Велика Британія ввела санкції проти 22 російських танкерів. Це найбільший пакет обмежень проти "тіньового флоту" Путіна

Велика Британія ввела санкції проти групи "Русгаздобыча" та 22 російських танкерів, із яких 18 – нафтові, а ще чотири – танкери для перевезення скрапленого природного газу.

Про це йдеться в повідомленні британського міністерства закордонних справ, передає LIGA.net.

Як зазначається в заяві, це "найбільші санкції проти тіньового флоту Путіна на сьогоднішній день".

Загальна кількість нафтових танкерів, які потрапили під санкції, досягла 43.

"Тіньовий флот намагається підірвати санкції і є явною і реальною небезпекою. Це екологічні ризики, такі як розливи нафти внаслідок кричущого порушення основних стандартів безпеки, а також ризики безпеки світової торгівлі", – сказано в повідомленні МЗС Великої Британії.

Зокрема, під британські санкції потрапили чергові танкери "Совкомфлоту". Це Ns bora, Atlas, Moscowsky prospect, Ns arctic, Callisto, Scf baikal, Scf samotlor, Suvorovsky prospect, Eastern pearl, Kudos stars, Sea fidelity, Stratos aurora, Turbo voyager, Azure celeste, Varuna, Sai baba, Artemis і Antaeus.

У списку також чотири російські LNG-танкери: Velikiy Novgorod, Mulan, Everest Energy та Marshal Vasilevskiy (універсальне судно газовоз і регазифікатор).

Група "Русгаздобыча" разом із "Газпромом" контролює компанію "Русгазальянс" – оператора трьох родовищ газу в Ямало-Ненецькому автономному окрузі із запасами понад 450 млрд кубометрів. Власники компанії невідомі. До 2016 року її співвласником був російський бізнесмен Аркадій Ротенберг.

Як повідомлялося, раніше було виявлено щонайменше дев'ять випадків, коли судна "тіньового флоту" Росії залишали розливи нафти у світових водах, починаючи з 2021 року.

До того російський "Лукойл" закупив для тіньового флоту 25 старих танкерів через 74-річного британського бухгалтера.

Наприкінці серпня повідомлялося, що Росія почала використовувати у своєму тіньовому флоті найбільше в світі плавуче сховище скрапленого природного газу Saam FSU.

У середині липня стало відомо, що раніше невідомі компанії, ймовірно, повʼязані з Росією, почали накопичувати десятки суден, здатних перевозити скраплений природний газ, що може означати розширення російського "тіньового флоту" танкерів.

У жовтні повідомлялося, що Росія збільшила обсяги свого тіньового флоту нафтових танкерів майже на 70% у порівнянні з минулим роком, незважаючи на обмеження проти страховиків і судноплавних компаній, що дозволило Москві обійти західні санкції.

Детальніше про це читайте в нашому матеріалі "Тіньовий флот РФ нарощує потужність, попри санкції Заходу: список суден"