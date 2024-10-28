В Україні стало менше колекторів: Нацбанк виключив з реєстру чотири компанії

Національний банк України (НБУ) виключив відомості про чотири установи з реєстру колекторських компаній.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 28 жовтня, повідомляє пресслужба НБУ.

Зокрема, з реєстру колекторських компаній виключено:

ТОВ "Стар Коллекшн Груп";

ТОВ "Кредит НЕТ";

ТОВ "Кредитна виконавча служба" (нині перейменоване на ТОВ "Девіант-трейд");

ТОВ "Кредитна виконавча служба" (інша компанія, перейменована на ТОВ "Кепітал-Фаунд").

Підставою для виключення цих компаній з реєстру стало невиконання ними вимог щодо усунення виявлених порушень нормативно-правових актів Національного банку з питань регулювання колекторської діяльності.

За даними НБУ, станом на кінець вересня в Україні працювало 75 колекторських компаній.