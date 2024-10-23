Євросоюз остаточно затвердив кредит для України на суму до 35 мільярдів євро

Рада ЄС у середу, 23 жовтня, остаточно затвердила виділення Україні кредиту у вигляді макрофінансової допомоги на суму до 35 мільярдів євро, який погашатиметься за рахунок доходів від заморожених активів РФ.

Про це Угорське головування в ЄС повідомило у мережі Х.

"Після успішного завершення письмової процедури Рада ЄС сьогодні затвердила пакет фінансової допомоги Україні, включаючи виняткову макрофінансову допомогу на суму до 35 мільярдів євро та механізм кредитної співпраці, який підтримуватиме Україну у виплаті позик для до 45 мільярдів євро, наданих ЄС та партнерами G7", – йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, напередодні Європарламент підтримав пропозицію щодо надання Україні макрофінансової допомоги від ЄС на суму до 35 млрд євро у межах великої позики G7 на загальну суму в $50 млрд, яку гаситимуть за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

Європарламент також підтримав пропозицію створити Механізм кредитної співпраці з Україною (Ukraine Loan Cooperation Mechanism – ULCM), який забезпечить безповоротну форму макрофінансової допомоги.

Нова макрофінансова допомога буде прив’язана до тих самих умов, що й фінансування у межах механізму фінансової допомоги від ЄС Ukraine Facility, які викладені у спеціальному плані реформ (Ukraine Plan).

Фінальна сума, яку ЄС надасть Україну у якості позики, може бути меншою – залежно від того, які внески зроблять інші країни G7.

Зокрема США "дуже близькі" до того, щоб виділити $20 млрд у межах кредитного пакета G7 для України, заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен. Водночас вона зауважила, що для цього залишилося вирішити кілька питань.

Раніше повідомлялося, що США вимагали від ЄС переглянути режим санкцій щодо заморожених російських активів, продовживши їх дію на три роки, але це рішення блокує Угорщина.

Решту коштів у межах кредиту G7 для України на загальну суму до $10 млрд мають виділити Велика Британія, Канада та Японія.

У Міністерстві фінансів України пояснювали, що цю позику Україні не потрібно буде повертати, а кошти в межах цього механізму почнуть надходити вже до кінця поточного року.