ... папаСаша та мамаРима вже там з травня 2022 року.
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23.10.2024 19:09 Відповісти
зелена ОПА радісно потирає криваво-корупційні лапи
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23.10.2024 19:10 Відповісти
а віддавати хто буде?
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23.10.2024 19:23 Відповісти
Читайте уважно. Віддавати буде паРаша, з заморожених активів.
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23.10.2024 22:01 Відповісти
було б це так насправді ((((....
А представте, що завтра захід все ж втомиться від війни в Україні і від нашого піськограя і заставить підписати мирову з РФ???
Що далі?
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24.10.2024 03:20 Відповісти
НАСКІЛЬКИ БУЛО Б ДЕШЕВШЕ І ЄС І США ЛІТОМ 2022 НАДАТИ ВАЖКУ ЗБРОЮ ЗСУ ЩОБ ПІВДЕНЬ НЕ ЗАЙНЯЛА РАША НІЖ ЗАРАЗ ВИДІЛЯТИ МІЛІАРДИ НА ДЕОКУПАЦІЮ ТОГО ЩО МОГЛО ПІД ЦЮ ОКУПАЦІЮ І НЕ ПОПАСТИ.
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23.10.2024 20:38 Відповісти
Дешевле всего для Запада было бы в апреле 2019 года прислать несколько миллионов своих избирателей, чем годами выгребать за последствия голосования малоросских идиотов-суицидников73%!
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23.10.2024 21:34 Відповісти
Це твої співгромадяни і сусіди мабуть з якими ти спілкуєшся кожен день )
Ти мені нагадуєш вумніков які кажуть що непогано що в Маріуполі загинуло 110 тисяч людей - вони все одно за Зеленського голосували.
Чухраїнці класичні.
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24.10.2024 10:24 Відповісти
Тобто ви кажете це через США і ЄС окупували південь так легко?)
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24.10.2024 03:21 Відповісти
Вловила суть. Молодець.
В основному через сцикливість адміністрації Байдена яка думала що Україна впаде за місяць і яка надсилала тільки зброю для партизанської війни.
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24.10.2024 10:25 Відповісти
на пенсію держпрацівникам
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23.10.2024 21:51 Відповісти
ЕС+США в сумме $55 млрд. Страховка на случай прихода к власти трампистов. У paшkи еще много замороженных денег.
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23.10.2024 21:56 Відповісти
Тему "Що переламали Орбану?" не розкрито.
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24.10.2024 00:06 Відповісти
На пенсії 40 - річним інвалідам прокурорам вистачить!
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24.10.2024 10:11 Відповісти
Українці захищає їхні дупи, а вони їїхще на бабло розводять. Виродки!
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26.10.2024 15:29 Відповісти

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