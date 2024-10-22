Країни "Великої сімки" збережуть російські активи замороженими і після завершення війни, – ЗМІ

Країни "Великої сімки" (G7) планують зберегти заморожені російські суверенні активи навіть після закінчення війни в Україні.

Про це пише японське видання Nikkei із посиланням на декілька джерел у G7, включаючи високопосадовців ЄС, передає "Європейська правда".

За даними журналістів, лідери G7 випустять заяву щодо цього питання вже у жовтні. У ній зазначать, що суверенні активи РФ будуть заморожені, поки та не заплатить за завдану Україні шкоду.

"Ми... підтверджуємо, що суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться іммобілізованими доти, доки Росія не припинить свою агресію, і не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні", – йдеться в проєкті заяви лідерів, підготовленому цьогорічним головою, Італією.

У проєкті зазначено, що блок країн гарантуватиме Києву кредит у розмірі $50 млрд.

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Як повідомлялося, 22 жовтня Європейський парламент підтримав пропозицію щодо надання Україні кредиту ЄС на 35 млрд євро у межах великої позики G7 на загальну суму в $50 млрд, яку гаситимуть за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 млрд за рахунок використання заморожених російських активів.