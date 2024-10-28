Для ЗСУ закупили велику партію автобусів українського виробництва на 340 мільйонів

Військова частина Т0710 Державної спеціальної служби транспорту замовила у ТОВ "Комтранскомплект" автобуси "Атаман" на 343,09 млн грн.

Про це пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

"Комтранскомплект" був єдиним учасником тендеру і не знижував ціну, порівняно з очікуваною вартістю закупівлі. Підрядник має має до 20 грудня поставити 94 білі міжміські автобуси Ataman А09216 класу ІІ на 38 пасажирів (30 сидячих місць). Автобуси 2024 року випуску матимуть кондиціонер у кабіні водія та автономний опалювач у салоні. Контрактна ціна 3,65 млн грн за автобус відповідає оголошенням інших дилерів у відкритих джерелах.

При цьому потенційні конкуренти переможця скаржилися, що у вказані строки таку партію автобусів поставити неможливо. Крім того, вони закликали переглянути умови оплати – замовник має оплатити товар протягом 60 днів після отримання.

Замовник відповів, що визначив такий строк поставки, враховуючи специфіку виконання покладених на нього завдань щодо забезпечення обороноздатності країни.

Читайте також: Для ЗСУ замовили понад дві сотні вантажівок на базі німецького шасі MAN на 1,5 мільярда

Черкаській компанії "Комтранскомплект" належить ПрАТ "Ісузу-Атаман Україна". Засновниками фірми є Олександр Дорош, Кіріл Лесік, Віктор Коваленко, Анна Супрун, директор Іван Лозовий, Віталій Раабе, Світлана Свешнікова, Михайло Івінський, Віталій Грищук, Олександр Іванов-Недахін і Анатолій Скрипка. Більшість цих людей є основними акціонерами АТ "Черкаський автобус", яке раніше належало Петру Порошенку.

Загалом "Комтранскомплект" із 2016 року отримав підрядів на 633,90 млн грн, з яких цей – найбільший. А "Черкаський автобус" із 2017 року уклав контрактів на 1,03 млрд грн.