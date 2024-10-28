БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 792 5

В Україні стало менше колекторів: Нацбанк виключив з реєстру чотири компанії

долг,налоговый

Національний банк України (НБУ) виключив відомості про чотири установи з реєстру колекторських компаній.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 28 жовтня, повідомляє пресслужба НБУ.

Зокрема, з реєстру колекторських компаній виключено:

  • ТОВ "Стар Коллекшн Груп";
  • ТОВ "Кредит НЕТ";
  • ТОВ "Кредитна виконавча служба" (нині перейменоване на ТОВ "Девіант-трейд");
  • ТОВ "Кредитна виконавча служба" (інша компанія, перейменована на ТОВ "Кепітал-Фаунд").

Читайте також: Банки планують знижувати ставки за депозитами, – опитування НБУ

Підставою для виключення цих компаній з реєстру стало невиконання ними вимог щодо усунення виявлених порушень нормативно-правових актів Національного банку з питань регулювання колекторської діяльності.

За даними НБУ, станом на кінець вересня в Україні працювало 75 колекторських компаній.

Автор: 

колектор (81) НБУ (9584) реєстр (584)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У нас сейчас самый главный коллектор это ТЦК,может прийти к любому.
показати весь коментар
28.10.2024 19:44 Відповісти
Или их можно нанять после основной работы-профиль работы не меняется.
показати весь коментар
28.10.2024 19:49 Відповісти
В Україні стало менше колекторів: Нацбанк виключив з реєстру чотири компанії

На фронтє убілі...
(похнюпився)
показати весь коментар
28.10.2024 19:50 Відповісти
і пішли вони в ТЦК. працювати
показати весь коментар
28.10.2024 20:40 Відповісти
Якби не було швидкогрошей, не було б колекторів! Того, хто це дозвооив в Україні, треба підвісити на смереці!
показати весь коментар
29.10.2024 09:51 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 