Велика Британія ввела нові санкції проти Росії за дестабілізацію України

Уряд Великої Британії 28 жовтня запровадив нові санкції проти Росії за спроби підірвати та дестабілізувати Україну та її демократію.

Про це йдеться в повідомленні британського уряду, передає Укрінформ.

"Путін настільки відчайдушно намагається підірвати європейську підтримку України, що тепер вдається до незграбних, неефективних зусиль, щоб спробувати розпалити заворушення. Сьогоднішні санкції надсилають чіткий меседж; ми не потерпимо вашої брехні та втручання. Відчайдушні спроби Путіна розділити нас зазнають поразки. Ми будемо стримувати Кремль і стояти поруч з Україною, скільки буде потрібно", – заявив глава Міністерствазакордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

Зокрема, Велика Британія ввела санкції проти трьох російських агентств і їхніх високопоставлених менеджерів, які намагаються підірвати та дестабілізувати Україну та її демократію.

Зазначається, що російська IT-компанія Social Design Agency (SDA) отримує завдання та фінансується безпосередньо російською владою.

Разом зі своєю партнерською компанією Structura вони намагалася здійснити низку операцій із втручання, спрямованих на підрив демократії та послаблення міжнародної підтримки України.

Цьогоріч SDA також спробувала підбурити протести в шести європейських країн, однак, незважаючи на те, що росіяни вливають гроші в діяльність цих зловмисних організацій, їхні боти та фейкові сайти мають лише обмежену взаємодію, і це навіть змусило SDA розглянути можливість купівлі переглядів у соціальних мережах.

Окрім того, ці фірми та їхні менеджери відповідальні за величезну ​​онлайн-мережу, також широко відому як Doppelganger, яка заповнює соціальні мережі фейковими дописами, підробленими документами та дипфейками.

Ця тактика спрямована на те, щоб замаскувати правду про незаконне вторгнення Росії в Україну та відвернути увагу від справжньої суті війни.

Таємні дії російських компаній є частиною скоординованої спроби з використання оманливих інформаційних операцій для підриву демократії заради досягнення своїх цілей.

Нові санкції, з-поміж іншого, демонструють, що незалежно від того, наскільки відчайдушним стало російське втручання, Велика Британія віддана вживанню заходів проти маніпулювання інформацією з боку Росії.

У середині жовтня повідомлялося, що Велика Британія ввела санкції проти групи "Русгаздобыча" та 22 російських танкерів, із яких 18 – нафтові, а ще чотири – танкери для перевезення скрапленого природного газу. Це "найбільші санкції проти тіньового флоту Путіна на сьогоднішній день".