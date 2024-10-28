Для ЗСУ закупили велику партію автобусів українського виробництва на 340 мільйонів
Військова частина Т0710 Державної спеціальної служби транспорту замовила у ТОВ "Комтранскомплект" автобуси "Атаман" на 343,09 млн грн.
Про це пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.
"Комтранскомплект" був єдиним учасником тендеру і не знижував ціну, порівняно з очікуваною вартістю закупівлі. Підрядник має має до 20 грудня поставити 94 білі міжміські автобуси Ataman А09216 класу ІІ на 38 пасажирів (30 сидячих місць). Автобуси 2024 року випуску матимуть кондиціонер у кабіні водія та автономний опалювач у салоні. Контрактна ціна 3,65 млн грн за автобус відповідає оголошенням інших дилерів у відкритих джерелах.
При цьому потенційні конкуренти переможця скаржилися, що у вказані строки таку партію автобусів поставити неможливо. Крім того, вони закликали переглянути умови оплати – замовник має оплатити товар протягом 60 днів після отримання.
Замовник відповів, що визначив такий строк поставки, враховуючи специфіку виконання покладених на нього завдань щодо забезпечення обороноздатності країни.
Черкаській компанії "Комтранскомплект" належить ПрАТ "Ісузу-Атаман Україна". Засновниками фірми є Олександр Дорош, Кіріл Лесік, Віктор Коваленко, Анна Супрун, директор Іван Лозовий, Віталій Раабе, Світлана Свешнікова, Михайло Івінський, Віталій Грищук, Олександр Іванов-Недахін і Анатолій Скрипка. Більшість цих людей є основними акціонерами АТ "Черкаський автобус", яке раніше належало Петру Порошенку.
Загалом "Комтранскомплект" із 2016 року отримав підрядів на 633,90 млн грн, з яких цей – найбільший. А "Черкаський автобус" із 2017 року уклав контрактів на 1,03 млрд грн.
ізудзу підтримує україну, а україна навзаєм вдячна японцям
А з Новоград Волинського до Курахового особивий склад також танками перевозити😁?
...а зверху ми поставимо міномет й відправимо солдат в зимній контрнаступ на Москву.
-"Так він же продав завод"
-"А ось його хустка висить"
Неможливо? То й шукай себе другое занятие. Всегда найдутся такие, кому це можливо.
отже й не стануть мішенню для ворога