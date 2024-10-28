БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Для ЗСУ закупили велику партію автобусів українського виробництва на 340 мільйонів

Для ЗСУ закупили велику партію автобусів Ataman

Військова частина Т0710 Державної спеціальної служби транспорту замовила у ТОВ "Комтранскомплект" автобуси "Атаман" на 343,09 млн грн.

Про це пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

"Комтранскомплект" був єдиним учасником тендеру і не знижував ціну, порівняно з очікуваною вартістю закупівлі. Підрядник має має до 20 грудня поставити 94 білі міжміські автобуси Ataman А09216 класу ІІ на 38 пасажирів (30 сидячих місць). Автобуси 2024 року випуску матимуть кондиціонер у кабіні водія та автономний опалювач у салоні. Контрактна ціна 3,65 млн грн за автобус відповідає оголошенням інших дилерів у відкритих джерелах.

При цьому потенційні конкуренти переможця скаржилися, що у вказані строки таку партію автобусів поставити неможливо. Крім того, вони закликали переглянути умови оплати – замовник має оплатити товар протягом 60 днів після отримання.

Замовник відповів, що визначив такий строк поставки, враховуючи специфіку виконання покладених на нього завдань щодо забезпечення обороноздатності країни.

Читайте також: Для ЗСУ замовили понад дві сотні вантажівок на базі німецького шасі MAN на 1,5 мільярда

Черкаській компанії "Комтранскомплект" належить ПрАТ "Ісузу-Атаман Україна". Засновниками фірми є Олександр Дорош, Кіріл Лесік, Віктор Коваленко, Анна Супрун, директор Іван Лозовий, Віталій Раабе, Світлана Свешнікова, Михайло Івінський, Віталій Грищук, Олександр Іванов-Недахін і Анатолій Скрипка. Більшість цих людей є основними акціонерами АТ "Черкаський автобус", яке раніше належало Петру Порошенку.

Загалом "Комтранскомплект" із 2016 року отримав підрядів на 633,90 млн грн, з яких цей – найбільший. А "Черкаський автобус" із 2017 року уклав контрактів на 1,03 млрд грн.

тендер (2235) Prozorro (1821) закупівлі (2736) ЗСУ (411) автобус (269) Черкаський автобус (4)
+5
28.10.2024 20:42 Відповісти
+3
- "За відкати винен Порошенко"
-"Так він же продав завод"
-"А ось його хустка висить"
28.10.2024 21:29 Відповісти
+2
Жирний куш! Хто пилятиме, чи вже розпиляли?
28.10.2024 20:39 Відповісти
Жирний куш! Хто пилятиме, чи вже розпиляли?
28.10.2024 20:39 Відповісти
Та да, чекали, що ти свої автобуси поставиш, по 100 гривень за штуку, але ти якось з теми з'їхав
29.10.2024 00:21 Відповісти
а де ж розхвалений васадзе зі своїми зазами...шо, щольц не тільки тауруси не дає, ай двигуни мерсовські?
ізудзу підтримує україну, а україна навзаєм вдячна японцям
29.10.2024 07:46 Відповісти
28.10.2024 20:42 Відповісти
28.10.2024 20:43 Відповісти
Что охраняешь, то и имеешь (с)
28.10.2024 21:20 Відповісти
Дайте адресу це лишніх років 40 живе
29.10.2024 15:32 Відповісти
Під час АТО автобуси для багатьох стали братськими могилами.
28.10.2024 20:58 Відповісти
А добробати мали мати бмп?
28.10.2024 22:24 Відповісти
До чого ти, цей вкид белібердинський зробив?
29.10.2024 00:22 Відповісти
Може, тому що дивлюся новини не на єдиному марафоні, а власними очима, зебіле?
29.10.2024 07:22 Відповісти
На корову свою краще подивися, що в калюжі посеред усть- урюпінська вологодської губернії зазгрузла
29.10.2024 11:21 Відповісти
Автобус може гарний аое не практичний під час війни потрібне інше менше з проходимістю і бронею
29.10.2024 15:35 Відповісти
Та ти шо!
А з Новоград Волинського до Курахового особивий склад також танками перевозити😁?
29.10.2024 16:41 Відповісти
"враховуючи специфіку виконання покладених на нього завдань щодо забезпечення обороноздатності країни"
...а зверху ми поставимо міномет й відправимо солдат в зимній контрнаступ на Москву.
28.10.2024 21:27 Відповісти
- "За відкати винен Порошенко"
-"Так він же продав завод"
-"А ось його хустка висить"
28.10.2024 21:29 Відповісти
потенційні конкуренти переможця скаржилися, що у вказані строки таку партію автобусів поставити неможливо "

Неможливо? То й шукай себе другое занятие. Всегда найдутся такие, кому це можливо.
28.10.2024 22:01 Відповісти
Аж десять автобусів?
28.10.2024 22:07 Відповісти
якщо 3 з половиною мільйони за автобус то вийде біля 100 штук
28.10.2024 23:13 Відповісти
А перевозити особовий склад на великі відстані під час ротації, тощо чим? З умовного Лиману десь під Київ на БТР трястись? А поповнення з тих же НЦ? Танками?)
29.10.2024 01:47 Відповісти
Ми всі їздимо своїми і групами по дві -три машини. Навчило.
29.10.2024 06:12 Відповісти
, Ну, в дечому "Томаш" правий... У глибині своєї території цілком можливе транспортування підрозділів саме автобусами... (Бо у вантажівках, та ще й зимою, на далеку відстань, особовий склад не повезеш... А залізничний вагон - ціль ще більш вразлива. Та ще й "міцно прив"язана" до конкретних залізничних ліній, що можуть буть зруйновані в "ключових місцях". А приклад Галлієні - "Таксі на Марну" - лише "вимушена заміна", що так і не отримав свого продовження...
29.10.2024 07:12 Відповісти
Прилітає і в глибокому тилу. Наш бувший комбат, людина розумна- забрали в іншу бригаду на підвищення, побачивши що сталося з батом попередників, а ті взагалі не доїхали, віддав наказ шукати будь-який транспорт всім, і притому абсолютно цивільний.
29.10.2024 07:20 Відповісти
ЩО "прилітає" у "глибокому тилу"? Скільки? З якою точністю? (деякі деталі щодо цього транспорту я "замовчу" - не те місце, щоб "язиком теліпать"...) Та й я ж написав, що він лише в дечому "правий"... Просто в бойових умовах діє таке поняття - "воєнна доцільність"... Це, коли "небезпека можливих втрат" вважається меншою за "переваги швидкості маневру для нанесення удару"... Я не можу чітко визначиться з даною дилеммою - бо не володію повною інформацією... Але це - ВІЙНА... А вона - штука жорстока...
29.10.2024 07:47 Відповісти
Раніше писали про кацапію:"Умом рассію нє панять". Як я бачу цей вислів більше підходить для України.
29.10.2024 05:43 Відповісти
запутали всіх?...
отже й не стануть мішенню для ворога
29.10.2024 07:38 Відповісти

